Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
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Почему вице-премьер Михо – это смерть реформам
18:03 22.04.2020 |
Саакашвили может стать вице-премьером по вопросам реформ. Это будет самое курьезное решение Зеленского. И главное, самое плохое для него самого.
Саакашвили сделал свои реформы благодаря ныне покойному Бендукидзе. Своих идей у него практически не было, но у него есть масса энергии, умение часами энергетически говорить ни о чем и желание создавать пиарповоды на каждом шагу. Еще у него есть такая себе поддержка США и группа грузин, которые укоренились в украинской власти (прежде всего это первый зам Сытника Гизо Углава и советник президента по вопросам реформ Варшаламидзе).
Но у Саакашвили нет второго Бендукидзе и несмотря на красивое название, вице-премьер по вопросам реформ - это мыльный пузырь. Институционально вице-премьер без портфеля может или заниматься пиаром, или заниматься пиаром и создавать проблемы другим людям.
Судя из последних лет политической жизни Саакашвили, он пойдет вторым путем и уже через год-полтора максимум станет главным врагом Зеленского. Почему? Потому что сначала он предложит какой-то свой вариант реформ, который невозможно будет воплотить в жизнь из-за отсутствия финансирования (знаменитая грузинская реформа - реформа полиции предполагала зарплату в тысячу долларов, которую оплачивали иностранцы). Дальше он выберет себе одну или две жертвы и начнет с ними воевать. А потом Офис Президента вынужден будет вмешаться, и Саакашвили надо будет выгонять.
Одним словом, ничего нового. Зрелища снова побеждают. Только это не просто зрелища, а просто какой-то неприкрытый мазохизм.
Нам осталось только дождаться, когда под Кабмином откроется палатка Саакашвили, из которой он будет управлять всеми реформами.
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