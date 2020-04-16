Нестратегическое партнерство. Почему Зеленский может остаться без союзников в борьбе с Коломойским

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

То, как "Слуга народа" сделала первый шаг в своей "антипоправочной" игре против Игоря Коломойского, в который раз засвидетельствовало, что руководству Зе-команды некогда думать стратегически, а возникающие политические проблемы они будут и дальше решать созданием сиюминутных политических союзов.

Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады парламент принял законопроект о внесении изменений в закон о Регламенте Верховной Рады, который поможет разблокировать "антиколомойский" законопроект, заваленный тысячами поправок от депутатов, приближенных к олигарху.

Напомним, что "антиколомойским" называют законопроект №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Он должен сделать невозможным возвращение Приватбанка прежним владельцам - Игорю Коломойскому и его партнерам. И это одно из двух главных требований МВФ, выполнение которого позволит нынешней власти рассчитывать на получение $10 млрд, которые, к слову, уже заложены в государственный бюджет на 2020 г.

Как уже писала "ДС", Зеленскому, которому кровь из носу нужны деньги от МВФ, чтобы переиграть Коломойского, нужно три хода, и первый из них был сделан уже сегодня. Правда, позитивный результат сегодняшнего голосования вовсе не был предопределен, ведь у Коломойского имеется золотая акция внутри монобольшинства "Слуги народа", и успешный результат голосования за вредный для олигарха законопроект зависел от того, смогут ли "слуги" договориться с кем-то из оппозиционных фракций.

Во время голосования за "антиколомойский" законопроект в первом чтении все могли наблюдать союз партии власти с проевропейскими "Голосом" и ЕС, что казалось логичным ввиду совпадения прозападной идеологии оппозиционеров и вполне прозападного желания партии власти договориться с МВФ. Тогда некоторые высказывали смелое предположение, что окончательный разрыв Зеленского с Коломойским сможет привести к переформатированию монокоалиции в коалицию СН и проевропейских партий. Впрочем, как показало сегодняшнее голосование, "слуги" никакими идеологическими рамками не ограничены и готовы принимать помощь любых союзников, если того требуют обстоятельства.

На этот раз вместе с партией Зеленского за "антипоправочный" законопроект голосовали: 13 депутатов из группы "Доверие", 10 внефракционных и 15 депутатов из ОПЗЖ. Все остальные фракции не дали за этот документ ни одного голоса. Учитывая, что "Слуга народа" смогла собрать на это голосование всего 204 голоса, без участия ОПЗЖ голосование было бы крайне рискованным, ведь усилиями одних только СН, "Доверия" и внефракционных набралось 227 голосов - всего на один больше минимально необходимого. Но ОПЗЖ сумела подстраховать власть, так что голосование прошло без вопросов.

Примечательно, что синхронно с властью проголосовала лишь половина фракции ОПЗЖ, в основном та, что ориентируется на Сергея Левочкина и Юрия Бойко, а не на Медведчука - Рабиновича, что дало некоторым недоброжелателям основания говорить о скором оформлении очередного "развода" в стане некогда единой "сине-белой" команды. Впрочем, формальный раскол фракции ОПЗЖ - дело пока маловероятное, а вот неформальное обособление части этой фракции, которая будет готова идти навстречу "Слуге народа", - сценарий куда более реальный. И это вполне может усложнить и без того запутанную ситуацию в нынешнем парламенте, создав дополнительное пространство для маневра монокоалиции.

Правда, после предъявления подозрения в умышленном убийстве активистке Майдана и экс-нардепу Татьяне Черновол для СН может надолго закрыться открытое еще недавно окно возможностей сотрудничества с ЕС и "Голосом". И тогда варианты в парламенте для "Слуги народа" будут ограничиваться группой Коломойского, "Доверием" и ОПЗЖ, что не так уж и много. Но "слуг" сегодня это не особенно волнует. Похоже, в президентской партии так и не пришли к пониманию необходимости мыслить стратегически. Как и раньше, правящее большинство (?) в случае необходимости ищет союзников под каждую конкретную ситуацию, не связывая себе руки какими бы то ни было договоренностями, рассчитывая, что и дальше можно будет обходиться исключительно ситуативными союзами.

Однако нет никакой гарантии, что окно возможностей со временем не сузится для СН до критически узкого. "Антиколомойский" закон может в конце концов привести к окончательному разрыву с людьми олигарха, дальнейший реванш против Майдана сделает для ЕС и "Голоса" невозможным никакое сотрудничество со "Слугой народа", ну а ОПЗЖ и "Доверие" могут захотеть большего, чем роль партнера на один день.