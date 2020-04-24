Доллар 23 апреля подорожал на межбанке в ожидании эмиссии гривни. Все ждут вливаний Нацбанка и девальвацию

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Курс доллара продолжают катать взад-вперед. 23 апреля он поднялся на межбанке на 11 копеек, и остановился в рамках 27,07-27,12 грн/$. Наличный рынок двигался в обратном направлении. Средняя цена американской валюты на продаже в кассах опустилась на 5 копеек (до 27,25-27,40 грн/$), а на покупке - на 10 (26,85-27,0 грн/$).

Валютное подорожание на безналичном рынке началось с покупок двух крупных игроков:

* Нацбанк, по разным оценкам, приобрел до $10 млн;

* Ситибанк купил порядка $20 млн.

Пока они не появились на торгах межбанк торговался в рамках 27,0-27,04 грн/$, но как только экспортеры увидели больших покупателей, сразу стали повышать свои ценники.

Интерес Нацбанка неизменен по части выкупа "американца": связан с желанием пополнить золотовалютные резервы и не допустить провала доллара ниже уровня 27,0 грн/$, чтобы экспортеры побольше заплатили налогов в бюджет. А Ситибанк продолжает работать над выводом доллара из Украины: или своего под дивиденды (на 2 млрд грн), или нерезидентского из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Согласно отчету НБУ, за эту неделю гривневый портфель бумаг иностранцев сократился на 1,2 млрд грн (до 110,2 млрд грн), а с начала апреля - на 6,6 млрд грн.

"Утреннее тестирование рынком психологического барьера 27 грн/$ в сторону укрепления гривны остановил регулятор. Когда вышел с покупкой доллара по 26,98 грн/$. Таким образом он обозначил локальный минимум, и смог оживить валютный спрос. После чего котировки межбанка стали расти, а усилился это тренд информацией о снижении НБУ учетной ставки сразу на 2% - до 8% годовых. Ее восприняли как фактор возможного усиления девальвационных рисков", - рассказал "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Неожиданная ставка

Резкое понижение учетной ставки - это главная новость дня. На финансовом рынке были уверены, что регулятор решится на ее снижение на 1%, однако банкиров ошеломили новостью о 2%-й просадке. Все поняли, что правительству и бизнесу очень сильно нужны денежные вливания, и снова утвердились в мысли, что они будут происходить за счет эмиссии гривны.

"Большинство ожидало снижение максимум до 9%. Уже 8% - этот смелый шаг со стороны Нацбанка. Он говорит о том, что они не ожидают роста инфляции и не видят предпосылок для девальвации курса гривны. Поэтому регулятор намерен реализовывать политику «дешевых денег», чтобы способствовать возобновлению экономического роста. Из основных рисков этого решения можно отметить увеличение вероятности давления на курс гривна/доллар - низкие ставки в гривне в определенный момент могут не перекрыть девальвационные ожидания субъектов рынка и спрос на валюту вырастет", - прокомментировал "Стране" ситуацию директор департамента риск-менеджмента ПАО "КБ "Аккордбанк" Николай Войткив.

Рефинансирование = эмиссия

Руководство Нацбанка сегодня официально признало, что не будет контролировать целевое использование своего рефинансирования, которое происходит за счет эмиссионной гривны. Потому банки смогут свободно покупать за полученную от НБУ в виде кредитов гривну все, что посчитают необходимым. В том числе и новые выпуски ОВГЗ от Минфина за счет чего и будет покрываться дефицит бюджета. Одновременно нацбанковцы сообщили, что сделают все, чтобы сделать свои кредиты для банков максимально доступными:

* Средние сроки кредитования продлят с нынешних 28 дней до 90, а также с мая начнут выделять долгосрочное рефинансирование - сроком до 5 лет.

* Будет расширен список залогов, которые принимаются при предоставлении рефинансирования. В частности, в качестве залога будут приниматься корпоративные облигации под госгарантии и муниципальные облигации. Это значит, что займы начнут активнее раздавать госкомпаниям и городам. Те выпускают свои долговые бумаги (облигации) на нужную сумму - банк сразу их выкупает, а затем получает на эту сумму рефинансирование Нацбанка, чтобы перекрыть приобретение.

* С мая Нацбанк пообещал запустить процентные свопы, о которых говорят еще в 2019 года. Правда, в ограниченном (лимитированном) объеме. Размеры лимитов пока не уточняются.

