«Регионалы», фиаско Думчева и Банковая: Кто тот Подоляк, который стал политтехнологом Ермака

Ігор Петренко / Depo.ua

Имиджем главы Офиса президента Андрея Ермака уже неделю занимается политический технолог Михаил Подоляк. Что это за специалист, какими победами может похвастаться и какие задачи стоят перед ним? Depo.ua собрал всю важную информацию для политических гурманов.

Начнем с главного: жемчужиной профессиональной биографии Михаила Подоляка, несомненно, является его участие в местных выборах в 2015 году в Киеве как политтехнолога партии "Рух за реформы" и ее лидера Сергея Думчева. Результатом той кампании стало фиаско и "Руха", и лидера политпроекта. Это было настолько неожиданно, что удивленные провалом Думчев и его однопартийцы даже не пришли на итоговую пресс-конференцию.

Такая реакция понятна, ведь в выборы были вложены большие деньги. Назывались цифры от 36 млн грн до 20 млн долларов США, "успешно освоенных" штабом кандидата, где на главных ролях находился господин Подоляк. Думчев и его "реформаторы" во время кампании не экономили ни на чем, все делалось "по-богатому". Никому неизвестная партия провела свой съезд на одной из самых дорогих площадок, в столичном дворце "Украина". До сих пор в памяти билборды "Голосуй вДУМЧИВо", которые заполонили город, заметными были партийные агитационные палатки, работали десятки общественных приемных "Руха", почтовые ящики киевлян спамили десятками тысяч экземпляров газеты "Киевский носорог" (это животное было выбрано в качестве партийного тотема), штаб щедро платил за размещение символики на балконах жителей города...

Но 25 октября 2015 года покрытая позолотой карета с носорогом превратилась в тыкву. Кандидат, которому политтехнологи гарантировали выход во второй тур выборов мэра Киева, в первом туре стал лишь восьмым с мизерными 3,92%, пропустив вперед соперников, которые провели значительно менее затратную кампанию. За Думчева проголосовали лишь 34 тысячи киевлян. Еще меньше, 27 тысяч голосов, получил "Рух за реформы", став девятым из 3,14% и не попав в столичный горсовет. После того этот проект, как и сам Думчев, ушли в забвение.

Затих на какое-то время и сам политтехнолог Михаил Подоляк. Кстати, появился он в окружении Сергея Думчева не с бухты-барахты, а по рекомендации кого-то из влиятельных регионалов. Именно с этой политсилой был связан предыдущий этап из портфолио технолога. Но якобы Подоляк не досидел с Думчевым до завершения кампании, и они разбежались.

Начало же биографии Михаила Подоляка связано с Беларусью, откуда его депортировали в 2004 году. Прибыв в Украину, какое-то время он поработал главным редактором интернет-сайта "Обозреватель", принадлежащего бизнесмену Михаилу Бродскому. Параллельно занялся пиаром - поговаривают, не слишком тщательно подбирая заказчиков.

Как рассказывало в свое время издание "Деловая столица", работая в "Обозревателе", Подоляк неожиданно "засветился" в Межигорье - резиденции тогдашнего президента Виктора Януковича. На территорию со строго ограниченным доступом он попал в пуле тогдашних "звезд" журналистики первой величины - вместе с Савиком Шустером, Евгением Киселевым, Андреем Куликовым, телевизионным топ-пенеджером Александром Ткаченко и главредом холдинга "Сегодня", а ныне руководителем пророссийского проекта "Страна" Игорем Гужвой. Малоизвестный редактор казался инородным телом в такой компании. Секрет открыли СМИ: писали, что Подоляк был советником Сергея Левочкина, главы администрации Януковича, а на парламентских выборах в 2012 году фактически контролировал от своего патрона мажоритарные округа в Киеве. И что интересно, с тем же результатом, что и тремя годами позже: тогда киевляне прокатили всех кандидатов в депутаты от регионалов, которые маскировались под самовыдвиженцев.

Вспоминают медиа также об участии Подоляка в кампании по улучшению имиджа одиозного нардепа из Донбасса Юрия Иванющенко (Юры Енакиевского). И здесь цель не достигнута: после Революции достоинства бывший авторитетный регионал стал фактически персоной нон-грата в Украине.

А сам Подоляк через несколько месяцев после неудачной попытки найти себе работу в избирательном штабе Блока Петра Порошенко возник в партии Думчева.

Сейчас он вновь при деле, поэтому нелишне будет напомнить схему работы технологов "Руха за реформы" образца 2015 года. Размещались билборды с громкими, но бессодержательными лозунгами (кстати, похожими на те, которые любил Зе-штаб на президентских и парламентских выборах-2019). Средствами массовой информации - сайтами, газетами, телевидением, радио - разгонялись волны якобы заказных материалов, часть которых базировалась на фальшивых данных несуществующих социологических "исследований", в которых нужный кандидат купался в лучах народной любви, а его политсила не покидала первые позиции рейтингов. Стоят такие технологии дорого, но именно это выгодно всем участникам описанной цепочки. Зато вызывает обоснованные сомнения эффективность таких кампаний для заказчиков. Подтверждением является как провальный проект "Думчев", так и кампании регионалов в 2012 году. Никакие выброшенные на пиар миллионы не дают гарантии победы, если избирателю вместе с откровенно пиарными шагами не предлагают и позитивной (конструктивной) повестки дня.

Этот момент стоит учесть и новому клиенту Михаила Подоляка.

Какие задачи будет ставить перед ним Андрей Ермак?

Все время пребывания Ермака возле президента на него осуществляются системные атаки. Первые из них вызваны непонятными для общества и даже коллег по фракции "слуг" действиями Ермака в отношениях с Россией. Это одна история, и она еще не завершена.

Но просто сейчас главе ОП предстоит отбиться от атаки компромата, которую осуществляют влиятельные оппоненты, находящиеся за кадром и проявляющие себя только через вброс порций "чернухи" через нардепа Гео Лероса. Последний упорно обходит молчанием вопрос о происхождении той информации, которую он выкладывает в соцсети и которую якобы передал в антикоррупционные органы. Сомнения в истинных намерениях источников компромата и не слишком высокая активность оффлайновых СМИ в освещении этой темы дают основания предположить, что о "пленках Лероса" вскоре забудут. Тем более что деятельность власти чуть ли не ежедневно создает новые темы для скандалов.

Хотя в последнее время упоминаемость Андрея Ермака в новостном поле в положительном и нейтральном контекстах выросла, пока про "зашквар" его брата Дениса помнят. Хотя чиновник, о прямой причастности которого к коррупции в "записях Лероса" речь не идет, на самом деле может использовать в свою пользу другой скандал. Его начал Игорь Уманский, вчера назначенный советником главы президентского офиса. Бывший министр финансов из правительства Дениса Шмыгаля рассказал СМИ о схемах коррупции на таможне и в налоговой службе. Там фигурируют фантастически крупные, миллиардные суммы, и именно это может стать настоящей бомбой, если тему поддержат и "разогреют". На завтра парламент запланировал создание специальной следственной комиссии по изучению этой информации.

Не дать этой теме исчезнуть из поля зрения общества, кажется, и является истинной целью трудоустройства Уманского на Банковой. Каким образом сумеет применить свои таланты в этой работе политический технолог Подоляк, увидим уже вскоре. Ведь придется не столько очернять конкурентов работодателя, сколько заниматься формированием положительной повестки дня, которая должна исходить от шефа президентской канцелярии.