«Нормандский формат» и Украина: Почему Зеленский обречен на поражение

Руслан Рудомський / Depo.ua

В апреле истекает четырехмесячный срок, после которого страны "нормандской четверки" должны были собираться на очередную четырехстороннюю встречу для решения проблемы российского вторжения на украинский Донбасс.

Как известно, 9 декабря 2019 года в столице Франции Париже прошла встреча в "нормандском формате" лидеров четырех стран: Украины, России, Германии и Франции. Среди прочего, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон договорились провести следующую такую встречу "в течение четырех месяцев".

Конечно, пандемия коронавируса и тотальный мировой карантин, который она спровоцировала, внес серьезные коррективы в этот процесс. Однако, все прекрасно понимают, что карантин продлится не вечно и рано или поздно (а то и сразу после карантина) такую встречу проводить все же придется. Тем более, что вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников заявил, что разговор в формате видеоконференции весьма возможен. И на такой встрече - в настоящем кабинете или по скайпу - в первую очередь, придется отчитываться о выполненном "домашнем задании".

Как известно, главными результатами парижских переговоров в "нормандском формате" были: обмен удерживаемых лиц в формате "всех на всех" до конца 2019 года, полное прекращение огня к концу 2019 года и разведение сил еще на трех участках линии разграничения до марта 2020 года.

Разработка механизма исполнения этих договоренностей возлагалась на Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по урегулированию ситуации на Востоке Украины в Минске, заседание которой назначили на 18 декабря 2019-го. Однако, не так случилось, как думалось - участникам ТКГ не удалось договориться ни по одному из этих вопросов.

А после того, как в конце января 2020 года подвели итоги потерь воинов ВСУ в результате боевых действий на Донбассе, то выяснилось, что наибольшие потери украинская армия несет на тех трех участках фронта, где состоялось так называемое "разведение сил и средств" (в Станице Луганской, Золотом и Петровском это разведение произошло еще до парижского саммита по личной инициативе Зеленского).

А 18 февраля 2020-го российские войска осуществили открытую атаку на позиции украинских Объединенных сил в районе "разведенного" Золотого, и стало окончательно понятно: идея Зеленского по разведению сил, как части плана по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, провалилась. Похоже, наконец понял это и сам президент, потому что резко перестал педалировать этот вопрос. И о прекращении огня и речи никто не ведет.

Что же касается обмена пленными, то и здесь успехи неоднозначны. С одной стороны Зеленскому удалось провести желанный обмен "всех на всех", но не без нюансов. Таких обменов "всех на всех" было уже три, а конца края им пока не видно.

Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись "все" 35 украинцев, во время второго, в декабре 2019-го, удалось вернуть "всех" 76 граждан, и вот, 16 апреля 2020 года Украина вернула еще "всех" 20 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях. А уже на следующий день было объявлено, что в Офисе президента готовят новые списки для очередного обмена "всех на всех".

Здесь кроется еще и другая "зрада". Из 20 человек, которые вернулись во время последнего обмена на подконтрольную Украине территорию, оказалось лишь двое военных, тогда как 18 - гражданские. А гражданских на оккупированных территориях боевики могут арестовывать бесконечно, чтобы шантажировать Украину.

Но даже такие уступки агрессору со стороны Владимира Зеленского вражеская сторона не ценит. Путин устами своего МИДа еще в марте, до карантина, дал понять, что на следующую "нормандскую встречу" не собирается, потому что "Украина не выполняет предварительные договоренности". При чем, главным пунктом невыполненных договоренностей, по мнению россиян, являются прямые переговоры с главарями "Л-ДНР", что для Украины является неприемлемым.

В частности, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что российская делегация вообще не поедет на встречу "нормандской четверки" в апреле, если Украина не пойдет на прямой контакт с так называемой "властью" Л-ДНР".

У Зеленского не могут не понимать, что даже если он согласится на прямые переговоры с главарями бандформирований, то по сути ситуацию это никоим образом не урегулирует, а лишь запустит процесс их легитимизации. И в таком случае можно не сомневаться, что следующим требованием Путина будет включение "ЛНР" и "ДНР" в число участников нормандской переговорной группы на уровне с Украиной, Россией, Германией и Францией.

Да и "разведка боем" главы АП Андрея Ермака показала, что украинское общество не воспримет, не примет и не простит команде Зеленского такого шага.

Если Зеленский до сих пор этого не понимает, то это означает лишь одно: наш президент потерял связь с реальностью.

Хотя последние заявления Зеленского по случаю первой годовщины своего президентства на эту самую потерю связи с реальностью более чем красноречиво намекают. Ведь, среди прочего, в последнем эфире программы "Свобода слова", президент заявил, что победой в вооруженном конфликте на востоке Украины будет, в первую очередь, возвращение территорий и людей, а уже потом контроль границы и местные выборы.

"Надо иметь доступ туда. Для меня самое главное: выйдут войска - и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем своих людей к жизни. Потом границу. Потом выборы", - отметил Зеленский.

Очевидно, что президент Украины и верховный главнокомандующий ВСУ за целый год пребывания на посту так и не понял, что без контроля над украино-российской границей вернуть временно оккупированные территории никак не удастся, потому что Россия через этот участок границы бесперебойно снабжает боевиков "Л-ДНР" деньгами, солдатами, инструкторами, техникой, оружием и всем прочим, что необходимо для их поддержания в состоянии минимальной жизнеспособности и противостояния официальному Киеву.

И это все, на самом деле, очень грустно. Потому что даже если "нормандская встреча" все же состоится, то Украина "поедет" на нее заблаговременно обреченной на поражение. Ведь наш президент потерял (или даже не находил) причинно-следственные связи событий на Донбассе и элементарно не понимает - чего именно надо требовать на этой встрече.