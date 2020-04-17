В предчувствии выборов. Когда Гончарук и Шабунин перестанут скрывать свой союз

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Бенефициары партии "Голос", похоже, уже подыскали другую корзину для яиц.

В воздухе пахнет досрочными выборами. Об этом свидетельствуют не только углубляющиеся трещины внутри правящей партии "Слуга народа", но и ускоренное сколачивание новых политпроектов.

Один из них уже заслуживает пристального внимания, ибо в нем участвуют довольно известные лица, за которыми стоят весьма крупные игроки. В политической тусовке эту вновь создаваемую партию называют по-разному - например, "партия соросят" или "партия детей капитана Гранта". Мы же будем называть ее по фамилиям двух главных потенциальных лидеров: партия Гончарука - Шабунина, сокращенно ПГШ.

Поводом для всплеска разговоров об этой партии стало недавнее видео, обнародованное проектом "Правовой контроль". На видео бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук и председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталий Шабунин вдвоем прогуливаются по безлюдной набережной Днепра в Киеве. Авторы видео подчеркивают, что Гончарук и Шабунин нарушают нормы карантина, поскольку не используют маски в общественных местах, и что Гончарук, когда увидел камеру, пытался ее вырвать у журналиста. Но более интересно другое: чтобы обсудить свой будущий политпроект, Гончарук и Шабунин не нуждались ни в каком третьем партнере - они обо всем могут договориться вдвоем.

В самом деле, проект ПГШ как группировка так называемых "соросят" и "грантоедов" имеет две главные составляющие. Одна - это те "соросята" и "грантоеды", которые получили кресла в органах власти (в правительстве, в парламентской фракции "слуг народа" или в иных властных структурах) после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Не будем здесь их перечислять, поскольку два месяца назад мы уже привели подробный список из 20 тогдашних деятелей Зе-власти, которых с большей или меньшей уверенностью можно причислить к этой группировке. Первым в этом списке стоял, конечно же, тогдашний премьер Гончарук.

Вторая главная составляющая проекта ПГШ - это те "соросята" и "грантоеды", которые после победы Зеленского кресел во власти не получили. В основном они остались общественниками, как тот же Шабунин. Некоторые инфильтровались в парламент, но не в составе "слуг народа", а по списку партии "Голос" (например, бывшая член правления ЦПК Александра Устинова и бывший глава правления "Transparency International Украина" Ярослав Юрчишин). В первые девять месяцев президентства Зеленского они старательно избегали критики Зе-власти. И не скрывали своих симпатий к правительству Гончарука. Но вот после отставки Гончарука возобновили бурную публичную активность. И явным лидером среди них показывает себя именно Шабунин.

Разумеется, назвать ПГШ личным проектом этих двух персонажей - Гончарука и Шабунина - можно лишь с очень большой натяжкой. Сами они организовать полноценную партию (или даже хотя бы ее видимость) не способны. Для этого у них нет ни опыта, ни авторитета, ни ресурсов. Но все это есть у более солидных деятелей, которые за ними стоят. Не утверждая ничего категорически, назовем двух крупных украинских игроков, которые наиболее тесно ассоциируются как с идеей ПГШ, так и с интересами Джорджа Сороса. Это Виктор Пинчук и Томаш Фиала.

На прошлых парламентских выборах и Пинчука, и Фиалу называли в числе основных спонсоров партии "Голос". Медиаресурсы Пинчука и Фиалы тоже максимально активно поддерживали эту партию. Однако сейчас все социологи, меряющие партийные рейтинги, уверенно говорят о том, что в случае досрочных выборов в Верховную Раду "Голос" не преодолеет 5%-ный барьер. И это означает, что бенефициарам этой партии нужно искать другую корзину для яиц.

То, что у них родился проект ПГШ, это, конечно, не свидетельствует о том, что Гончарук и Шабунин особенно ценные кадры. Просто, как говорится, на безрыбье и рак рыба. С тем же успехом на политическом безрыбье и Гончарук порядочный профессионал, и Шабунин честный активист. За неимением лучшего приходится работать с теми кадрами, какие есть.

А спонсорам нужен именно этот набор для своего нового политпроекта: половина - порядочные профессионалы, половина - честные активисты. Задача тех, кто будет числиться профессионалами, - демонстрировать способность вывести Украину из того положения, в котором она окажется к началу предвыборной кампании. В частности, показывать умение договариваться с МВФ и привлекать западных инвесторов. Задача тех, кто будет числиться активистами, - демонстрировать "новые лица", привлекательные для избирателей, и провозглашать самые красивые лозунги, какие только взбредут в голову.

Подтверждением "порядочного профессионализма" Гончарука, по идее, должны служить полгода его премьерства. Наверное, мы услышим еще много душещипательных рассказов о якобы "самом лучшем в истории Украины правительстве", которое, дескать, "стало жертвой заговора олигархов". Сочинители подобных рассказов будут рассчитывать (и вполне обоснованно, кстати) на короткую память украинских избирателей, которые после всех потрясений, пережитых во время карантина, вряд ли будут помнить о Гончаруке что-то особенно плохое.

Однако наверняка найдутся телеканалы - например, у Игоря Коломойского, - которые напомнят всякие гадости о "премьере-самокатчике" и его правительстве. Это и пресловутые "пленки Гончарука", и провалившиеся обещания "роста ВВП на 40%", и долгое игнорирование пандемии коронавируса.

Вообще, как раз профессионал из Гончарука оказался никудышный. Главным "достижением" его правительства стало ежемесячное падение промышленного производства. Гончарук не запомнился никакими "пряниками" ни для бизнеса, ни для населения. Он не сделал никаких сильных ходов ни в экономике, ни в политике. И у него совершенно нет шансов повторить успех Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, для которых премьерское кресло стало трамплином к президентскому. Даже провести в парламент свою партию ему очень проблематично - поэтому, собственно, и оказалось необходимо звать на подмогу Шабунина.

Впрочем, Шабунин, в свою очередь, тоже весьма проблемный персонаж. Свою репутацию он накрепко связал с репутацией "антикоррупционера" Артема Сытника, умудрившегося вляпаться в коррупционные скандалы. Но других ярких общественников у спонсоров ПГШ нет.

Кстати, Коломойский уже бьет по Шабунину. На днях канал "1+1" выпустил целую передачу "Супер-скандал с американскими миллионами" о том, как Шабунин с партнерами якобы "распилили $143 млн, выделенных на помощь Украине правительством США". При этом "1+1" использует против Шабунина ровно те же методы манипуляций, которые привык использовать сам Шабунин.

Пока что партия Гончарука - Шабунина выглядит даже менее перспективным проектом, чем партия "Голос". Да и спонсоры ПГШ, судя по всему, больших иллюзий насчет этого своего проекта не питают и сильно тратиться на него не хотят.

По-видимому, этот проект будет поддерживаться в малобюджетном варианте, пока не выяснится наверняка, что досрочные выборы в парламент будут. Так что если вдруг Гончарук и Шабунин начнут мощно пиариться в некоторых популярных медиа, - это можно будет расценивать как сигнал, что время роспуска парламента и объявления выборов уже пришло.