Отчет Зеленского: Как не превратить праздничную дату в грустную

Антон Коломойцев / Depo.ua

Вчера, 21 апреля, прошел год с момента избрания Владимира Зеленского президентом Украины. Но особых торжеств по этому поводу страна вчера не увидела. Официально канцелярия президента эту дату никоим образом не отметила - ни праздничным интервью Стасу Боклану, ни обращением к народу, ни хотя бы маленьким намеком, что в ОП вообще помнят о судьбоносном решении, после которого на табло засветилось заветное число "73".

И президента вместе с его командой можно понять, ведь формально 21 апреля 2019 года начался месяц скитаний избранного главы государства, когда он пытался попасть на Банковую, а команда предшественников всячески оттягивала момент его вступления в должность. И инаугурация, напомним, состоялась лишь через месяц ожидания дня, когда предшественники освободят, наконец, помещение.

Поэтому в ОП, вероятно, считают, что причислять этот месяц к первому году каденции главы государства не совсем правильно. И рассчитывают, что следующий месяц до настоящей годовщины вступления в должность еще есть у них в запасе, чтобы сценаристы ОП придумали, как подать год президентства Владимира Зеленского в хоть сколько-нибудь положительном свете, а не только под соусом "это все не я - это коронавирус".

Вчерашняя активность в медиа, которые разразились статьями по поводу первой годовщины президента, и в соцсетях, которые отметились традиционными срачами сторонников и противников прошлогоднего победителя, свидетельствует, что общество ожидает подведения определенных итогов. И хочет услышать от президента не елейные заверения что "все будет хорошо", а приближенную к реальности картину того, в каком мире мы сейчас находимся и чего стране следует ожидать завтра.

К президенту, который уже более полугода избегает прямого и безбарьерного общения с обществом, накопилась масса вопросов, ответы на которые уже не удается упаковать в парадные видеообращение о том, как героически президент противостоит экономическому и медицинскому кризисам.

Действительно в обществе чувствуется, что страна и ее народ все ближе приближается к так называемой "точке принятия решения", когда большинство для себя будет определять: нам по пути с этим лидером и еще можно ждать от него позитива, или уже махнуть рукой и запереться в капсулу отречения в ожидании очередного мессии. Каждый делает этот вывод по субъективным, часто только ему одному понятным признакам. Но когда сумма таких индивидуальных трансформаций достигает определенной массы, в обществе начинает ощущаться общий скепсис. И он является признаком начала конца.

В украинской традиции такие крутые развороты общественного настроения происходят как раз после первого года правления, ближе к экватору президентской каденции. Так происходило охлаждение Виктора Ющенко, которое совпало с появлением на орбите уже казалось бы окончательно сбитого в 2004-м Януковича. Так рубиконом для последнего стала история с Межигорьем, которая открыла глаза на истинную природу его барской сути. Так произошло и с Порошенко, когда он не спешил продать Roshen.

В случае с Зеленским такой переворот сознания, по крайней мере у большей части его электората, еще, к его счастью, не произошел. И критической массы не достиг. Поэтому мы пока что не знаем наверняка, что станет камнем, который потянет на дно. Но уже через месяц, когда президент наконец поделится с нами видением своих успехов и побед первого года правления, мы станем более просветленными в этом вопросе.

На самом деле на Банковой сейчас очень сильно морщат лбы по поводу предстоящей годовщины и способов ее отметить. Традиционные сценарии в виде парадных отчетов типа упоминавшегося выше интервью Боклану - не вариант. Потому что это будет уже откровенный фарс. Но и выходить на откровенное общение, как это было во время знаменитой пресс-марафона на киевском фудкорте, Зеленскому также не слишком хочется, ведь список неудобных вопросов с того момента значительно пополнился и шансов на этот раз выйти не рекордсменом, а растерзанной жертвой - значительно больше.

Поэтому на Банковой швише всего склоняться все же к постановочному и игровому жанру отчетности, чем к открытой импровизации - чтобы обезопаситься от нежелательного развития событий.

Пиарщики "Слуги народа" между тем решили услужить президенту и отметить годовщину его избрания весьма своеобразным способом - перечислить достижения и достижения, которые, по их, пиарщиков, мнению, возвышают президента. Но такая услуга оказалась медвежьей, ведь почти каждый из подобранных акцентов является скорее напоминанием о провалах президента.

Хотя, с другой стороны, такой вброс можно считать пробным шаром, с помощью которого сценаристы Банковой изучают общественную реакцию и готовятся к отражению атак.

Тезис о введении рынка земли является достаточно рискованным, ведь хвастаться незавершенным процессом, который к тому же не нравится немалой части украинцев - мало похоже на выигрышный кейс.

Трубить о чехарде с министрами и профан-кабминами - тоже дело сомнительное. Здесь лучше было бы сказать о вытянутых Зеленским из небытия кадровых самородках, которые двигают страну вперед. Но что-то таких в обойме совсем не видно.

Растерянность вызывают и популистские восхваления вокруг существования монобольшинства. Тем более, что это понятие все больше включает ассоциации с сексуально-социальными извращенцами, насильниками и предателями. Особенно в контексте того, что реальное монобольшинство на данный момент состоит лишь из 200, а не 226 депутатов.

Изрядно порадовать может и тезис о способности президента давать 14-часовые пресс-конференции. Особенно "забавляет" это "достижение" на фоне пятничной теплой ванны, устроенной Зеленскому Савиком Шустером на ахметовском телеканале.