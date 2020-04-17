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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Атака на Майдан: Куда толкают Зеленского «друзья Кремля»

17:06 17.04.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Активизация силовиков и судов в направлении преследования проукраинских политиков свидетельствует о новом этапе реализации кремлевского плана дестабилизации Украины. Нынешняя киевская власть послушно играет свою роль в этом сценарии. Тем временем активное общество готовится к сопротивлению таким планам.

Напомним хронологию событий. Вчера известный сомнительными решениями судья Печерского суда Киева Сергей Вовк удовлетворил ходатайство обвинения и отправил бывшего народного депутата Татьяну Черновол под двухмесячный круглосуточный домашний арест. Вовк не отпустил депутата на поруки бывших коллег - членов парламентской фракции "Европейская солидарность" - и не принял во внимание позицию адвокатов относительно необоснованности подозрения, которое выдвинули Черновол. Ранее следователи Госбюро расследований провели обыск в резиденции Черновол; в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе регионалов в феврале 2014 года.

Два дня назад действующий нардеп от "Евросолидарности", бывший председатель Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что его вызывают на допрос в ГБР как свидетеля по делу, открытому по заявлению депутата от фракции "Слуги народа" Максима Бужанского, по поводу проведения международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора. "У нас снова будут сажать за правду о преступлениях коммунистов? P. S. Вызов подписал следователь Амелин, тот самый, на которого я подал в суд за "незамечение" государственной измены Ермаком и Кучмой", - написал Вятрович в Фейсбук. Перед тем он требовал от ГБР открыть уголовное дело относительно руководителя Офиса президента Андрея Ермака и представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы по случаю подписания ими договоренности о создании "консультативного совета" с представителями террористических группировок "Л-ДНР".

Вместе с тем вчера суд отпустил под личное обязательство бывшего бойца подразделения Внутренних войск МВД "Омега" Владимира Косенко. Человека, которого подозревают в убийствах майдановцев, даже не обязали носить браслет.

Поэтому в последние дни имеем цепочку прецедентов, которая дает основания для определенных выводов. И они, эти выводы, неутешительные для нынешней украинской власти. Во-первых, действия по крайней мере части силовых органов дают основания говорить о проявлениях опасной тенденции в их работе - использовании силовиков в качестве инструмента для дискредитации Революции достоинства. Выгодоприобретатель известен: это Кремль, который продолжает по давно разработанному плану гибридной войны сеять хаос в Украине, рассчитывая спровоцировать возмущение активного патриотического меньшинства в нашем обществе такими действиями государственных институтов. Если это возмущение преобретет формат массовых акций или даже новой революции - Россия, можно предположить, перейдет к следующему этапу: новой попытки спровоцировать конфликт разных регионов страны, запустив "мозговой вирус" вроде "Украины трех сортов" 2004 года или "Русской весны" 2014-го. На фоне паралича основных функций государственного аппарата можно будет показать наше государство как "недоразвитое", нуждающееся в посторонней помощи. Коллективному Западу, иммунитет которого ослаблен пандемией и неустойчивостью части политиков перед российскими нефтедолларами, будет проще закрыть глаза на проделки России.

Поломать эти планы может как внутренний кризис в самой РФ, вызванный стремительным падением цен на основной источник доходов - нефть и газ, так и отказ стратегических союзников Киева идти в русле московских пожеланий.

Но последствия кризиса на России могут реализоваться в течение длительного исторического времени. А просто сейчас Вашингтон или Брюссель минимум должны быть твердо убеждены в том, что власть в Киеве действительно хочет поддержки и продолжает держаться того курса, который записан в нашей Конституции - движение в европейские и трансатлантические структуры и ценности. Потому что именно в искренности этих намерений и возникают сейчас большие сомнения.

