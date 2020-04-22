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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Альтернатива Шмыгалю: Как Банковая создает собственное правительство

18:39 22.04.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Новость о вероятном назначении экс-министра финансов Игоря Уманского на должность в Офис президента Украины заставила говорить о попытке главы президентской канцелярии Андрея Ермака сформировать на Банковой альтернативный центр влияния на государственную политику.

Игорь Уманский, которого считают специалистом в сфере государственных финансов, стал одним из рекордсменов по краткосрочности пребывания в кресле министра. 30 марта Верховная Рада поддержала его увольнение из Минфина после того, как 4 марта назначила его на эту должность. Причиной увольнения во фракции "Слуга народа"назвали недовольство депутатов разработанным под руководством Уманского вариантом "антикоронавирусного" секвестра госбюджета Украины и неспособность сработаться с премьером Денисом Шмыгалем.

Но уже через несколько недель Уманский получил шанс продолжить карьеру в правительственном квартале. В пешей досягаемости от улицы Грушевского есть улица Банковая, куда может переехать экс-министр. Его таланты могут понадобиться команде, которую в президентском офисе формирует Андрей Ермак, постепенно заменяя кадры своего предшественника Андрея Богдана. Вслед за перестановками в оборонном секторе офиса, откуда, судя по сообщениям в СМИ (соответствующие указы еще не обнародованы), уволили заместителя главы ОП по вопросам обороны Анну Коваленко и руководителя директората по вопросам оборонной политики, бывшего члена команды политика Анатолия Гриценко Ивана Апаршина, пришло время экономического блока.

Опыт работы Игоря Уманского во власти весьма значительный. Он был первым заместителем и заместителем министра финансов (впервые в 2008-2010 гг., при министре Викторе Пинзенике, после увольнения которого стал и. о. министра, и вторично в 2014-2015 гг., во времена министра Наталии Яресько). С 2016 года работал на Банковой в статусе советника президента Петра Порошенко. Оставил должность в марте 2019-го из-за несогласия с политикой правительства и отсутствия реакции на его предложения. Уходя с должности министра, он дал резонансное интервью, где заявил о коррупции в налоговой и таможенной службах, а также о том, что требование уволить глав налоговой и таможни, соответственно Сергея Верланова и Максима Нефедова, не было поддержано премьером Шмыгалем, что и стало причиной его увольнения.

Сам Уманский подтверждает, что получил предложение вернуться на уютную улицу в центре украинской столицы в новом статусе советника главы Офиса президента и готовится его принять. Более того, издание LB.ua со ссылкой на слова экс-министра сообщает о грядущем ужесточении финансового блока президентского офиса, где "в ближайшее время... будет создана координационная группа силовиков и аналитиков, которые серьезно займутся публичными финансами". Сейчас, пишет издание, продолжается поиск кандидата в советники главы Офиса президента, который будет координировать работу силовиков в создаваемой группе.

Эта история очень смахивает на попытку Андрея Ермака создать в президентской канцелярии "альтернативное правительство"- неформальный центр разработки и принятия решений. Можно предположить и цель этих действий: подготовка к переформатированию нынешнего Кабмина, которое может состояться уже этой осенью, когда нынешние министры и премьер аккумулируют на себе достаточно негатива для их безболезненной замены. Сам Ермак на должности в "третьем правительстве Зеленского", вне сомнений, не будет претендовать, так как ему хватит работы и в нынешнем статусе. Но провести подготовительную работу с прицелом на не такую и далекую перспективу ему никто не мешает.

Похоже, Ермак получил от главы государства карт-бланш на такие действия. Часть пути к кадровому усилению ОП уже пройдена. В середине марта Юлия Соколовская, вместе со всем правительством Алексея Гончарука уволенная с должности министра социальной политики, назначена заместителем руководителя президентского офиса. Источники допускают и появление на ближних орбитах Банковой другого экс-министра, Зоряны Скалецкой из Министерства здравоохранения. Дождаться усиления финансового блока Банковой с приходом Уманского и появления куратора силового блока - и формирование "теневого правительства"можно считать в целом завершенным. Бросается в глаза сближение Ермака и министра внутренних дел Арсена Авакова. Они вместе занимались публичной проблематикой пожаров на Житомирщине.

Впоследствии в повестке дня возникнет вопрос эффективности команды, которую создает Ермак. В частности, интересно, удастся ли уберечь ее от раскола по сферам влияния олигархов, как это произошло с фракцией "Слуги народа" уже в первые недели после ее создания в парламенте и с обоими составами Кабмина времен Владимира Зеленского. Ведь при шестом президенте, несмотря на его обещания провести деолигархизацию власти, почти весь прошлый год Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук - каждый в свой способ и присущими им методами - достигали своих целей, лоббируя принятие тех или иных решений через подконтрольных им чиновников и депутатов.