"Цель такого инструмента как процентный своп -стимулировать долгосрочное кредитование банками бизнеса. Он достаточно сложный, но позволяет кредиторам минимизировать свои риски и максимально выгодно финансировать экономику. К этому подталкивают сейчас банки достаточно активно. И именно этим объясняется решительное снижение учетной ставки сегодня. Минус 2% (до 8%) - конечно, серьезный шаг со стороны регулятора. Однако, полагаю, что его будет все-таки недостаточно, чтобы преодолеть последствия для экономики от коронавируса", - отметил в беседе со "Страной" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Эксперты сейчас пытаются угадать, сколько новой гривны запустит Нацбанк через свое рефинансирование в 2020 году. Суммы называются самые: от 60-80 млрд грн до 120-150 млрд грн.

Это где-то половина всего внутреннего госдолга заложенного в секвестированный бюджет 2020 года и, в принципе, огромная сумма для нашей страны.

Ждем девальвацию, но не сразу

Тем не менее, резкое снижение учетной ставки и заявления по рефинансированию сегодня восприняли как эмиссионные. Из них сделали один очевидный вывод для валютного рынка - гривна будет девальвировать.

На этот счет есть разные прогнозы. По одним, ее курс опустится до 29-30 грн/$, а по другим - вообще на 32-33 грн/$. Кстати, это еще не самые пугающие оценки. Финансисты надеются, что Нацбанк будет держать эмиссию под контролем. Чтобы не повторилась история февраля 2015 года, когда доллар взлетел на межбанке до 40 грн/$, а после его в ручном режиме откатывали на 24 грн/$.

В тоже время финансисты рассчитывают, что обвал курса гривны не будет стремительным и одномоментным. Что начнется он не с завтрашнего дня и не на следующей неделе, а в перспективе месяца. Медленно и аккуратно. Как только Нацбанк начнет выделять первое крупное рефинансирование на банки.

"В краткосрочной перспективе влияние снижения учетной ставки на курс будет незаметным. Так как нужно учитывать низкий спрос со стороны импортеров, а также снижение цен на нефть, газ и связанные с ним товары в последние время. Наибольшее воздействие на динамику курса сегодня оказывают нерезиденты-держатели ОВГЗ в гривне, которые получают гривну от погашения бумаг или продают их досрочно. Таким образом они формируют дополнительный спрос на валюту, покупая ее для вывода своих капиталов заграницу", - считает Николай Войткив.

В тоже время эксперты считают, что будет повышаться контроль за предоставляемым рефинансированием. Чтобы оно сразу не оказалось на валютном рынке и не было пущено на покупку доллара.

"Думаю, что финансовый мониторинг будет ужесточаться. Банки будут пристальнее следить за компаниями, которые сейчас будут получать кредиты. Особенно за теми, что ведут внешнеэкономическую деятельность. Чтобы средства не выводились бесконтрольно за границу, и не происходило вымывания нацбанковского рефинансирования. Для перезапуска экономики после карантина нужен жесткий контроль", - подчеркнул Василий Невмержицкий.

Что будет с долларом завтра

На завтра, 24 апреля, финансисты закладывают небольшое подорожание безналичного доллара - на 8 копеек. Торговлю межбанке прогнозируют в рамках 27,10-27,20 грн/$.

При этом казначеи уверяют, что такая оценка не вызвана новой учетной ставкой. А тремя другими факторами:

* Подрастающим спросом на доллар со стороны Ситибанка, который старается аккуратно выкупать валюту на межбанке, однако все равно на нем выделяется.

* Ожидаемыми завтра выплатами по депозитным сертификатам Нацбанка. Допускается, что часть средств не будет перевложена на новый срок, а пойдет на покупку доллара банками (себе на валютную позицию).

* Плавно сокращающимися продажами валюты со стороны агросектора. Банкиры рассказывают, что те постепенно сокращают объемы валютных конвертаций под посевную. Она идет на спад и полностью должна завершиться ориентировочно к 10 мая.

Существенного подорожания доллара в связи со всем этим не ждут, поскольку спрос на валюту совсем небольшой. Бизнес почти не работает. А небольшое повышение валютного курса допускается. Нацбанк не должен этому препятствовать.

Наоборот - должен статься помочь подготовить рынок к крупной конвертации доллара со стороны НАК "Нафтогаз", который будет помогать наполнять гривной бюджет - чем больше госпредприятие получить гривневой выручки - тем больше дивидендов заплатит в казну. А значит и продавать "нефтегазовый" доллар хотят по более высокому курсу, чем сейчас.