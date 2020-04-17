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АНАЛИТИКА

Предпасхальная неделя завершилась на положительной ноте для гривны

22:36 17.04.2020 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

17 апреля безналичный доллар подешевел на 7 копеек, и межбанк закрылся на показателях 27,06-27,08 грн/$. При этом средняя стоимость наличного "американца" в кассах на продаже не изменилась, оставшись в пределах 27,35-27,50 грн/$, а на покупке просела на 10 копеек - до 26,90-27,10 грн/$.

Перед трехдневными выходными межбанковская торговля была не очень активной. Общий объем сделок, по разным оценкам, достигал $100 млн.

"Незначительное преобладание предложения над спросом позволило регулятору выйти в торги с покупкой доллара по 27,07 грн/$, обозначив локальный курсовой минимум на сегодня", - сообщил "Стране" директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.

Нацбанк скупал валюту в несколько заходов. Как только он покидал ненадолго рынок, котировки просаживались до 27,04-27,05 грн/$. Но после этого НБУ снова выходил на рынок и ставил свой ценник в 27,07 грн/$. То есть открыто играл на повышение курса доллара, обороняя этот рубеж. Таким образом регулятор сегодня выкупил на межбанке до $40 млн.

Кроме центробанка не было крупных скупщиков валюты. А на продаже стояли привычные группы экспортеров: агросектор и металлурги.

Дорогой доллар может быть нужен центробанку по разным причинам. Может, НБУ делает все, чтобы экспортеры побольше заработали в гривне и с этих сумм заплатили больше налогов в бюджет. Ожидается, что в апреле сборы в казну будут хуже, чем в марте. А может, НБУ готовит почву для крупных валютных продаж - под наполнение все того бюджета со стороны НАК "Нафтогаза". О них много говорят и их давно ждут, однако они до сих пор не состоялись. Но общие вводные ясны: чем выгоднее государственная компания продаст свой доллар, тем больше сможет помочь Минфину со сборами в казну.

Тема наполнения бюджета сегодня стала первой на валютном рынке. А вторая - это финансовое состояние банковской системы. Говорят, что на этой неделе оно сильно ухудшилось. По разным оценкам, cash flow банковской системы рухнул на 50% - это текущее погашение по банковским кредитам. Люди и бизнес активно пишут заявления на реструктуризацию кредитов из-за карантина и все меньше платят по своим займам. На следующей неделе ожидается дальнейшее ухудшение ситуации с погашениями. Банки будут "проедать" свои капиталы, чтобы рассчитаться с вкладчиками, и очень нуждаться в средствах. Пока ликвидности хватает, но она стала хуже восполняться.

На текущий момент депозитный и кредитный портфели банковской системы (все валюты и держатели, юридические и физический лица) почти полностью совпадают. Вот данные от НБУ на 1 апреля 2020 года:

* общий депозитный портфель банковской системы - 1,15 трлн грн;
* общий кредитный портфель банковской системы - 1,03 трлн грн.

То есть банки выдали на кредиты 90% собранных у вкладчиков депозитов. Падение выплат от заемщиков не может не сказываться на финансовом состоянии банков и их возможности рассчитываться со вкладчиками. Все, что у них остается в такой ситуации, - это их личные капиталы. Только они их спасательный круг. Но он сильно меньше кредитного портфеля. Сумма всего собственного капитала банковской системы на 1 марта, по данным НБУ, составляла 217,2 млрд грн. Это пятая часть кредитного портфеля банковской системы, который каждый день становится все более проблемным.

Стало очевидно, что банковской системе потребуется новая капитализация. И главный вопрос на текущий момент, где владельцам финучреждений брать деньги. Ведь часто это владельцы заводов, фабрик, транспортных и прочих компаний, которые не работают из-за карантина и, соответствнно, ничего не зарабатывают.

"Американская ФРС призвала акционеров капитализировать банки США на $200 млрд. Причем после того, как они сформировали резервы на $65 млрд. Это при том, что там государство напрямую поддерживает бизнес: выкупает его долги, чтобы они могли платить зарплаты персоналу и банкам по кредитам. Что уж говорить о наших банках. В Украине предприятия никто не поддерживает. Все ждут, что это сделают банки, возьмут на себя все риски, прокредитуют бизнес, находящийся в аховой ситуации. Даже не понимая, встанут ли эти предприятия с колен после завершения карантина", - отметил в беседе со "Страной" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Больше всего казначеев тревожит отсутствие программы государственной поддержки для компаний, хотя бы для крупных. Ведь это их заемщики, которые уже заявляют о своих личных дефолтах.

"Правление Нацбанка сосредоточено только на одной проблеме: как усидеть в своих креслах и не попасть под уголовное расследование. Оно не только отказывается поддерживать бюджет (пока выступает против эмиссии через ОВГЗ), но и реальные программы для помощи заемщикам тоже не разрабатывает. НБУ классно устроился. Говорит, что готов прокредитовать банки, чтобы они спасли умирающий бизнес. И все риски останутся именно на банках, а не на Национальном банке - он на себя ничего не берет. Даже не думает, как ФРС долги выкупать. Это риски, и у нашего НБУ на такое смелости никогда не хватит. Там решили банки под это подставить. А когда банкам все эти кредиты не вернут, Нацбанк их просто закроет. Знаем, проходили это в 2014-2017 годы. Потому снова идти по этому пути никто не будет. Пускай регулятор гробит на пару с Кабмином правительственные банки, а все остальные будут думать, как самим устоять", - заявил "Стране" на условиях анонимности председатель правления крупного банка.

Единственное, чем банковский регулятор сейчас поддерживает бизнес - это не дает курсу доллара сильно укрепиться в период минимальной экономической активности на карантине. Но НБУ так поддерживает только экспортеров, у которых не сильно сокращается размер выручки за счет курсовой разницы.

Ожидается, что на будущей неделе Нацбанк продолжит защищать уровень 27,0 грн/$: ниже него валютный курс не должен опускаться. Если иностранные держатели ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) через "Ситибанк", "ING Bank" или другие структуры продолжат скупать валюту на межбанке, то безналичный курс будет достигать 27,40 грн/$.

"Не думаю, что на будущей неделе отечественный бизнес сможет создавать значительный спрос на доллар. Ключевыми потребителями валюты в стране останутся иностранные держатели ОВГЗ, если продолжат продавать свои портфели гособлигаций. Важную роль будет играть текущая доходность: если она останется на низком уровне (на этой неделе цена 12-месячных ОВГЗ опустилась до 16,5%), то большого числа сделок может и не быть", - спрогнозировал директор департамента казначейских операций ПАО "КБ "Аккордбанк" Юрий Ефремов.

Наверняка курсовое движение будет происходить волнами, как и на этой неделе, и банковские казначейства будут стараться максимально зарабатывать на спекуляциях. Это сейчас для них один из немногих источников заработка.
 

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