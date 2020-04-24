«Слуги» против: Где Саакашвили будет искать поддержку своего камбэка

Ігор Петренко / Depo.ua

Сегодняшнее выступление Михаила Саакашвили на заседании фракции "Слуга народа" не произвело должного впечатления на монобольшинство: голосов за назначение экс-президента Грузии в правительство Украины "главным по реформам" нет. Тем временем фантазии Банковой в вопросах отбора кадров становятся все более требовательными.

Михаилу Саакашвили не удалось убедить достаточное количество членов фракции "Слуга народа" поддержать его назначение вице-премьером по вопросам реформ. Об этом в соцсетях пишут представители фракции, которые присутствовали на встрече с бывшим грузинским лидером сегодня в бизнес-центре "Парковый". Теперь Саакашвили придется встречаться и с остальными фракциями, и группами парламента, чтобы попытаться отыскать там своих скрытых симпатиков.

Напомним, о возможности назначения бывшего главы Одесской облгосадминистрации заместителем премьера заговорили в эту среду, 22 апреля, когда этот вопрос начали активно обсуждать во внутренних чатах фракции "Слуги народа". Уже в обед того же дня через свою страницу в "Фейсбуке" Саакашвили заявил, что для него "большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ". А также он уже имел "содержательную и полезную беседу с премьер-министром Шмыгалем, в течение которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве".

"Химия" в отношениях между шестым президентом Украины и его бывшим грузинским коллегой появилась не вдруг. Еще год назад, в мае 2019-го, одним из первых решений Зеленского-президента стало возвращение Саакашвили гражданства Украины, которое у того забрал "предшественник", Петр Порошенко, при котором в 2018 году Михаила Николозовича выдворили за пределы нашего государства (Верховный Суд признал соответствующие действия правоохранителей и пограничников незаконными). Зеленский объяснил это стремлением к справедливости. Экс-одессит вернулся в Киев и призвал однопартийцев из "Движения новых сил" поддержать "Слугу народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду. Он и сам баллотировался в депутаты по списку своей партии, но без успеха.

Почти год находился Саакашвили вне активной политической деятельности, выныривая в последнее время преимущественно на телеканалах с пула миллиардера Рината Ахметова. И вот поступило неожиданное предложение войти в правительство. Но помехой стало отсутствие необходимых 226 голосов в Раде. Хотя сегодняшнюю встречу со "слугами" у себя в "Фейсбуке" экс-глава Одесской области оценил весьма оптимистично, это может оказаться лишь умением держать лицо.

Перед началом встречи с депутатами Саакашвили сообщил журналистам, что Зеленский поручил ему "заниматься переговорами с Международным валютным фондом", так как у него есть "большой опыт переговоров с этой организацией", и что он "за интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов".

Рассказывая нардепам о своей программе, экс-президент Грузии заявил, что нужно ускорить преобразования, которые начал Зеленский, усилить работу с парламентом, продвигать реформы и максимально освободить от давления украинский бизнес.

Саакашвили все-таки удалось поразить кое-кого из "слуг" харизмой.

С неординарным политиком охотно делали селфи после заседания фракции, во время которого нардепы ставили экс-президенту Грузии немало вопросов. Член Комитета ВР по вопросам регламента Павел Фролов поделился подробностями в "Фейсбуке":

Но по итогам общения вопрос согласия на это назначение на голосование не ставили, даже в сигнальном формате. Поэтому потенциальному "министру по развитию Украины" придется идти по голоса и к другим фракциям Рады. Где он может найти "скрытые резервы"? Несмотря на предварительное взаимовыгодное общение (особенно времен протестных акций периода президентства Порошенко), поддержать кандидатуру Саакашвили на вице-премьера сегодня вряд ли готов миллиардер Игорь Коломойский, а значит и контролируемые им депутаты-"слуги", и депутатская группа "За будущее". Для чего олигарху такая слабо контролируемая фигура в правительстве, когда под вопросом остается получение настоящих дивидендов от прихода "власти новых лиц". В этом деликатном деле важна тишина, а это нечто противоположное привычной манере работы Саакашвили.

Наивно - опять-таки, несмотря на давнюю историю отношений - рассчитывать на голоса и от фракции "Батькивщины", ведь Юлия Тимошенко, по слухам, которые циркулируют в политических кулуарах, в последние месяцы проявляет уважение к пожеланиям олигарха из Днепра.

Не стоит Саакашвили надеяться и на поддержку "Оппозиционной платформы - За жизнь". Разве что группа Сергея Левочкина вновь сыграет в свою игру и, как это временами случалось раньше, немного поможет Банковой реализовать ее планы.

Зато в очередной раз поддержать пожелания президента Зеленского способна группа "Доверие", контроль над которой приписывают молодому аграрному миллиардеру Андрею Веревскому. Как и депутаты, аффилированные с Ринатом Ахметовым, если инициатива с реинкарнацией Саакашвили совпадает с видением человека, который соревнуется с Коломойским за влияние на власть. Некоторые обозреватели вообще считают появление бывшего главы Одесской ОГА в кадровых раскладах Банковой инициативой именно владельца "Шахтера", но подтверждения этому пока нет.

Но у "Доверия" только 17 "штыков", немного голосов и в "пакете Ахметова", поэтому реальность назначения Саакашвили сводится к количеству "слуг народа", которых убедят на следующей неделе проголосовать за появление у Дениса Шмыгаля человека, способного не просто продуцировать пиар и большой шум, но и конкурировать с нынешним премьером за его должность.

"Дожать" свою фракцию может попробовать глава Офиса президента Андрей Ермак, если включение в актуальные расклады грузинско-украинского политика входит в его планы. Наблюдатели отмечают попытки Банковой сформировать подобие "альтернативного правительства" с прицелом на будущие рокировки в креслах министров и одновременно обставить кабинет Шмыгаля своими кадрами.

Среди последних потенциальных назначенцев - не только внезапно активированный Саакашвили, но и экс-министр внутренних дел Василий Цушко. На сайте Нацагентства по противодействию коррупции вчера появилась его декларация за 2019 год в качестве претендента на кресло заместителя министра финансов. Ранее Цушко умел быть полезным: еще в 2007 году сыграл не последнюю роль в противостоянии тогдашних премьера Януковича и президента Ющенко. Был главой Минэкономики, председательствовал в Антимонопольном комитете. Цель, с которой достают из нафталина подобных деятелей, станет более понятной по следующим действиям руководителей Банковой.

Конечно, традиция выдавать забытые лица в качестве новых выглядит политическим моветоном. Ведь такими темпами можно дойти и до Николая Азарова, назвав его, например, создателем налоговой системы Украины и подчеркнув, что страна нуждается в опытных деятелях.

Что же касается политических перспектив, кейс Саакашвили продемонстрировал, что у Владимира Зеленского нет возможности проводить своих фаворитов через парламент. Поэтому сейчас кадровые интриги эпохи "зеленых" выходят на совершенно новый уровень.