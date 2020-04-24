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АНАЛИТИКА

Банкиры ждут новых гривневых вливаний и прогнозируют подорожание доллара на следующей неделе

23:03 24.04.2020 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Доллар немного подорожал на слабом рынке: 24 апреля его курс поднялся на 2 копейки, и межбанковская неделя завершилась в рамках 27,10-27,14 грн/$. Наличные курсы в кассах банков подросли на 5 копеек: на продаже людям - до 27,30-27,45 грн/$, на покупке - 26,90-27,05 грн/$.

"С утра ожидались валютные покупки, потому цены на оптовом валютном рынке поднялись до 27,35-27,40 грн/$. Однако спрос в течение дня оказался незначительным, потому к вечеру курс откатился до 27,27-27,32 грн/$", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Объем торгов на межбанке упал на треть и оказался на минимуме - порядка $77 млн. Нацбанка на торгах не было, другой крупный оператор, "Ситибанк", по словам казначеев, приобретал небольшие суммы доллара. Зато неожиданно активизировался с покупкой валюты "Креди Агриколь Банк". Банковские эксперты гадали, почему у него возникла потребность в долларе: из-за клиентов, которым нужно платить по внешнеэкономическим контрактам, либо из-за иностранцев, выводящих капиталы из гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Однако к окончательному выводу на этот счет так и не пришли.

На протяжении дня котировки межбанка поднимались к 27,22 грн/$ и откатывались до 27,14 грн/$. Финансисты связывают эту раскачку именно с двумя названными причинами: низким объемом торгов и одним крупным покупателем ("Креди Агриколь Банк"), под которого экспортеры поднимали цены.

"Влияние на курсовые тренды сегодняшнего дня оказали реакция рынка на вчерашнее решение регулятора о дальнейшем смягчении монетарной политики как фактор активизации спроса и календарный период возмещения НДС экспортерам - как фактор, сдерживающий предложение. Оба фактора в итоге уравновесили друг друга", - прокомментировалситуацию директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.

Банки в конце недели не кинулись скупать доллар себе на позицию, многие перевложли его на депозитные сертификаты Нацбанка. Может быть, часть будет вложена в новые выпуски ОВГЗ.

Минфин сообщил о планах провести размещение гособлигаций во вторник, 28 апреля. Заявлены два выпуска бумаг: 3-месячные и 7-месячные. По традиции, которая сложилась за последний месяц, чиновники не заявили ни валюту размещения, ни объем. По всей видимости, готовы собирать любые деньги.

Четыре недели подряд Минфин отменял размещение новых ОВГЗ по одной причине: из-за отсутствия спроса на его бумаги из-за неинтересной цены. Но в этот раз, уверяют эксперты, у министерства наконец появился шанс на привлечение средств.

"Средняя доходность, с которой сейчас продают гривневые гособлигации, опустилась с 18% до 14-16%, так что новые ОВГЗ могут брать на небольшие сроки. Предпосылки для этого задаются снижением учетной ставки Нацбанка, а также упрощением процедур рефинансирования со стороны регулятора", - считает Василий Невмержицкий.

Когда Нацбанк вчера снижал учетную ставку на 2% годовых (до 8%), его руководство пообещало увеличить сроки рефинансирования с 30 до 90 дней и расширить перечень принимаемых залогов: добавить в него корпоративные облигации под гарантии государства и муниципальные облигации. Сегодня оба обещания были утверждены постановлениями НБУ №53 и №54. Банкам на деле доказали, что они смогут проще получить кредитную помощь от регулятора. Так что теперь они будут просчитывать свои риски, чтобы увеличить финансирование заемщиков.

В то же время финансисты будут крайне аккуратно менять процентные ставки по депозитам. Чтобы вкладчики не стали массово перевкладывать свои сбережения из гривны в доллар.

"Дальнейшее понижение ставок в гривне приведет к сокращению разницы между ставками в гривне и валюте. При значительной волатильности курса доллар/гривна это будет стимулировать население более активно покупать инвалюту и может уменьшить сбережения в гривне. Это будет сдерживать банки от агрессивного снижения ставок по депозитам в гривне. Также банки будут очень осторожно оценивать возможность понижения кредитных ставок в условиях непростой экономической ситуации", - отметил новации председатель правления "Пиреус Банка" Сергей Наумов.

На валютный рынок учетная ставка пока напрямую не влияет. Но ситуация может меняться по мере выделения рефинансирования НБУ.

"Оценивать эффект можно будет после того, как в банки потечет нацбанковское рефинансирование, и они станут активнее кредитовать. Гривну запустят в экономику, и можно будет проанализировать ее влияние", - сказал Василий Невмержицкий.

На следующей неделе финансисты допускают подорожание доллара. Оно будет зависеть от объемов возмещений по НДС, которые Госказначейство будет перечислять предприятиям. При крупных вливаниях экспортеры могут сокращать объемы продажи доллара. Вторым фактором влияния на курс остаются покупки иностранцами валюты под вывод капиталов из гривневых портфелей ОВГЗ. Старт межбанковских торгов в понедельник, 27 апреля, прогнозируют в рамках 27,05-27,15 грн/$, а дальнейшее движение межбанка на протяжении недели допускается до 27,30 грн/$.
 

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