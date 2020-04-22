Финансовые новости
- |
- 22.04.20
- |
- 07:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Россия вывела из-под санкций двух украинских «предпринимателей»
08:09 21.04.2020 |
Из российского санкционного списка исключили двух украинских «предпринимателей», в чью сферу интересов входит металлургия. Об этом сообщил российский "Интерфакс".
Речь идет о Вадиме Новинском (народный депутат от партии "Оппозиционный блок") и Андрее Киселеве (народный депутат парламента 8 созыва, входил во фракцию партии "Оппозиционный блок").
Новинский - совладелец холдинга "Метинвест", а Киселева связывают с группой "УкрМет". Теперь они выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры.
Новинский и Киселев вошли в этот перечень во время второй волны российских санкций в конце декабря 2018 года. Попавшим в санкционный список физлицам и подконтрольным им организациям автоматически блокируют безналичные денежные средства, ценные бумаги и имущество на территории России. Также им запрещено выводить капитал за пределы РФ.
Напомним, в 2018 году Россия подготовила пакет санкций против Украины, которые затрагивали интересы около 360 предприятий и 50 физических лиц. Перед этим президент России Путин подписал соответствующий указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Межбанке 21 апреля не ощутил масштабных закупок украинских нефтетрейдеров, и влияния мировых событий на гривну
ТОП-НОВОСТИ
|Коррупционный провал, кадровые рекорды и турборежим: Что изменилось в Украине за год президентства Зеленского
|Переступить через Коломойского: Как Зеленский и Рада будут бороться за кредит МВФ
|Пасхальное затишье и обмен. Кто из бойцов ВСУ остается «на подвалах» в ОРДЛО
|«Укрнафта» и компании из орбиты «Привата» подписали мировое соглашение на возврат долга 7 млрд грн до 2023-2026 года
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Инициатор референдума в Нидерландах об ассоциации ЕС-Украина сотрудничал с россиянами - СМИ
|Предпасхальная неделя завершилась на положительной ноте для гривны
|Атака на Майдан: Куда толкают Зеленского «друзья Кремля»
|В предчувствии выборов. Когда Гончарук и Шабунин перестанут скрывать свой союз
|Виталий Портников: Арест Черновол – провокация реваншистов
|Межбанк замирает перед длинными пасхальными выходными, и доллар дешевеет
Это интересно
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M
|Бэнкси показал свою новую работу во время самоизоляции из-за коронавируса
|Microsoft анонсировала «Планетарный компьютер»
|Представлен флагманский смартфон Honor 30 Pro+ с камерой почти как у Huawei P40 Pro
|Против концерна Volkswagen подали иск сразу 250 000 человек