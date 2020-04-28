Торги за кресло: Как Зеленский решит проблему Саакашвили

Антон Коломойцев / Depo.ua

Михаил Саакашвили похвастался, что получил от Владимира Зеленского предложение стать новым вице-премьером Украины. Он дважды встречался со "слугами народа", говорил о наличии голосов, но сейчас ситуация тяжелая.

По информации наших источников, за назначение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесчины Михаила Саакашвили новым вице-премьером Украины по вопросам реформ готовы проголосовать 98 депутатов. Против Саакашвили выступают "Европейская солидарность", "Батькивщина", ОПЗЖ, часть "Слуги народа", лично спикер парламента Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков. Позиция "Голоса" еще неизвестна. "Доверие" якобы голоса даст. В "Слуге" же мнения разделились. Впрочем, сейчас и сторонники Саакашвили видят, что выдвигать его кандидатуру на голосование нет смысла, и уже озвучивают, что место грузина - на Банковой.

"Я убеждена, что Михаил Саакашвили найдет свое место, и мы действительно будем его благодарить за его энергию, которую он готов вкладывать и развивать наше государство. Да, действительно, что для него будет лучше и эффективнее занять место в Офисе президента", - отметила нардеп из "Слуги" Ирина Верещук. По ее мнению, помешают назначению Саакашвили в правительство не симпатии, а юридические факторы. Речь идет о ст. 7м закона о Кабмине, согласно которой "не может быть назначено на должность члена Кабинета Министров Украины лицо, которое имеет судимость, не погашенную или неснятую в установленном законом порядке".

В случае Саакашвили наличие нескольких заочных приговоров, а точнее "сокрытие судимости" в Грузии, уже стало поводом для лишения его гражданства при Петре Порошенко. И сейчас похожий повод выдвигают как официальную причину недопуска Саакашвили уже в украинское правительство. При этом странно предполагать, что Зеленский и его команда не подозревали о возможной юридической коллизии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак пытается нейтрализовать негатив для Зеленского и взять на себя инициативу в игре с Саакашвили. Так, Ермак отмечает, что учился с Саакашвили в одном вузе, но идея пригласить его в правительство - такой себе продукт коллективного разума и не была "озвучена кем-то одним".

Между тем в экспертной среде обсуждаются различные причины очередного появления Саакашвили на политической арене. По одной из версий, реинкарнация политика выполняла роль информационной бомбы, что заглушило недовольство части общества и политической элиты отставкой Нефедова и Верланова. Впрочем, бомба взорвалась слишком сильно - Саакашвили нашумел в медиа, и теперь надо быстро придумывать решение уже новой проблемы.

Сам Саакашвили и его бенефициары, весьма вероятно, постараются дожать Зеленского. Недаром Михо даже на фоне последних новостей твердит, что "голоса соберутся", а он сам настроен "очень оптимистично".

С другой стороны, вся эта история может быть попыткой Андрея Ермака создать "альтернативное правительство"- неформальный центр разработки и принятия решений. И Саакашвили в этой игре является фигурой на манер экс-министра финансов Игоря Уманского, который работает против действующего правительства и Нацбанка на должности советника председателя ОП.

Можно предположить и цель этих действий: подготовка к переформатированию нынешнего Кабмина, которое может состояться уже этой осенью, когда нынешние министры и премьер аккумулируют на себе достаточно негатива для их безболезненной замены. Как уже писали журналисты Depo.ua, сам Ермак на должности в "третьем правительстве Зеленского", вне сомнений, не будет претендовать, так как ему хватит работы и в нынешнем статусе. Но позаботиться о наличии в новом Кабмине "своих министров" ему никто не мешает - это выглядит логично.

Часть пути к кадровому усилению ОП уже пройдена. В середине марта Юлия Соколовская, вместе со всем правительством Алексея Гончарука уволенная с должности министра социальной политики, назначена заместителем руководителя президентского офиса. Остается дождаться усиления финансового блока Банковой с приходом Уманского и появления куратора силового блока - и формирование "теневого правительства"можно считать в определенной степени завершенным. При этом новый этап карьеры Саакашвили вполне может завершиться на должности советника, что благодаря своим способностям создавать информационный шум вокруг любого повода будет привлекать внимание к действиям и "эффективности" новой "команды Ермака". Хотя, конечно же, пообещают Михаилу при этом стремительный карьерный рост.

Тем более что определенную роль во власти для экс-лидера Грузии у Зеленского могли предвидеть уже давно. Еще год назад, в мае 2019-го, одним из первых решений Зеленского-президента стало возвращение Саакашвили гражданства Украины. Новый президент объяснил это стремлением к справедливости. Саакашвили же призвал однопартийцев из "Движения новых сил" поддержать "Слугу народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду. Он и сам баллотировался в депутаты по списку своей партии, но без успеха, призвав впоследствии поддержать "Слугу народа".

Почти год находился Саакашвили вне активной политической деятельности, выныривая в последнее время преимущественно на телеканалах из пула миллиардера Рината Ахметова. И вот его карту решили наконец разыграть. Впрочем, пока непонятно, чьим джокером окажется путешествующий политик.