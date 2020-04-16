«Антиколомойский» регламент: Удастся ли «слугам» преодолеть «поправочный террор»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Антиколомойский» регламент: Удастся ли «слугам» преодолеть «поправочный террор»

14:08 16.04.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

В повестке дня очередного внеочередного заседания Верховной Рады, которое должно состояться в "чистый четверг" - пять вопросов. Ключевым среди них является проект закона №1043 об изменениях в регламент работы парламента.

Полное название принципиально важного документа - проект Закона Украины о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Рассматривать его депутаты будут во втором чтении, первое состоялось еще 10 сентября. Авторами этой инициативы являются 22 члена фракции "Слуга народа", среди которых председатель фракции Давид Арахамия и его коллеги Елена Шуляк, Денис Монастырский, Виталий Безгин, Андрей Клочко, Сергей Бабак и другие. Главным автором законопроекта является депутат Павел Фролов, который в Фейсбук объяснил суть инициативы.

Заключается она в изменении статьи 119 регламента Рады - введении особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении. По инициативе 150 депутатов введение такой процедуры должны поддержать голосованием 226 и более парламентариев. По этой процедуре, пишет Фролов, каждая фракция и группа сможет внести по пять неучтенных поправок к проекту закона (внефракционные депутаты - по одной поправке), которые будут обсуждать и голосовать на пленарном заседании. По особой процедуре фракции и группы будут иметь два дня на представление профильному комитету ВР не больше пяти предложений не учтенных комитетом поправок, а внефракционным депутатам - на одну поправку, не учтенную комитетом.

Специальная процедура не будет применяться к проектам кодексов, принятию государственного бюджета, изменений в Конституции, проектов с количеством поправок, меньше 500. Не коснется эта инициатива и законопроектов, количество поправок к которым не превышает в пять раз количество статей принятого в первом чтении документа.

Поэтому законопроект Фролова и группы "слуг народа" призван сломать схему блокировки неудобных для отдельных бизнес-политических групп крупных законодательных инициатив.

Такая практика начала применяться в работе украинского парламента относительно недавно. Можно вспомнить внесение и рассмотрение в пустом зале в течение долгих недель сотен бессмысленных поправок к "языковому закону" или Избирательному кодексу. Было это в Раде предыдущего созыва. А уже во времена девятой каденции "поправочный спам" использовался для затягивания рассмотрения "земельного законопроекта" №2178-10. Его удалось принять только на внеочередном "ночном" заседании Рады с 30 на 31 марта. Этому предшествовало рассмотрение 4018 поправок, длившееся с февраля. На 99 процентов поправки носили технический характер, подали их преимущественно члены фракций ОПЗЖ и Батькивщина, имея цель сорвать рассмотрение вопроса.

Такая же история, но в значительно больших масштабах, повторилась, когда в первом чтении был принят проект закона №2571-д относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности. Документ предусматривает, что бывшие владельцы банка, чьи интересы были нарушены из-за выведения банка с рынка, могут претендовать на возмещение убытков только в денежной форме. Авторы этой инициативы практически не прячут главную ее задачу - заблокировать возврат миллиардеру Игорю Коломойскому национализированного в 2016 году государством ПриватБанка. Поэтому проект получил название "антиколомойский". Напомним, проблемы у этого системного банка накапливались годами, 97% кредитов банк выдал компаниям, связанным с его акционерами, заявили в Нацбанке Украины. Сомнительная кредитная политика привела к значительной потере капитала, который перетекал за границу. В "коломойском" менеджменте ПриватБанка эту информацию отрицали.

30 марта Верховная Рада поддержала этот проект в первом чтении. Но во время между чтениями к нему были поданы рекордные для украинского парламента более чем 16 тысяч поправок. Если бы Рада начала рассматривать каждую из них, это затянуло бы принятие решения на более 40 пленарных недель. Это практически два года, 40 процентов всей каденции нынешнего парламента, напоминает Павел Фролов.

Между тем этот вопрос является неотложным, потому, что принятие законопроекта №2571-д является ключевым требованием к Украине со стороны Международного валютного фонда для открытия принципиально важной в условиях кризиса в мировой экономике кредитной линии. Альтернативой кредита Фонда незаангажированные деньгами олигарха специалисты считают дефолт нашего государства, который будет иметь крайне тяжелые последствия, прежде всего для небогатых слоев населения.

Полтора десятка тысяч поправок подали всего лишь несколько нардепов - членов "группы друзей" Коломойского, заметной в составе фракции "Слуги народа", и исключенный из фракции за нарушение дисциплины Антон Поляков.

