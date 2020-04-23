Социология и Зеленский: Изменение электоральных настроений и потеря авторитета центральной власти в регионах

Алексей Боровской / Depo.ua

Через год после выборов Владимир Зеленский остается политиком №1 в Украине. Социологические исследования показывают, что и сейчас он пользуется самым высоким доверием среди всех, но ожидания, которые держат его рейтинг, могут так же его обвалить.

Как изменилось украинское общество за год пребывания на посту президента Зеленского? Какие ожидания остаются для президента испытанием его рейтинга?



К Владимиру Зеленскому в апреле положительно относятся 44% тех, кто знает политика, нейтрально 31%, отрицательно-25%. Но начинал он свой президентский срок с положительного отношения 74% (сентябрь 2019 года), нейтрального отношения - 19% и отрицательного - 7%. Таковы данные последнего опроса, который провел КМИС, с 7 по 11 апреля 2020 года. То есть президент стремительно теряет кредит положительного отношения к себе, и рискует превратиться из политика который олицетворяет надежду, на человека, который находится не на своем месте.

Безусловно, что самое большое испытание сейчас для всех - борьба с короновирусом. Это фактически краш-тест на эффективность всех ветвей власти и лично президента. Проходит этот тест не только государство, но и общество также. Поэтому здесь так важна общая позиция, единое видение и готовность дать достойный отпор угрозе.

К сожалению, этой общей позиции в оценке действий власти у населения нет, сейчас 46% опрошенных считают, что власть преуспела в противодействии эпидемии коронавируса, 43% - придерживаются мнения, что не преуспела. То есть в общественном мнении отражается разрозненное отношение к действиям власти в целом.

Почему так происходит? Именно из-за стремления угодить собственной "электоральной базе" действующий президент оказывается в плену тех ожиданий, которые общество выдвигает перед ним. Потом, если власть не производит настоящие решения, граждане начинают превращать общие ожидания в разнообразные оценки и настроения. Наоборот - задача политика заключается в том, чтобы превратить разнообразие в сильную сторону, а не создавать его постоянно.

Уже сейчас, например, социологи фиксируют снижение общей оценки направления развития дел в Украине, средняя оценка по областных городах изменилась с 50% в 2019 году, на 28% в феврале 2020 года. То есть все больше граждане разочаровываются в центральной власти и направляют свой взгляд, особенно сейчас во время действия пандемии, на местных лидеров. Это подтверждается стабильно высокими рейтингами мэров из разных регионов и с разными политическими взглядами, в частности - Львова, Киева, Харькова, Днепра и Одессы.

Также, в опросе который был сделан социологической кампанией Рейтинг в феврале 2020 года по заказу Международного республиканского института IRI был зафиксирован отрицательный баланс оценок "одобряю" и "не одобряю" государственных институтов. Самая негативная ситуация с оценками суда и органов прокуратуры (-50%), затем НАБУ (-49%) и Правительство (-32%) и парламент Украины (-31%). Фактически за год главные институции страны потеряли свой позитивный баланс доверия или его потеряли из-за непонятности и неэффективности большинства собственных действий.

Неизмененными сейчас остаются лишь настроения граждан по поводу вступления Украины в НАТО. Они даже увеличились с 47% в 2019 году (средний % по всем 24 опрошенным городам) до 49% в 2020. Это индикатор того как воспринимают граждане свое самое большое ожидание, которое было связано именно с Зеленским - ожидание мира и оно пока не подтверждается. Большинство граждан требует переговоров с Россией без сдачи национальных интересов. Категорически не будет никогда абсолютной поддержки в обществе у безусловной капитуляции, или безусловной войны. Также и при отсутствии собственной объективной стратегии украинской власти в этом вопросе граждане избирают поддержку и защиту со стороны НАТО.

Итак, год Владимира Зеленского продемонстрировал, что ожидания которые были им взяты, остаются тяжким бременем для власти, также они оказывают давление на их рейтинги, которые выглядят уже не столь убедительными как год спустя.