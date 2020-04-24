Финансовые новости
- |
- 24.04.20
- |
- 20:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Премьер Грузии пригрозил «как минимум" отозвать посла в случае назначения Саакашвили в Украине
16:55 24.04.2020 |
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пригрозил как минимум отзывом для консультаций посла из Украины в случае назначения грузинского экс-президента Михеила Саакашвили вице-премьером.
Об этом он заявил на брифинге в Тбилиси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский портал MCM.
"Украинский народ - братский для нас, украинское государство - наш стратегический партнер. Назначение стратегическим партнером на должность вице-премьера уже осужденного за тяжкие преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо", - заявил Гахария.
"Конечно же, будет реакция на подобный шаг... Мы пока не отозвали посла, но если такое решение будет принято, конечно же, самое меньшее - мы отзовем посла для консультаций", - подчеркнул грузинский премьер.
Как сообщалось, вероятное назначение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в правительство Украины вице-премьером по вопросам реформ способно осложнить отношения Киева с Тбилиси.
Как известно, Саакашвили утром 23 апреля приезжал на встречу с депутатами фракции "Слуга народа", где обсуждалось его возможное назначение вице-премьером. Он пояснил, каким направлением ему поручил заниматься президент Владимир Зеленский.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело на 120 млрд. За что Рада решила «досмотреть» Верланова и Нефедова
|Сразу деньги: Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения
|Премьер Грузии пригрозил «как минимум" отозвать посла в случае назначения Саакашвили в Украине
|Василий Цушко подал декларацию на должность заместителя министра финансов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|«Регионалы», фиаско Думчева и Банковая: Кто тот Подоляк, который стал политтехнологом Ермака
|СБУ обыскивала таможню по делу на 30 000 грн
|Оптимизм и обещания. Чему Зеленского научил первый год президентства
|НБУ понизил учетную ставку с 11% до 8%. Банк прогнозирует спад ВВП Украины в 2020г на 5% с отскоком на 4,3% в 2021г
|Социология и Зеленский: Изменение электоральных настроений и потеря авторитета центральной власти в регионах
|Тактическое отступление. Как у Труханова закрыли «Привоз» и причем тут Кернес
|Fitch подтвердил рейтинг Украины «B» и ухудшил его прогноз с позитивного на стабильный
Это интересно
|Volkswagen остановит разработку новых кроссоверов
|Huawei заявила, что сможет обходиться без процессоров собственной разработки
|В Украине из-за карантина стало больше мошенничеств в интернете
|Alibaba Group инвестирует в развитие облачной инфраструктуры $28 млрд
|Samsung работает над 600-мегапиксельной камерой
|Jaguar не собирается отказываться от выпуска седанов
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР