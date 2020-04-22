Межбанке 21 апреля не ощутил масштабных закупок украинских нефтетрейдеров, и влияния мировых событий на гривну

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Безналичный доллар немного подорожал после пасхальных выходных - на 4 копейки, и 21 апреля межбанк закрылся в рамках 27,10-27,12 грн/$.

При этом средняя цена продажи "американца" в кассах банков опустилась на 5 копеек - до 27,35-27,45 грн/$ (максимальная - 27,50 грн/$), а курс покупки не изменился с пятничного уровня - 26,90-27,10 грн/$.

"Оптовые цены на наличном рынке закрепились в рамках 27,34-27,40 грн/$ - не очень дешево. Ощущается некоторый спрос, хотя и не очень большой. Долларовой банкноты хватает, потому цены на нее держатся в рамках 0,2-0,3% суммы", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Зато на межбанке царило полное спокойствие. Объем торгов после 3-дневных выходных опустился до минимального значения - около $80 млн (до этого он достигал $180-240 млн). Безналичная торговля прошла без участия Нацбанка и других крупных потребителей валюты. Доминировали привычные импортеры и ключевые категории экспорта (металлургия и сельское хозяйство).

"После затяжных выходных межбанковская торговля начиналась в широком диапазоне. Но утренний спрос на валюту быстро исчерпал себя, а предложение от экспортеров, наоборот, стало увеличиваться. В результате рынок самостоятельно нашел равновесие", - описал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Многие ждали активизации украинских нефтетрейдеров в ответ на мировых события. Вчера сильно упали котировки на сырую нефть: цены на майские фьючерсы по американскому сорту WTI уходили на отрицательное значение (минус $37/баррель), а по североморскому Brent до $19,8/барр. А потому от наших компаний ждали крупных закупок сырья по сниженным ценам. Однако они не поспешили скупиться, так что обвал мировых цен на нефть не сказался на нашем межбанке и на курсе гривны.

"Рынок не ощутил масштабных закупок украинских нефтетрейдеров, и влияния мировых событий на гривну. У нас было спокойно в отличии от рынков других стран", - заверил Василий Невмержицкий.

Возможно, наши компании еще не собрали средства на новые нефтяные закупки, и, в связи с этим, обратятся за банковскими кредитами. Но пока они этого не сделали, украинский валютный рынок не будет реагировать на обвал, который произошел за границей.

Мировые финансовые рынки сегодня целый день активно падали вслед за ценами на нефть, поскольку в их индексы входят ценные бумаги нефтяные компании и предприятий, связанных с ними. Провалились все: и США, и Азия, и Европа:

* американский S&P - на 3,18%

* американский Dow Jones - на 2,62%

* китайский Shanghai Composite - на 0,9%;

* японский Nikkei - на 1,97%

* европейский сводный Euro Stoxx 50 - на 4,06;

* британский FTSE 100 - на 2,96%;

* немецкий DAX Index - 3,99%.

В Украине сегодня должно было состояться размещение новых выпусков облигаций внутреннего госзайма, однако Минфин снова его отменил. Четвертый раз подряд. В апреле правительство не продало ни единой ОВГЗ из высоких цен. В марте они достигали 25%, а после плавно снижались.

"Сегодня средняя доходность по ОВГЗ на вторичном рынке опустилась в область 16-18% годовых. Думаю, что Минфин сможет привлекать средства, когда она окажется на уровне 15%. Думаю, речь будет идти о гособлигациях сроком до 6-12 месяцев", - считает Невмержицкий.

До существенной активизации валютного спроса, эксперты не ждут заметного подорожания доллара. На завтра, 22 апреля, прогнозируют цены межбанка в рамках 27,08-27,15 грн/$.