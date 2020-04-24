Шмыгаля на поводок. Как Рада помогла Зеленскому воспользоваться откровениями Уманского

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Среди тех вопросов, которые парламент рассмотрел сегодня, самыми важными для Владимира Зеленского были два. Оба связаны с очень большими деньгами.

"Очередное внеочередное" заседание парламента, состоявшееся 24 апреля, имело в повестке дня семь пунктов. Сразу подчеркнем, что постановления о назначении Михеила Саакашвили вице-премьером в данном списке не было. Этот вопрос отложен на следующую неделю, и пока что голосов за такое кадровое решение недостает.

А среди тех вопросов, которые парламент рассмотрел сегодня, самыми важными для Владимира Зеленского были два. Оба они связаны с очень большими деньгами.

Разблокирование изменений в регламенте

Первое, ради чего Зеленский созвал нардепов 24 апреля, это разблокирование подписания закона "О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", принятого во втором чтении и в целом на предыдущем внеочередном заседании парламента 16 апреля. Нардепы, близкие к Игорю Коломойскому, внесли четыре проекта постановлений об отмене парламентом своего решения о принятии этого закона. Тем самым они заблокировали подписание закона спикером Дмитрием Разумковым.

Напомним, что проект этого закона, зарегистрированный под №1043, был внесен "слугами народа" еще 29 августа прошлого года, в первый же день работы нынешнего парламента, и преследовал цель облегчить принятие законов в турборежиме. Проект был принят в первом чтении 10 сентября исключительно голосами "слуг народа"; все остальные фракции и группы отказались поддерживать эту инициативу, поскольку она резко сужает их возможности влиять на законодательный процесс. Вскоре уже и в самой фракции "слуг народа" наметились линии раскола, и проект №1043 был отложен в долгий ящик.

Вспомнили о нем через полгода. Точнее, после 30 марта, когда был принят в первом чтении законопроект №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Этот закон называют антиколомойским, ибо он должен сделать невозможным возвращение "Приватбанка" прежним владельцам - Коломойскому и его партнерам. Ко второму чтению проекта №2571-д в него внесено более 16 тыс. поправок, в основном - нардепами, близкими к Коломойскому.

Чтобы избавить парламент от необходимости рассматривать законодательный спам в виде многих тысяч поправок, нужно изменить регламент. "Слуги народа" не придумали ничего лучше, как воспользоваться своим проектом №1043, уже принятым в первом чтении. Они включили туда особую процедуру рассмотрения законопроекта, к которому подано чрезмерно много поправок. А именно: судьбу всех поправок решает профильный комитет, после этого каждая фракция и группа имеет право вынести на рассмотрение парламента не более пяти, а каждый внефракционный депутат - не более одной поправки (из числа отвергнутых комитетом).

И вот 16 апреля проект №1043 был принят окончательно голосами 242 нардепов. Его поддержали 204 "слуги народа", 15 нардепов из ОПЗЖ, 13 членов группы "Доверие" и 10 внефракционных (в т.ч. спикер и его первый зам). Это уже не первый раз, когда на помощь Зеленскому приходят нардепы из ОПЗЖ, и чем он с ними расплачивается - остается загадкой. Но так или иначе, дело сделано. Изменения в регламент внесены, и единственное, что мог предпринять в такой ситуации Коломойский, это затормозить их вступление в силу.

Для этого и понадобились четыре проекта постановлений об отмене принятия законопроекта №1043. Как и ожидалось, 24 апреля все эти проекты постановлений провалились. Таким образом, Разумков теперь спокойно может подписать принятый закон и направить его на подпись Зеленскому.

Как только закон о внесении изменений в регламент будет опубликован и вступит в силу, можно будет быстренько применить его к антиколомойскому законопроекту №2571-д. Регламентные новшества позволят забраковать все (ну или почти все) из 16 тыс. поправок на заседании профильного комитета (по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики). Затем останется созвать новое "очередное внеочередное" заседание парламента, чтобы рассмотреть проект №2571-д по особой процедуре и в один присест, не затягивая на долгие месяцы, принять его во втором чтении и в целом.