Остальная часть фракции, которая остается лояльной к президенту Владимиру Зеленскому, должна была решить непростую задачу - как преодолеть давление "поправочных террористов". Выход депутаты попытаются найти в принятии упомянутого проекта закона. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на днях сообщила, что внесенные ее коллегами изменения в регламент Рады позволят рассмотреть банковский закон не за год-полтора, "а за несколько часов". При этом, считает она, не будет нарушено право депутатов на законодательную инициативу: все поправки будут рассмотрены, но не в сессионном зале, а парламентским комитетом, где пропорционально представлены все фракции и группы.

Если рассмотрение "банковского закона" удастся разблокировать, то, по прогнозу главы фракции "слуг" Давида Арахамии, проголосовать за документ в целом Рада сможет до 5 мая. В таком случае Украина быстро получит транш от МВФ.

Оппоненты вменяют авторам законопроекта о борьбе с "поправочним терроризмом" нарушения регламента и прав нардепов. Пишут, что он может вызвать доминирование комитетов над правами депутата. Авторы инициативы эти обвинения опровергают, говоря, что после принятия документ можно будет доработать. Более того, в нем уже предусмотрено право депутата поставить под сомнение каждую учтенную комитетом поправку. Если в сессионном зале она не наберет 226 или больше голосов, такая поправка будет считаться отклоненной. Но принять проект закона №1043 именно сейчас крайне важно, чтобы не поставить всю страну на грань краха финансовой системы.

Павел Фролов убеждает, что особая процедура будет применена лишь к считанным, принципиально важным законам. В дальнейшем она будет иметь только превентивную функцию - быть предохранителем от попыток сорвать работу законодательного органа "поправочним террором".

Поэтому сегодня во второй половине дня интересно будет проследить, удастся ли членам монобольшинства в "чистый четверг" все же определиться, чьи они слуги - все же народа, или одного олигарха. Права на ошибку, о котором некоторые члены парламента написали на своих футболках на этой неделе, они иметь не будут.
 

ПО РУБРИКАМ

13:04 Ощадбанк и Укрэксимбанк присоединились к выдаче "теплых кредитов" населению

12:27 Справочный курс гривны 16 апреля почти не изменился и установлен на уровне 27,2236 грн/$1

11:50 Биржи АТР 16 апреля закрылись разнонаправленно на неопределенности перспектив мировой экономики

11:46 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.04.20

11:43 Остаток средств на корсчетах банков 16.04.20

11:40 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 15.04.20

10:45 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 16.04.2020

09:19 Золото дорожает 16 апреля на сохраняющихся опасениях вокруг экономических последствий коронавируса

09:16 Курс доллара США 16 апреля растет к евро и иене, аналитики прогнозируют укрепление иены в ближайшие месяцы

08:54 Суркисы обыграли ПриватБанк на 7 млрд, но денег пока не получат

07:55 Индексы США 15 апреля закрылись снижением на фоне слабых отчетностей и статистики

15.04 Иностранцы 15 апреля качнули гривну, пока валютчики обсуждали плохой прогноз МВФ по Украине

15.04 ПриватБанк проиграл компаниям Суркисов суд на $250 млн

15.04 Нацбанк разработал новые способы удаленной идентификации клиентов банков

15.04 Курс доллара 15 апреля продолжает подниматься на попытке трейдеров избежать риска

• дальше…

14:02 МВФ поддерживает увеличение дефицита бюджета Украины

13:58 «Нафтогаз» установил свою первую заправку для электромобилей

13:55 Потребнастроения украинцев в марте упали до уровня годичной давности – исследование

13:20 Количество безработных в Украине за время карантина выросло на 1 млн. чел. - до 2,5 млн – ТПП Украины

11:59 OKKO и WOG 16 апреля снизили цены на бензин и ДТ на 50 коп./л

11:54 Зеленский подписал закон о создании единого счета для уплаты налогов

11:46 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.04.20

09:23 Не вовремя и не к месту. Почему Кабмин ничего не добьется регулированием цен

09:19 Золото дорожает 16 апреля на сохраняющихся опасениях вокруг экономических последствий коронавируса

08:29 Нефть коррекционно дорожает 16 апреля после падения на данных о росте запасов в США

• дальше…

13:50 «Второго дна не будет»: банк Goldman Sachs уверен в действиях властей США

13:30 В мае бюджет России будет получать от экспорта нефти меньше $1 за баррель

09:33 Формирование правительства Израиля: Нетяньяху и Ганц вновь не договорились

08:37 Власти Польши хочет отменить выборы президента и продлить срок Дуди на 2 года

