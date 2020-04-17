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Виталий Портников: Арест Черновол – провокация реваншистов
08:58 17.04.2020 |
Решение суда о круглосуточном домашнем аресте для журналистики и политика Татьяны Черновол - вне всякого сомнения, грубая провокация реваншистов, которые работают в тесной связке с российскими дестабилизаторами Украины.
И таких решений мы в ближайшее время увидим еще немало.
Нефть падает в цене, несмотря на все попытки российского президента Владимира Путина завершить ценовую войну, которая развязана Кремлем. В этой ценовой войне Россия уже проиграла - и теперь вопрос только в том, какими будут потери для ее бюджета. А тут еще и пандемия, которая пробивает свои дыры в "Титанике" российской экономики. Вопрос даже не в том, когда затонет это ржавое хищное судно. Вопрос в том, что у его стареющего капитана нет денег на большую войну.
А вот деньги на дестабилизацию Украины у него есть. Это просто дешевле - тем более, когда речь идет о стране, которая и сама погружается в хаос. Непрофессиональное управление, президент-популист, который до сих пор не понял, где оказался, депутаты - «прислужники» олигархических кланов, по меткому определению сатирика Владимира Зеленского. И тоже эпидемия, да.
Путину необходимо, чтобы наш корабль затонул первым. Чтобы он затащил нас на дно вместе с Россией. И там, на дне, занялся интеграцией мертвецов.
Вот почему ему так хочется, чтобы мы не выжили. Вот почему принимаются самые нелепые решения, вручаются самые безумные подозрения. Российская агентура в действии, ей помогают «полезные идиоты» и всем им очень важно заразить нашу страну политическим коронавирусом - даже если этот вирус коллаборационизма погибнет вместе с носителем.
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