Можно уверенно предположить, что эти и другие влиятельные люди будут "ставить" своих "агентов" и на Банковой, если у Ермака получится сформировать действительно влиятельный неформальный центр влияния на принятие государственных решений. В частности, циркулируют слухи об определенной степени связанности Игоря Уманского с интересами миллиардера из Днепра. Благодаря новому статусу экс-министра финансов и бывший владелец "ПриватБанка" может попытаться избавиться от обиды на власть, которая медленно двигает принятие в парламенте "антиколомойского" закона о невозвращении обанкротившихся банков бывшим владельцам - ключевого требования МВФ к Киеву для открытия новой кредитной линии.

Интересно также наблюдать, кто станет тем самым куратором силового блока от Банковой и как эта неизвестная пока фигура будет соотноситься с интересами одного из самых влиятельных украинских чиновников, главы МВД Арсена Авакова. Которого регулярно называют кандидатом в премьеры и который время от времени эти разговоры опровергает.

Но для той системы балансов во власти, которую в интересах Зеленского выстраивает Ермак, было бы более логичным назначение следующим премьером более компромиссной фигуры, к которой будет минимум вопросов и претензий у политических "клубов по интересам". В политических кругах почти устоялось мнение о временности и мимолетности пребывания Дениса Шмыгаля в высоком кресле.

Возможно, с прицелом на кресло №1 в правительстве часть игроков уже начала настойчиво напоминать о себе. На первый взгляд кажется, что они обращаются к обществу, а на самом деле может оказаться, что это сигналы Банковой. Возможно, совпадение, но в последнее время участились видео, где о своем видении путей развития государства рассказывает бывший премьер Арсений Яценюк, которого долго не было слышно. Выступая с ежедневными обращениями к жителям столицы, позиционирует себя как "хозяин города, контролирующий ситуацию", киевский мэр Виталий Кличко. Сегодня он неожиданно навестил бывшего депутата Татьяну Черновол, которая находится под круглосуточным домашним арестом, и подарил ей футболку. Надлежащая подача этой информации поможет мэру заработать баллы от патриотической аудитории.

Но настоящей сенсацией сегодняшнего дня стала новость о возможном назначении экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Сам политик уже поблагодарил Зеленского за такое предложение и пообещал представить в Верховной Раде свое мнение относительно необходимых изменений "как часть правительственной программы правительства Шмыгаля с конкретными наработками". То есть с большой вероятностью Саакашвили все-таки получит портфель в Раде в эту пятницу, а значит нынешнему правительству следует готовиться к крупным имиджевым проблемам. Благодаря особенностям своего темперамента, бывший президент Грузии способен затмить собой едва ли не всю украинскую власть, а не только бледный в смысле коммуникаций с обществом набор чиновников, которым является правительство Шмыгаля.

Несет угрозы назначение и внешнеполитическим перспективам Украины. Ведь сейчас особенно актуализировалось сотрудничество между Украиной, Грузией и Молдовой в рамках "Восточного партнерства". А поскольку в Грузии о своем беглом президенте не забывают, а после возвращения Саакашвили украинского гражданства, а самого политика - в Киев генпрокуратура страны в очередной раз обратилась к Украине с требованием его экстрадиции, предоставление Саакашвили весомой должности может стать поводом для существенного похолодания в отношениях между странами. Это сыграет на руку России.

Что получит Банковая за праздник пиара Саакашвили и серьезные геополитические риски, вопрос открытый. Как и то, сколько времени бывшему одесситу нужно будет, чтобы создать первый скандал: месяц или чуть больше. Напомним здесь легендарное "бе-бе-бе-видео", где он с министром Аваковым обливаются водой и разговаривают на повышенных тонах...

Есть здесь еще один нюанс, и он опять-таки касается интересов олигархического клуба. С определенного времени Саакашвили является постоянным и почетным гостем на телеканалах, принадлежащих Ринату Ахметову. На предприятии именно этого олигарха ранее работал топ-менеджером действующий глава украинского правительства Шмыгаль. А на фоне версий о неплохих деловых отношениях с владельцем донецкого "Шахтера", которые еще на предыдущих должностях наладил Арсений Яценюк, вырисовывается достаточно благоприятная для этого миллиардера потенциальная властная конфигурация, когда большинство вариантов "перестановки кроватей"в отечественном властном бомонде ведут к укреплению позиций человека, который шесть лет назад ничего не сделал для прекращения "русской весны"на его родном Донбассе.

Поэтому в целом попытка Ермака сформировать под своей эгидой "теневое правительство" может стать как несколько видоизмененным форматом защиты интересов олигархов и сохранения их присутствия во власти, так и усилением роли Банковой в отношениях с олигархами.
 

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