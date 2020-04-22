Доллар пока падает на межбанке, но банкиры уже говорят о проблемах аграриев с кукурузой и о неплатежах бизнеса

Николай Богдановски / СТРАНА.ua

Доллар подешевел на активизировавшемся межбанке. 22 апреля его безналичный курс опустился на 11 копеек, и остановился в рамках 26,99-27,01 грн/$.

Средний наличный курс продажи валюты после этого опустился на 10 копеек - до 27,25-27,45 грн/$, а покупки - на 5 (до 26,85-27,10 грн/$).

С утра на безналичном рынке фиксировали ощутимый спрос на доллар, потому котировки какое-то время стояли в рамках 27,09-27,11 грн/$. К тому же спозаранку ходил упорный слух о том, что с валютной покупкой выйдет Ситибанк, известный своей любовью к доллару: он нужен клиентам-иностранцам, которые выводят капиталы из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма).

Потому экспортеры его поджидали и постоянно выглядывали - держали цены повыше: говорили, что "Сити" активно выкупает доллар внутри банка, то есть у своих клиентов-экспортеров, и на рынке надеялись, что он еще на открытый рынок выйдет. Однако надежды на оправдались. "Ситибанк" так и не начал "пылесосить" валюту на межбанке, потому курс доллара покатился вниз.

"Спрос постепенно уступил валютному предложению, что обозначило курс на устойчивое укрепление гривны. Это мотивировало Нацбанк выйти на покупку доллара по 27,0 грн/$. Тем самым он задал участникам торгов нижнюю курсовую границу", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По разным оценкам, НБУ приобрел по 27,0 грн/$ до $40 млн. Это чуть меньше общего объема торгов: 22 апреля на межбанке наторговали на $100-110 млн. Спрос на валюту сохраняется небольшой из-за неработающего производства и минимального импорта.

При этом финансисты активно обсуждали три темы:

* Учетную ставку, размер которой завтра, по прогнозам экспертов, может опуститься с 10% до 9% годовых. Считается, что Нацбанк будет стараться максимально удешевить стоимость своего рефинансирования. Чтобы госбанкам было меньше платить за нацбанковские кредиты под покупку новых выпусков ОВГЗ Минфина - так они будут помогать своему акционеру (правительству) финансировать дефицит бюджета. Дефицит продолжит расти по мере продления в Украине карантина по COVID-19.

* Ожидаемое сокращение доходов украинских агроэкспортеров из-за резкого обвала мировых цен на нефть.

* Рост просрочки по контрактам физлиц-предпринимателей и юрлиц. Бизнес все хуже платит друг другу.

"Сложная ситуация на нефтяном рынке может серьезно сказаться на доходах важной для Украины экспортной составляющей - на агропроизводителях. Они ждут сокращения валютной выручки по мере снижения мировых цен на кукурузу: цены на нее уже просели на 7% за месяц и продолжат снижаться. Ведь ее активно используют для производства биоэтанола, чтобы экономить на энергоносителях. А в условиях обвала цен на нефтепродукты, эта деятельность сильно сократиться или вообще сойдет на нет. А значит будет переизбыток на рынке и цены просядут. Отчего, конечно же пострадают и наши производители, и они уже это понимают", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Актуализировалась и третья проблема из вышеперечисленных. Из-за просрочек, которые возникли в проплатах между предприятиями, уже начали страдать отдельные банки. Ведь бизнес стал активнее снимать свои депозиты, чтобы выживать.

"Когда ФЛП и юрлица сейчас сворачивают свои депозиты и забирают средства, их постоянно опрашивают в банках о причинах. А те открыто говорят о растущей дебиторской задолженности. С ними из-за карантина (простоя в работе/производстве) не рассчитываются старые партнеры, и не хотят подписывать новые соглашения - новые. Взаиморасчеты либо сводятся к минимуму, либо вовсе сворачиваются до выхода из карантина и дальнейшей стабилизации. Чтобы выживать бизнес вымывает средства со счетов", - отметил Невмержицкий.

Банки в таких ситуациях даже не заикаются о кредитовании, которое могло бы стабилизировать предприятия или помочь им остаться на плаву. Поскольку в условиях простоя и бездействия опасаются не только временного прикрытия, но и дальнейшего банкротства. Финансистам и без того будет сложно переварить возникшие сейчас просрочки по кредитам (многие заемщики физлица и предприятия запросили кредитные каникулы и реструктуризации), так что провоцировать новые они просто не в состоянии.

"Это только на словах зампредов Нацбанка все легко и просто кажется: "Вы должны новыми кредитами поддержать бизнес в непростое время и предоставить кредитные каникулы старым заемщикам". Регулятор горазд давать нелепые рекомендации, ведь их слова не подкрепляются бесплатными кредитами. За все надо платить. А где банкам на это брать средства - никто не задумывается. Многие уже пообщались с акционерами, и тебе сразу предупредили, что денежных вливаний не будет. Если ситуация ухудшиться - начнут закрывать банки по собственному желанию", - заявил "Стране" председатель правления крупного банка.

Перечисленные факторы не должны иметь одномоментного влияния на торги и курс гривны на этой неделе. Потому финансисты пока не меняют свои курсовые прогнозы. Ожидается, что 23 апреля безналичный рынок продолжит торговаться в рамках 27,0-27,10 грн/$. А общий курсовой коридор на ближайшие несколько недель останется в рамках 27,0-27,50 грн/$. Ниже опустить стоимость валюты Нацбанк не даст, все ждут, что он продолжит защищать отметку 27,0 грн/$.

На рынке по-прежнему ждут крупных валютных продаж от НАК "Нафтогаз", который будет платить дивиденды в бюджет. Стабильная валютная котировка нужна, чтобы госпредприятие на прогадало на конвертации своей выручки и максимально помогло правительству с наполнением казны.