Принятие антиколомойского закона - единственное требование МВФ, которое на данный момент остается невыполненным. Отсутствие этого закона препятствует получению Украиной внешних кредитов на сумму, как подсчитал Зеленский, более $10 млрд. Эти деньги должны пойти на пополнение дефицита госбюджета и, кстати, уже учтены в законе о госбюджете-2020. Без них выполнить бюджет попросту невозможно. Поэтому заседание парламента 24 апреля хоть и выглядело чисто техническим мероприятием, но оказалось весьма важным.

Создание временной следственной комиссии

Также с очень большими деньгами связан последний вопрос повестки дня 24 апреля - "О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины".

Такой проект постановления парламента инициировали семь нардепов: Иван Крулько из "Батькивщины" вместе с лидером этой партии Юлией Тимошенко, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, представительницы "Евросолидарности" Ирина Геращенко и Нина Южанина, лидер фракции партии "Голос" Сергей Рахманин и сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко.

"На сегодняшний день вопросом, который вызвал чрезвычайный общественный резонанс, стала обнародованная в СМИ информация бывшего министра финансов Украины Игоря Уманского насчет коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые привели к недополучению доходов Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах. По обнародованной информации, коррупционные сделки, которые сегодня осуществляются должностными лицами налоговой и таможенной службы, лишают Государственный бюджет Украины доходов в 120 млрд грн в год", - отметили нардепы в пояснительной записке.

Они предложили создать временную следственную комиссию в составе 13 членов, из которых семь (то есть более половины) - "слуги народа", а остальные шесть - по одному представителю от четырех других фракций и двух депутатских групп. Также авторы проекта предложили избрать главой комиссии Ивана Крулько, а его замом - "слугу народа" Евгения Петруняка.

За это постановление проголосовали 324 нардепа, в т.ч. 217 из 248 "слуг народа", 29 из 44 членов фракции ОПЗЖ, 21 из 27 членов фракции "Евросолидарности", 16 из 24 членов фракции "Батькивщины", 16 из 17 членов группы "Доверие", 12 из 22 членов группы "За будущее" и 13 из 22 внефракционных (в т.ч. спикер, его первый зам и зам). Не поддержал это постановление ни один член фракции партии "Голос". Похоже, эта партия чувствует свою ответственность за Минфин и подчиненные ему фискальные, налоговые, таможенные органы в период с сентября 2019 г. по сей день - именно такой период записан в постановлении.

Срок деятельности комиссии - шесть месяцев. Таким образом, не позже 24 октября она должна сформулировать свои выводы и выступить с отчетом на заседании парламента.

Тут возникает вопрос, зачем понадобилась эта комиссия Зеленскому и фракции "слуг народа". Подчеркнем, что именно Зеленский настоял на рассмотрении парламентом инициативы о создании этой комиссии. А в числе соавторов этой инициативы был Корниенко.

Ответ в том, что для самого Зеленского, да и для парламентских "слуг народа" деятельность этой комиссии не представляет опасности. Ее разоблачительный импульс направлен исключительно на правительство, как предыдущее - Алексея Гончарука, так и нынешнее - Дениса Шмыгаля, а также на тогдашнее и нынешнее руководство Минфина, фискальных, налоговых, таможенных органов.

Если комиссия нароет какой-то компромат на них, то Зеленский и фракция "слуг народа" смогут щеголять своей якобы "бескомпромиссностью в борьбе с коррупцией". Ну а если вдруг в ходе расследования будет выявлена неприглядная роль самого Зеленского, то такие выводы будут попросту заблокированы и не допущены к озвучиванию от имени комиссии.

Кстати, в этой связи может незаметно так вырасти влиятельность "Батькивщины", ведь именно ее представитель возглавил временную следственную комиссию парламента.