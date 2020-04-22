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«Укрнафта» и компании из орбиты «Привата» подписали мировое соглашение на возврат долга 7 млрд грн до 2023-2026 года
08:45 21.04.2020 |
ПАО «Укрнафта» 13 апреля закончило процесс подписания мировых соглашений с 5 компаниями из обриты группы «Приват», которым она в 2015 г. безоплатно передала около 1 млн т сырой нефти на сумму 7,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют решения судов, обнародованные в Едином госреестре судебных решений в период с 19 февраля по 18 марта.
В рамках этих мировых соглашений, «Укрнафта» отказалась от претензий на взыскание штрафных санкций за несвоевременный возврат долга - это проценты и инфляционные за 4 года, начиная с 2016 г. и до заключения мировых соглашений.
Поскольку «Укрнафта» не заявляла требований по штрафным санкциям, их расчет в судебных документах не приводится. Но учитывая средний индекс инфляции за 2016-2019 гг. на уровне 11%, только инфляционные платежи за четыре года могли бы составить 834 млн грн. Еще учитывая, что обязательство оплаты нарушено как минимум на четыре года, штраф по ставке 3% годовых составил бы 910 млн грн. Таким образом, по оценкам enkorr, «Укрнафта» отказалась от требования около 1,74 млрд грн процентов и инфляционных.
Согласно мировым соглашениям, «Укрнафта» предоставила этим компаниям рассрочки на возврат долга на период от 3 до 6 лет (см. табл. ниже). В период выполнения рассрочки, процентная ставка будет составлять 14,4% годовых с НДС.
В хронологическом порядке первое мировое соглашение с ООО «Котлас» на 2,48 млрд грн было утверждено судом еще 10 февраля, затем в период с 6 по 13 апреля были утверждены аналогичные по содержанию соглашения с «Прикарпатьенефтетрей» (на 1,32 и 0,36 млрд грн), «Техтред Групп» (на 0,9 млрд грн), «Гарант-УТН» (0,53 млрд грн), «Галнафта» (на 1,17 млрд грн).Параметры мировых соглашений «Укрнафты» с 5 дебиторами, подписанными в феврале-апреле 2020 г., млн грн
|
Дебитор
|
Изначальный долг
|
Долг по мировому
соглашению
|
Срок рассрочки
|
Котлас
|
2 701,8
|
2 481,7
|
31.12.2025
|
Прикарпатьенефтетрейд (1)
|
487,8
|
356,4
|
30.09.2023
|
Прикарпатьенефтетрейд (2)
|
1 323,7
|
1 319,7
|
30.06.2026
|
Техтрейд Групп
|
1 103,9
|
960,0
|
31.03.2026
|
Гарант-УТН
|
648,7
|
532,2
|
30.06.2024
|
Галнафта
|
1 320,9
|
1165,6
|
30.12.2025
|
Всего
|
7 586,7
|
6 815,7
Ранее enkorr сообщал, что юридические вопросы в «Укрнафте» курирует Вячеслав Карташов, бывший адвокат Игоря Коломойского, который среди прочего курировал и договоры, по которым многомиллиардные суммы были выведены из «Укрнафты» в 2015 г.
Справка enkorr
НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», еще 42% владеют компании группы «Приват» Игоря Коломойского и его партнеров. «Приват» осуществляет операционный контроль над «Укрнафтой» с февраля 2003 г. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн т, газа — в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на начало 2020 г. долг «Укрнафты» по налогам оценивается в 30 млрд грн с учетом пени и штрафов.
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