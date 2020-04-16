Кто такая Ольга Буславец, возглавившая Минэнергетики

Исполняющей обязанности министра энергетики стала сотрудница ведомства Ольга Буславец.

Так, по информации нардепа Алексея Гончаренко, Кабмин назначил ее на пост первого заместителя министра энергетики, кресло которого пока пустует. Кадровое решение стало единственным, которое сегодня рассмотрело правитедьство.

Ранее Денис Шмыгаль уже вносил кандидатуру Буславец на рассмотрение парламента. Впрочем, до голосования дело не дошло, ведь в "Слуге народа" достаточного количества голосов не набралось.

Depo.ua собрал информацию об Ольге Буславец, которая будет руководить ведомством.

Итак, госпожа Буславец закончила Донецкий национальный технический университет, с 2005 года работала в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины. На протяжении последних нескольких лет занимала должность Генерального директора Директората энергетических рынков Минэнерго.

В 2016-м возглавляла профильный комитет, который согласовал разработанный НКРЭКУ новый порядок расчета цены электроэнергии, известный как "Роттердам +". Так, по данным нынешнего главы Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Андрея Геруса, именно ее подпись стоит на согласовании от 05.02.2016.

Кстати, Герус, который является противником "Роттердам+" акцентирует внимание на том, что не поддержит кандидатуру Ольги Буславец.

"Формулу "Роттердам+" критиковали юмористически в сериале "Слуга Народа". Владимир Зеленский критиковал "Роттердам+" вполне серьезно на дебатах с Петром Порошенко. Критиковал эту формулу много раз и я. Как я смогу смотреть в глаза, если проголосую за человека, который согласовал эту формулу "Роттердам+"? Не смогу. Власть и политика всех меняет в худшую сторону, в том числе и меня. Но пока что не настолько", - пишет нардеп в Facebook.

В СМИ госпожу Буславец ассоциируют с украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Сама же претендентка информацию опровергает.

"Все эти много лет, работая в энергетике, я всегда выступала за прозрачные правила рынка и равные возможности его участников. Независимо от того, как сложится дальше жизнь, одним из критериев моей работы всегда будет равноудаленность от всех", - написала Буславец в Facebook.

Согласно декларации, Ольга замужем за Александром Буславцем. Согласно данным YouControl, по состоянию на 2017 год Александр руководил ООО "КБМ", которое работает в ресторанном бизнесе и предоставляет услуги мобильного питания.

На семейных счетах - около 1 млн грн, $140 тыс. и 10 тыс. евро.

Имеет квартиру в столице площадью 78 квадратных метров, два земельных участка на Киевщине и Житомирщине общей площадью 2200 квадратных метров. Передвигается будущая министр на Nissan X-Trail 2018.

Ее заработная плата за 2019 год составила около 906 тыс. грн, также Буславец получила 310 тыс. за отчуждение движимого имущества.