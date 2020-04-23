Тактическое отступление. Как у Труханова закрыли «Привоз» и причем тут Кернес

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Одесский мэр Геннадий Труханов после угроз с Банковой решил закрыть рынки города, но на этом его совместная с Геннадием Кернесом игра с Офисом президента, конечно, не закончится.

Накануне днем на совещании главы Офиса президента Андрея Ермака с руководителями областных госадминистраций обсуждали временное закрытие продовольственных рынков в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской и Закарпатской областях. Главы ОГА сразу же отчитались, что по состоянию на утро вторника все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь руководители этих городов не приняли решение об их закрытии. Отказ Геннадий Кернеса и его коллеги Геннадия Труханова подчиняться установленным на карантине ограничениям возмутил Ермака, который пообещал им "серьезные последствия за такое бездействие".

Тут стоить напомнить, что своеобразное карантинное "диссидентство" Труханова, а особенно Кернеса, началось не вчера. После того, как правительство Украины в середине марта ввело карантин, мэр Харькова принял решение закрыть театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах, приостановить проведение спортивных мероприятий. Однако закрывать детские садики и школы не стал, аргументируя это тем, что в школах снизился уровень заболеваний ОРВИ, а для родителей карантин "становится тяжелым испытанием".

Мало того, Кернес противился закрытию метро в городе, из-за чего прокуратура Харьковской области открыла на чиновников горсовета уголовное производство по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями (ч.1 ст. 325 УК Украины). В конце концов, городские власти Харькова перевели школьников на дистанционный режим обучения, а метро закрыли, но рынки никто закрывать не собирался, не смотря на детальные объяснения главного санврача Виктора Ляшко о том, зачем это нужно делать.

Ляшко в связи с нарушениями на местах отозвал собственное постановление, которым прописывалась возможность работы рынков, а также издал новый документ, который дает рекомендации органам местного самоуправления закрыть рынки. После этого Кернес и Труханов начали настаивать на том, что главный санврач только "рекомендовал" местным советам закрыть рынки, а это означает, что они сами в праве принимать решение. В Офисе президента были другого мнения и, как и отмечалось выше, доходчиво намекнули мэрам, что конфликт с ОП для них может закончиться неприятно.

В Одесской мэрии довольно быстро отреагировали на замечания из ОП, оперативно собрав комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и решив закрыть знаменитый "Привоз", который, как утверждают местные СМИ, принадлежит бизнес-партнерам Труханова, и другие местные рынки. Кроме того, у Труханова решили перенести поминальные дни после Пасхи и совершение заупокойных молитв на Троицкую родительскую поминальную субботу, которая состоится 6 июня, а также ограничить доступа к кладбищам. Харьковский коллега Труханова пока ничего не отвечал на обвинения со стороны ОП, и не принимал решений по закрытию рынков.

Решение Труханова и его команды, конечно, не означает, что его отношения с Зеленским наладились. Президент еще в начале эпидемии и карантина на знаменитом совещании обратился к региональной власти и бизнесу с просьбой объединить усилия в борьбе против коронавируса. Похоже, бизнес услышал президента, но одновременно олигархи воспринял этот публичный жест Зеленского, как слабость центральной власти, а также сигнал, что ситуация в стране на грани очередных внеочередных выборов. Соответственно, многие влиятельные бизнесмены начали свою политическую игру, в стороне от которой не остались и мэры крупных городов.

Естественно, игры Труханова и Кернеса в политику видны невооруженным глазом, и шансы получить реальные публичные уголовные дела есть у обоих, но ситуация все-таки разная. Над мэром Одессы до сих пор висит "Дамоклов меч" незакрытых уголовных дел, которыми занимается НАБУ. Кроме того, Труханова не прочь "снести" большая часть одесской бизнес-элиты. Сюда можно отнести активизировавшегося в последнее время владельца компании ТИС Андрея Ставницера, крупного застройщика Аднана Кивана, да и бывшего партнера градоначальника, "хозяина всея Одессы" Владимира Галантерника.

Кроме того, практически нет сомнений в том, что "скелетов в шкафу" у Труханова имеется еще предостаточно, и так ничем и не закончившаяся история с якобы российским паспортом градоначальника - лишь их малая толика. С другой стороны, открыто давить и конфликтовать с Трухановым президенту все-таки не с руки, ведь своего рейтингового кандидата на осенние местные выборы у "слуг" нет, а договорится с кем-то из хоть сколько-нибудь перспективных местных политиков представителям президента пока не удалось. Вот и остается лишь пугать "раскруткой" незакрытых дел да открытием новых, которые тоже могут расследоваться годами.

Совсем другая ситуация наблюдается у мэра Харькова. Кернес имеет стабильную поддержку в лице своего старшего партнера Александра Ярославского, который, побывав у президента, начал вместе с Кернесом пиариться на борьбе с вирусом и одновременно "топить" губернатора Алексея Кучера, который оказался слабым управленцем.

Противостоять харьковскому градоначальнику в его вотчине могут разве что представители ОПЗЖ, идеологически близкие Кернесу, но пока в открытую они между собой не конфликтуют. Кроме того, у Ермака прекрасно понимают, что в Харькове популярность потенциального кандидата от "слуг" еще меньше, чем в Одессе, и возможное "сбивание" практически безальтернативного Кернеса никак не гарантирует победу кандидата от президентской политсилы. Соответственно, Геннадий Адольфович продолжает чувствовать себя вполне уверенно, и настроение ему может испортить только извечный оппонент, владелец рынка "Барабашово" Александр Фельдман, да и тот - ненадолго. Феодализация страны продолжается...