Наблюдателей сильно напрягли результаты вчерашних голосований в Верховной Раде. Внести изменения в парламентский регламент, нужные для разблокирования процесса предстоящего принятия "антиколомойского" закона, монобольшинству (которого на сегодняшний день фактически не существует) помогла "страховка" в виде не только поддержки внефракционных (в т.ч. группы депутатов, которые внимательно прислушиваются к мнениям олигарха Рината Ахметова) и традиционного сателлита власти - группы аграрного миллиардера Андрея Веревского "Довира". 15 голосов "за" поступили в копилку Банковой от членов фракции Виктора Медведчука - Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь". После чего заговорили о новом ситуативномй союзе Офиса президента с прокремлевской ОПЗЖ. Подтверждений эти догадки пока не нашли, как не подтвердилась и первоначальная версия - о неформальной коалиции между лояльной Владимиру Зеленскому частью фракции "Слуга народа" (да, в девятой Раде еще существуют депутаты, которые прислушиваются к мнению президента), "Евросолидарностью" и "Голосом". Именно такая, напомним, сложилась конфигурация, при голосовании в первом чтении за закон о недопущении возврата обанкротившихся банков их бывшим владельцам. Но дальнейшие события показали шаткость или отсутствие шансов на такую коалицию.

Вчера же "ЕС" и "Голос" за изменения в регламент не голосовали, хотя раньше и поддерживали принятие "антиколомойского" закона. По одной из версий, произошло это потому, что лидерам указанных фракций не удалось договориться с ближайшим окружением Зеленского об удовлетворении их пожеланий - скажем, прекращение уголовных преследований руководителей предыдущей власти или ресурсные должности в правительстве.

Углубить взаимное неприятие между лидерами упомянутых двух фракций и Банковой явно призваны и действия силовых органов по дискредитации Майдана и ключевых участников Революции достоинства. А еще - продолжение давления на Петра Порошенко, на которого у ГПУ есть пять новых дел относительно возможных неправомерных действий в назначении судей Верховного Суда.

И даже такие действия Офиса генпрокурора вызывают недовольство бывших регионалов и других членов "клуба любителей России". Лояльные к ним СМИ и каналы в соцсетях обеспокоены судьбой подозрений по "старым" производствам. Наблюдатели убеждены, что пророссийская партия в Украине активизировалась именно для того, чтобы не допустить даже малейшей возможности альянса между проевропейскими силами и Офисом президента.

Своими действиями ОПЗЖ и другие экс-регионалы дискредитируют действующую киевскую власть в глазах патриотических граждан и создают впечатление дрейфа "ЗЕ-команды" в сторону Кремля. Намерение подвергнуть ревизии недавнюю историю Украины втягивают Зеленского в конфликт с активной частью общества. И именно это, похоже, является частью плана Кремля, который реализуется через его многочисленных явных и скрытых агентов в различных государственных структурах нашей страны. Изменят ли эти действия отношение людей к событиям на Майдане? Как показывает практика, в том числе, прошлогодних выборов, точка зрения рядового украинца очень зависит от того, что ему скажут по телевизору. Массированного зомбирования аудитории пока не наблюдается - в руках у лидеров ОПЗЖ лишь несколько кнопок от телевизионных пультов. Но сомнения в правильности того, что произошло в стране пять лет назад, в головы людей медленно вкладывают.

И это процесс достаточно длительный. А прямо сейчас Зеленский рискует получить гражданский конфликт в Киеве с очень опасными для себя перспективами. Для чего гаранту вестись на эти игры российской агентуры - непонятно. Не исключено, что ближайшее окружение так формирует видение мира главой государства, что он просто не осознает степень потенциальной опасности не только для созданной под его флагом системы власти (качество и эффективность этой системы - предмет отдельного разговора), но и для себя лично.

Что же, уже не одного украинского лидера его окружение, выражаясь фигурально, утопило в "теплой ванне" из позитивных новостей. Реальность более сурова, и в ней президенту стоило бы изучить настоящую цель работы "своих" силовиков, чиновников, части депутатов.
 

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