08:10 МВФ отсрочил платежи по долгу 25 стран-членов

08:02 МВФ одобрил механизм краткосрочной ликвидности для стран-членов

15.04 Германия начнет открывать школы 4 мая, массовые мероприятия запрещены до конца лета

15.04 Трамп попросил указать свое имя на чеках о помощи американцам - СМИ

15.04 В ЕС утвердили создание суда в рамках ВТО с группой стран без США

15.04 Народный банк Китая ведёт негласные испытания национальной криптовалюты

15.04 Лидеры ЕС решили, как восстановится работа Шенгенской зоны, закрытой из-за пандемии

15.04 Дания первой в Европе открыла детсады и начальные школы после карантина

15.04 Евросоюз официально определил три критерия для снятия карантина

15.04 Катастрофа МАУ в Тегеране: Иран предлагает Украине меморандум о взаимопонимании

15.04 Трамп приостанавливает финансирование ВООЗ

• дальше…

15.04 Дело Поворозника. Чем обернется для Кличко коррупционный скандал с его замом

15.04 В Украине почти 2000 миллионеров - налоговая

14.04 Почти половина украинцев против сотрудничества с МВФ

14.04 20% украинцев считают налоги грабежом – опрос

14.04 Ляшко снова запретил работу рынков в период карантина

13.04 Шмыгаль: В мае Украина должна идти на работу

10.04 Падение, карантинные скидки и перспективы: Что происходит на рынке недвижимости Киева

10.04 Аваков считает возможным постепенное ослабление карантина в Украине во второй половине мая

08.04 В Украине впервые состоится онлайн-суд через Zoom

07.04 «Киевтеплоэнерго» начало собирать с жителей столицы деньги на ремонт счетчиков

07.04 Минцифры запускает мобильное приложение для контроля за самоизоляцией: как оно будет работать

07.04 В Украине во время карантина закрылась почти треть предприятий

06.04 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в марте 2020 года составила 28866 грн/кв.м

03.04 В Украине готовятся к запуску электронного реестра листков нетрудоспособности

03.04 Запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более 2 лиц будет действовать с 6 апреля - Шмыгаль

• дальше…

14:08 «Антиколомойский» регламент: Удастся ли «слугам» преодолеть «поправочный террор»

12:16 «Прямой диалог с Донбассом» и другие идеи Кремля

09:23 Не вовремя и не к месту. Почему Кабмин ничего не добьется регулированием цен

08:54 Суркисы обыграли ПриватБанк на 7 млрд, но денег пока не получат

15.04 Дело Поворозника. Чем обернется для Кличко коррупционный скандал с его замом

15.04 ПриватБанк проиграл компаниям Суркисов суд на $250 млн

15.04 Разумков созывает внеочередное заседание Рады в четверг на 13.00 – сайт парламента

15.04 Катастрофа МАУ в Тегеране: Иран предлагает Украине меморандум о взаимопонимании

15.04 Карантинные опросы: Что будет с рейтингами власти после завершения эпидемии

14.04 Почти половина украинцев против сотрудничества с МВФ

14.04 Портнова в президенты. Кто и зачем надувает рейтинг одиозному юристу

14.04 Дело «Роттердам+»: как «Амстердам+» разваливает расследование НАБУ и САП по углю

14.04 Призрак перевыборов: Чем завершатся торги Зеленского с Коломойским

13.04 Возрождение монобольшинства. Чем Зеленский рассчитается с Коломойским за госбюджет

13.04 Принуждение к диалогу с террористами: Почему Москва срывает Пасхальный обмен пленными

• дальше…

14:08 BMW намекнула на появление кроссовера X8 M

09:46 Microsoft анонсировала «Планетарный компьютер»

15.04 Представлен флагманский смартфон Honor 30 Pro+ с камерой почти как у Huawei P40 Pro

15.04 Против концерна Volkswagen подали иск сразу 250 000 человек

14.04 Представлен OnePlus 8 — удешевлённый флагман стоимостью от $699

14.04 Alibaba и Tencent отправили пятую часть всех заявок на блокчейн-патенты за 2019 год

14.04 Названа пятерка самых популярных мобильных приложений в Украине

14.04 BMW не откажется от выпуска седанов

14.04 Cadillac не планирует электрифицировать младшие седаны

14.04 Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса

13.04 Средняя стоимость новой личности составляет $2048

13.04 Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта

13.04 Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле

13.04 Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов

13.04 Электрическая «семёрка» BMW станет мощнее бензиновой

• дальше…

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно