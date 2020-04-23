Оптимизм и обещания. Чему Зеленского научил первый год президентства

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Оказалось, что главный "слуга народа" панически боится отчитываться о результатах годовщины своего служения.

22 апреля на официальных страницах Офиса президента в социальных сетях состоялась премьера фильма "Год президента Зеленского". Тогда же фильм показали несколько телеканалов. Пресс-служба Офиса президента пояснила, что фильм посвящен годовщине с момента избрания нынешнего главы государства.

Напомним, что это не первый фильм о Зеленском в его теперешней должности. 31 августа вышла лента под названием "100 дней президента Владимира Зеленского". В ней интервью у Зеленского взял актер Станислав Боклан, который в сериале "Слуга народа" сыграл премьер-министра. Ранее (9 августа) замруководителя президентского офиса Кирилл Тимошенко пообещал, что Зеленский по случаю своих 100 дней при власти проведет полномасштабную пресс-конференцию с журналистами, но этого так и не произошло - вместо пресс-конференции показали фильм, где на заранее согласованные вопросы давались вызубренные ответы (причем не сразу, а с надцатого дубля).

В этот раз, на годовщину президентских выборов, произошло то же самое: вместо пресс-конференции - фильм. Правда, Офис президента поспешил заверить, что "после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера смогут задать вопросы по итогам года президентства". Но этим заявлением президентский офис лишь расписался в том, что Зеленский особенно сильно боится пресс-конференции онлайн.

В самом деле, как раз сейчас, во время карантина, была реальная возможность организовать встречу президента с журналистами в режиме онлайн-конференции. И обеспечить абсолютно честную жеребьевку вопросов, без вмешательства президентского пресс-секретаря Юлии Мендель. Но эта идея, судя по заявлению Банковой, привела Зеленского в панику. И он категорически отказался от онлайн-конференции, согласившись пообещать встречу с журналистами оффлайн. Если даже это обещание будет выполнено (тут почему-то гложут сомнения), то, скорее всего, лишь в таком формате, когда Мендель вживую сможет отбирать удобных журналистов с заранее согласованными удобными вопросами.

Примечательно, что в фильме о своей президентской годовщине Зеленский заявил: "Одна из главных задач, мы ее ставим - выборы следующего президента должны быть электронными". Но можно ли ждать честных электронных выборов, если глава государства панически боится честной электронной пресс-конференции?

Вообще же, если говорить о содержании этого киношедевра, который нам показали 22 апреля, то фильм переполнен новыми обещаниями. И заодно - поиском козлов отпущения. Например, Зеленский пообещал перезагрузить судебную систему, чтобы она сажала тех, кого он, Зеленский, считает виновными: "Пашинский, Свинарчук и еще много фамилий там есть". Также он пообещал, что "состав правительства будет меняться до тех пор, пока не станет идеальным". И аналогично с руководством прокуратуры: "Если второй генпрокурор не покажет результат - будет третий".

На самом деле это отчаянная попытка сбросить с себя на кого-нибудь другого ответственность за все свои провалы. И новые обещания он раздавал именно для того, чтобы избежать необходимости отчитаться о выполнении старых.

В его предвыборной программе есть много пустых фраз, но есть и немало вполне конкретных обещаний. Например, что его первым законопроектом будет "О народовластии". Обманул. Также он пообещал внести законопроект о снятии неприкосновенности с президента Украины. Обманул. Пообещал, что выборы в парламент пройдут по открытым спискам. Обманул. "Разоблачитель коррупции будет находиться под защитой государства и получать материальное поощрение" - чего стоят эти слова Зеленского, на своем опыте познал нардеп Гео Лерос, когда получил уголовные дела за разоблачение братьев Ермаков.

Аналогичная ситуация с обещаниями, которые Зеленский раздавал в предвыборных выступлениях. 31 марта прошлого года журналисты спросили у Зеленского, что он скажет Путину при встрече. Если я встречусь с господином Путиным, ответил Зеленский, я ему скажу: "Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, и помогали на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути??". С тех Зеленский встречался с Путиным уже не раз, но обещанных слов так и не произнес. И боится объяснить украинцам, почему же он был таким смелым перед выборами, а после выборов вдруг эту смелость утратил.

Судя по отзывам в соцсетях, фильм свою задачу выполнил. Те, кто на данный момент сохранял доверие к Зеленскому, - они в этом своем доверии укрепились. Ибо они получили от своего любимого персонажа заряд оптимизма.

А на думающих людей этот фильм и не был рассчитан. Тем более что им, похоже, уже и не нужны никакие вопросы и ответы. По большому счету, остается констатировать, что для Зеленского прошедший год ничему не научил и никак не поменял, во всяком случае, судя по его тогдашним и нынешним фильмам.