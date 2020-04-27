Неделя на Донбассе. Закрытие ОРДЛО для ОБСЕ и новые потери в ВСУ

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Характер позиционной войны на Донбассе позволяет говорить о том, что ситуация на линии соприкосновения имеет все тенденции к замораживанию конфликта.

Ныне с закрытием оккупированных территорий в связи с распространением эпидемии коронавируса и недопуском туда миссии ОБСЕ вообще говорить о каких-то конкретных вещах достаточно сложно.

Последние по времени отчеты "европейцев" сконцентрированы исключительно на подконтрольных территориях Донецкой и крайне ограниченно Луганской областей. С одной стороны, для Украины это только плюс - впервые за много месяцев появились сообщения о гражданских, которые получили ранения от артиллерийских обстрелов оккупационного корпуса.

О боевых действиях на фронте можно судить почти исключительно по количеству погибших и раненных военнослужащих нашей группировки (увы, официальным сообщениям от пресс-службы штаба проведения ООС веры нет), да по записям жителей прифронтовых территорий в социальных сетях.

За прошедшую неделю наши части, стоящие на "нулевой" линии фронта, понесли очередные (к сожалению, не последние в этой войне) потери: 29 апреля во время обстрелов позиций в районе Марьинки погиб лейтенант Андрей Шинкарук из состава 28-й отдельной механизированной бригады. По официальным данным - от осколочных ранений взорвавшейся рядом гранаты реактивного противотанкового гранатомета. По некоторым данным это был такой себе гибридный снаряд из 82-мм минометной мины с реактивным двигателем.

Кроме того, за 23 апреля погиб еще один боец - на этот раз 128-й горно-штурмовой бригады. Так как он не попал в сводку штаба ООС, то с большой долей вероятности это небоевая потеря. Снова-таки, по сообщениям ряда СМИ, военнослужащий погиб в результате пьяной драки на позициях. Насколько эта версия близка к действительности сказать трудно - по причине недостаточной коммуникации военных с гражданским обществом.

Увы, есть за неделю и еще две небоевые потери для ВСУ: в воскресенье 26 апреля прямо на железнодорожной платформе во Львове загорелся грузовик ЗИЛ-131 53-й мотопехотной бригады. В результате один боец погиб, а второй получил серьезные ожоги. Кроме того, 23 апреля на Яворовском полигоне застрелился курсант 4-го курса Академии сухопутных войск. На первый взгляд довольно стандартная ситуация - проблемы с девушкой, помноженные на халатность командиров.

На фоне продолжающейся войны и попыток президента Зеленского начать мирный диалог с Россией путем односторонних уступок, продолжается усиление боеготовности армии в целом. Причем тут вполне очевидно виден задел предыдущего военно-политического руководства. Еще премьер-министр Гройсман довольно таки оперативно оплатил работы по ракетной программе, что позволило продолжить работы в этом направлении еще год. Из последних по времени достижений - доведение до ума дальнобойной версии 300-мм реактивного снаряда "Вільха-М". Согласно опубликованном фото и видео ракета смогла поразить цель на расстоянии в 110 км с вполне себе допустимым круговым вероятным отклонением в 5 метров. Что, кстати, гораздо лучше результатов работы расчетов оперативно-тактических комплексом "Точка-У".

Еще один момент, который находился под плотным контролем бывшего начальника Генерального Штаба ВСУ Виктора Муженко, это перевооружение артиллерийских бригад. Уже очевидно, что в ходе войны на Донбассе одним из определяющих факторов было и остается массированное использование артиллерии. Поэтому с 2015 г. ведется работа по ее переводу на западные калибры и получение (или создание) техники под эти стандарты. Причем ни о какой модернизации своими силами советских образцов - как в случае с теми же танками - речи не идет, так как у нашей страны просто нет такой промышленной базы.

И особое внимание командованием отдавало артиллерии крупных калибров - 152-мм. А единственной бригадой, которая вооружена как буксируемыми, так и самоходными образцами такого калибра, является 26-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича. И именно с нее судя по имеющейся у автора информации было решено начать процесс реформирования.

Ныне бригада имеет на вооружение три образца: 152-мм самоходные орудия "Гиацинт-С" и "Мста-С", а также буксируемые 2А36 "Гиацинт-Б" такого же калибра. Есть еще правда противотанковые 100-мм "Рапиры", но сейчас речь не о них.

Так, вот уже в ближайшее время для замены буксируемых "Гиацинтов" наша страна планирует получить из США партию 155-мм M198, которые снимаются с вооружения в рамках реорганизации Корпуса морской пехоты. Хотя производство орудия завершено в 1983 году, тем не менее она актуальна и поныне. Применялась в целом ряде военных конфликтов и ныне состоит на вооружении двух десятков стран по всему миру, включая Австралию, Саудовскую Аравию и Таиланд. Эти орудия могут работать всеми стандартными снарядами НАТО, включая, например, корректируемые по GPS M982 Excalibur.

Несколько сложнее с самоходными образцами. На сегодня принято решение о закупке 155-мм KRAB польского производства и отечественной 2С22 "Богдана". И оба варианта весьма проблематичны - в польской самоходке большое количество комплектующих не польского производства, что чисто теоретически может вызывать проблемы при продаже нам. Так, башня с орудием калибра 155 мм и длиной ствола 52 калибра разработки британской фирмы BAE Systems Land Systems (хотя и производится по лицензии в Польше), гусеничное шасси - южнокорейское (хотя с 2018 г. тоже производиться на месте), дизельный двигатель - MTU-881 KA 500 мощностью 1000 л. с., разработан в Германии и выпускается в Южной Корее по лицензии.

Еще больше проблем с "Богданой" - она до сих пор даже не вышла на этап государственных испытаний. Все что мы видели укладывается в лучшем случае в рамки производственных. Кроме того, есть сомнения, что Краматорск сможет быстро выдать партию стволов хотя бы для комплекта в 18 "Богдан".

В любом случае определенность с образцами уже большой плюс в наших условиях, когда финансирование армии все еще не является защищенной статьей расходов государственного бюджета.

Также отметим, что снимаемые с вооружения бригады советские образцы с ресурсом по стволам и ходовой части будут передаваться вместе с обученными расчетами в Корпус Резерва, где из них планируется организовать отдельную артиллерийскую бригаду, которую планируют привлечь к поддержке нашей группировки на Донбассе в случае масштабного обострения.