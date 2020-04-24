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СБУ обыскивала таможню по делу на 30 000 грн
22:26 23.04.2020 |
Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) провели обыски в Государственной таможенной службе в связи с закупками по созданию символики для таможни на 30 000 грн. В таможенном ведомстве называют действия силовиков политически мотивированными.
Как сообщает пресс-служба таможни, в декабре 2019 года ведомство провело закупку услуг по разработке символики и концепции новой формы для таможни стоимостью почти 30 000 грн.
Исполнителем работ стало ООО "Геральдическая палата "Олекса Руденко и компаньоны", которое разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики.
В ведомстве уверяют, что имеются все документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком в полном объеме. Эти документы изъяли правоохранители.
"Мы убеждены, что обыски на таможне прошли по надуманному политически мотивированному делу. Впрочем, предоставим полное содействие правоохранительным органам", - говорится в сообщении.
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