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Межбанк замирает перед длинными пасхальными выходными, и доллар дешевеет
23:56 16.04.2020 |
16 апреля его безналичный курс опустился на 14 копеек, и остановился в рамках 27,10-27,15 грн/$. При этом средний курс доллара в обменниках на продаже опустилась на 5 копеек - до 27,35-27,50 грн/$, на покупке - на 10 (до 27,0-27,15 грн/$).
"Оптовые цены на наличном рынке держатся в рамках 27,30-27,40 грн/$, не опускаются сильнее. Вероятно, держится небольшой спрос на доллар. Но банкноты хватает, с ней проблем нет", - описал "ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Межбанк сегодня был совсем безмятежный и даже вялый. Объем торгов, по оценкам казначеев, сократился очень сильно: со вчерашних $180 млн до $80-90 млн.
"Торговля шла в спокойном режиме, без потрясений и значительных курсовых колебаний. После старта на 27,25 грн/$ спрос и предложение были преимущественно уравновешены. Временами преобладали валютные продажи, что и стимулировало укрепление гривны", - объяснил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Больших игроков на безналичном рынке сегодня не было. Ни Нацбанка с покупкой доллара, ни Ситибанка, который в последние время также активно скупал валюту. На торгах превалировали банки, которые пополняли свои валютные запасы (валютные позиции), и привычные импортеры с экспортерами (агросектор и металлурги).
"Казначейства многих банков откровенно заскучали. Некоторые даже по Ситибанку тосковали: при нем можно было хоть немного прокачать рынок, было больше сделок - "была тяга". На ней можно двигать котировки, и зарабатывать на разнице курсов. Нет движения - нет спекулятивных заработков, а зарплаты казначеев напрямую привязаны к таким доходам банков. Так что интерес к спекуляциям всегда есть. А сегодня для них не было никаких предпосылок", - рассказал директор казначейства крупного банка.
С утра спекулянты надеялись на то, что котировки удастся раскачать на новости об изменении регламента работы Верховной Рады. Парламентарии приняли законопроект №1043. Как известно, это нужно было для принятия банковского законопроекта (№2571-д) под требования МВФ. Однако это не сильно повлияло на ход безналичной торговли.
"Межбанк впал в апатию, и слабо сейчас реагирует на внешние события. Даже на те, что связаны с требованиями МВФ. Более-менее активно на торгах обсуждалась тема учетной ставки, которую будут пересматривать уже скоро. Но к единому выводу казначейства не пришли, допускают все варианты: повышение, понижение, сохранение текущего значения. Мне кажется, что было бы логично немного опустить ставку, чтобы раскачивать кредитование в стране и сокращать вложения банков в депозитные сертификаты Нацбанка", - рассказал Василий Невмержицкий.
Минфин сегодня снова попытался обратить внимание банкиров на размещение новых выпусков ОВГЗ. Сообщил первичным дилерам о своих намерениях разместить в будущий вторник, 21 апреля, два выпуска гособлигаций. Как и в минувший вторник, это краткосрочные бумаги - на 3 и 6 месяцев. Без указания валюты и объема привлечения.
Однако банкиры уже скептически относятся к таким заявлениям. Поскольку Минфин три последние недели регулярно отменял свои аукционы по ОВГЗ. Ожидается, что также он поступит и на будущей неделе. Скорее всего, по той же причине - из-за высоких доходностей по долговым бумагам, которые до сих пор доминируют на вторничном рынке. Там ОВГЗ стоит по 16-18% годовых, в то время как в правительстве до сих пор надеются на 11-13% годовых.
Были слухи, что бумаги Минфина начнут выкупать госбанки: называли Укрэксимбанк и Укргазбанк. Но только после получения крупного рефинансирования от Нацбанка в крупных объемах (до 60 млрд грн совокупно). Однако о подвижках в этой части пока мало известно. Потому считается, что чиновники возьмут паузу.
На межбанке сейчас дают оптимистические прогнозы по гривне. 17 марта открытия безналичных торгов ждут в рамках 27,05-27,15 грн/$, и допускается дальнейшее снижение курса доллара - к 27,02-27,06 грн/$.
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