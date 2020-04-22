«Укрнафта» и компании из орбиты «Привата» подписали мировое соглашение на возврат долга 7 млрд грн до 2023-2026 года

ПАО «Укрнафта» 13 апреля закончило процесс подписания мировых соглашений с 5 компаниями из обриты группы «Приват», которым она в 2015 г. безоплатно передала около 1 млн т сырой нефти на сумму 7,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют решения судов, обнародованные в Едином госреестре судебных решений в период с 19 февраля по 18 марта.

В рамках этих мировых соглашений, «Укрнафта» отказалась от претензий на взыскание штрафных санкций за несвоевременный возврат долга - это проценты и инфляционные за 4 года, начиная с 2016 г. и до заключения мировых соглашений.

Поскольку «Укрнафта» не заявляла требований по штрафным санкциям, их расчет в судебных документах не приводится. Но учитывая средний индекс инфляции за 2016-2019 гг. на уровне 11%, только инфляционные платежи за четыре года могли бы составить 834 млн грн. Еще учитывая, что обязательство оплаты нарушено как минимум на четыре года, штраф по ставке 3% годовых составил бы 910 млн грн. Таким образом, по оценкам enkorr, «Укрнафта» отказалась от требования около 1,74 млрд грн процентов и инфляционных.

Согласно мировым соглашениям, «Укрнафта» предоставила этим компаниям рассрочки на возврат долга на период от 3 до 6 лет (см. табл. ниже). В период выполнения рассрочки, процентная ставка будет составлять 14,4% годовых с НДС.

В хронологическом порядке первое мировое соглашение с ООО «Котлас» на 2,48 млрд грн было утверждено судом еще 10 февраля, затем в период с 6 по 13 апреля были утверждены аналогичные по содержанию соглашения с «Прикарпатьенефтетрей» (на 1,32 и 0,36 млрд грн), «Техтред Групп» (на 0,9 млрд грн), «Гарант-УТН» (0,53 млрд грн), «Галнафта» (на 1,17 млрд грн).

Дебитор Изначальный долг Долг по мировому соглашению Срок рассрочки Котлас 2 701,8 2 481,7 31.12.2025 Прикарпатьенефтетрейд (1) 487,8 356,4 30.09.2023 Прикарпатьенефтетрейд (2) 1 323,7 1 319,7 30.06.2026 Техтрейд Групп 1 103,9 960,0 31.03.2026 Гарант-УТН 648,7 532,2 30.06.2024 Галнафта 1 320,9 1165,6 30.12.2025 Всего 7 586,7 6 815,7

Ранее enkorr сообщал, что юридические вопросы в «Укрнафте» курирует Вячеслав Карташов, бывший адвокат Игоря Коломойского, который среди прочего курировал и договоры, по которым многомиллиардные суммы были выведены из «Укрнафты» в 2015 г.

Справка enkorr

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», еще 42% владеют компании группы «Приват» Игоря Коломойского и его партнеров. «Приват» осуществляет операционный контроль над «Укрнафтой» с февраля 2003 г. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн т, газа — в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на начало 2020 г. долг «Укрнафты» по налогам оценивается в 30 млрд грн с учетом пени и штрафов.