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Инициатор референдума в Нидерландах об ассоциации ЕС-Украина сотрудничал с россиянами - СМИ
07:57 21.04.2020 |
Нидерландский ультраправый политик Тьерри Боде, возглавлявший кампанию против соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, был связан с прокремлевским политологом и пропагандистом.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании телевизионной программы "Zembla" и De Nieuws BV.
По данным журналистов, Тьерри Боде, лидер антииммигрантская партии "Форум за демократию" (FvD), отправлял коллеге в WhatsApp сообщение о Владимира Корнилова перед референдумом в Нидерландах по соглашению об ассоциации ЕС-Украина.
Корнилов с 2004 по 2013 год работал директором Института стран СНГ в Киеве. Штаб-квартира организации находится в Москве. Ранее в СМИ публиковались электронные письма, которые показывают, что институт регулярно отчитывался непосредственно перед Кремлем.
Боде познакомился с Корниловым в конце 2015 для интервью на российском сайте и с тех пор они поддерживали связь. "Я договорился о встрече с ним сегодня днем. Это очень влиятельный парень", - написал Боде 2 октября в группе FvD.
Также Боде, судя по всему, знал о связи Корнилова с Кремлем. Когда коллеги спрашивают, кто такой Корнилов, он отвечает: "русский, работающий на Путина".
В последующие месяцы они встречаются несколько раз, Боде приглашает его выступить на встрече FvD и переводит две статьи Корнилова на голландский язык. Они появляются в блоге GeenStijl, который станет информационным ядром пропаганды евроскептиков перед референдумом.
В ноябре 2015 года Боде отправил сообщение Хэнку Оттену - бывшему казначею FvD, который был исключен из партии в прошлом году, о том, что хотел прекратить работать комментатором в телевизионной сети Powned.
"Возможно, Корнилов захочет доплатить", - говорится в одном из сообщений. В другом он поблагодарил Оттена за поддержку, написав: "Корнилов не может конкурировать с этим со всеми своими деньгами". Оба сообщения сопровождались смайликами.
В заявлении, опубликованном перед выходом программы, Боде отверг обвинения и заявил, что заявления о Корнилове были частью "продолжающегося розыгрыша" и были "игривым преувеличением".
"Без сомнения, в течение нескольких лет и нескольких очень интенсивных кампаний можно найти большое количество заявлений, сделанных во внутренних группах WhatsApp или в других контекстах, которые кажутся серьезными или, наоборот, трудно воспринимать всерьез. Иногда мы выпускаем пар в сообщении. Иногда мы восхищаемся", - сказал он.
Боде также сказал, что ничего не знал о связи Корнилова с Кремлем, хотя отметил, что у него было "подозрение".
Напомним, в 2017 году Боде проиграл суд против правительства Нидерландов. Он требовал признать, что правительство слишком долго определялся со своими действиями после референдума.
Несмотря на то, что результат референдума не был обязательным к исполнению, он стал большой проблемой для премьер-министра Марка Рютте, который должен был обратиться в Брюссель за заверениями, что соглашение об ассоциации не приведет к автоматическому членства в ЕС для Украины и что не будет обязательства финансовой поддержки.
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