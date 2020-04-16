Рада внесла изменения в регламент для принятия «антиКоломойского» законопроекта

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры"

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1043 во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проголосовали 242 народных депутата.

Документ предусматривает введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.

Перед голосованием спикер парламента Дмитрий Разумков пояснил необходимость принятия закона тем, что "к сожалению, парламент столкнулся с исключительной ситуацией. Никогда раньше мы не имели 16 000 правок. Эта ситуация может заблокировать работу Верховной Рады по любому вопросу. Это может касаться не только этого закона, но и любого другого".

Разумков отметил, что после консультаций с фракциями, которые требовали принять закон только на время карантинных ограничений, было решено, что после того, как этот закон вступит в силу, будет зарегистрирован другой законопроект, который будет вносить изменения в принятый закон в части его временной работы.

Как сообщалось, народные депутаты подали более 16 тысяч поправок к принятому в первом чтении так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка". Принятие закона является ключевым требованием МВФ.