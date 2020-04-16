«Антиколомойский» регламент: Удастся ли «слугам» преодолеть «поправочный террор»

Ігор Петренко / Depo.ua

В повестке дня очередного внеочередного заседания Верховной Рады, которое должно состояться в "чистый четверг" - пять вопросов. Ключевым среди них является проект закона №1043 об изменениях в регламент работы парламента.

Полное название принципиально важного документа - проект Закона Украины о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Рассматривать его депутаты будут во втором чтении, первое состоялось еще 10 сентября. Авторами этой инициативы являются 22 члена фракции "Слуга народа", среди которых председатель фракции Давид Арахамия и его коллеги Елена Шуляк, Денис Монастырский, Виталий Безгин, Андрей Клочко, Сергей Бабак и другие. Главным автором законопроекта является депутат Павел Фролов, который в Фейсбук объяснил суть инициативы.

Заключается она в изменении статьи 119 регламента Рады - введении особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении. По инициативе 150 депутатов введение такой процедуры должны поддержать голосованием 226 и более парламентариев. По этой процедуре, пишет Фролов, каждая фракция и группа сможет внести по пять неучтенных поправок к проекту закона (внефракционные депутаты - по одной поправке), которые будут обсуждать и голосовать на пленарном заседании. По особой процедуре фракции и группы будут иметь два дня на представление профильному комитету ВР не больше пяти предложений не учтенных комитетом поправок, а внефракционным депутатам - на одну поправку, не учтенную комитетом.

Специальная процедура не будет применяться к проектам кодексов, принятию государственного бюджета, изменений в Конституции, проектов с количеством поправок, меньше 500. Не коснется эта инициатива и законопроектов, количество поправок к которым не превышает в пять раз количество статей принятого в первом чтении документа.

Поэтому законопроект Фролова и группы "слуг народа" призван сломать схему блокировки неудобных для отдельных бизнес-политических групп крупных законодательных инициатив.

Такая практика начала применяться в работе украинского парламента относительно недавно. Можно вспомнить внесение и рассмотрение в пустом зале в течение долгих недель сотен бессмысленных поправок к "языковому закону" или Избирательному кодексу. Было это в Раде предыдущего созыва. А уже во времена девятой каденции "поправочный спам" использовался для затягивания рассмотрения "земельного законопроекта" №2178-10. Его удалось принять только на внеочередном "ночном" заседании Рады с 30 на 31 марта. Этому предшествовало рассмотрение 4018 поправок, длившееся с февраля. На 99 процентов поправки носили технический характер, подали их преимущественно члены фракций ОПЗЖ и Батькивщина, имея цель сорвать рассмотрение вопроса.

Такая же история, но в значительно больших масштабах, повторилась, когда в первом чтении был принят проект закона №2571-д относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности. Документ предусматривает, что бывшие владельцы банка, чьи интересы были нарушены из-за выведения банка с рынка, могут претендовать на возмещение убытков только в денежной форме. Авторы этой инициативы практически не прячут главную ее задачу - заблокировать возврат миллиардеру Игорю Коломойскому национализированного в 2016 году государством ПриватБанка. Поэтому проект получил название "антиколомойский". Напомним, проблемы у этого системного банка накапливались годами, 97% кредитов банк выдал компаниям, связанным с его акционерами, заявили в Нацбанке Украины. Сомнительная кредитная политика привела к значительной потере капитала, который перетекал за границу. В "коломойском" менеджменте ПриватБанка эту информацию отрицали.

30 марта Верховная Рада поддержала этот проект в первом чтении. Но во время между чтениями к нему были поданы рекордные для украинского парламента более чем 16 тысяч поправок. Если бы Рада начала рассматривать каждую из них, это затянуло бы принятие решения на более 40 пленарных недель. Это практически два года, 40 процентов всей каденции нынешнего парламента, напоминает Павел Фролов.

Между тем этот вопрос является неотложным, потому, что принятие законопроекта №2571-д является ключевым требованием к Украине со стороны Международного валютного фонда для открытия принципиально важной в условиях кризиса в мировой экономике кредитной линии. Альтернативой кредита Фонда незаангажированные деньгами олигарха специалисты считают дефолт нашего государства, который будет иметь крайне тяжелые последствия, прежде всего для небогатых слоев населения.

Полтора десятка тысяч поправок подали всего лишь несколько нардепов - членов "группы друзей" Коломойского, заметной в составе фракции "Слуги народа", и исключенный из фракции за нарушение дисциплины Антон Поляков.

Остальная часть фракции, которая остается лояльной к президенту Владимиру Зеленскому, должна была решить непростую задачу - как преодолеть давление "поправочных террористов". Выход депутаты попытаются найти в принятии упомянутого проекта закона. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на днях сообщила, что внесенные ее коллегами изменения в регламент Рады позволят рассмотреть банковский закон не за год-полтора, "а за несколько часов". При этом, считает она, не будет нарушено право депутатов на законодательную инициативу: все поправки будут рассмотрены, но не в сессионном зале, а парламентским комитетом, где пропорционально представлены все фракции и группы.

Если рассмотрение "банковского закона" удастся разблокировать, то, по прогнозу главы фракции "слуг" Давида Арахамии, проголосовать за документ в целом Рада сможет до 5 мая. В таком случае Украина быстро получит транш от МВФ.

Оппоненты вменяют авторам законопроекта о борьбе с "поправочним терроризмом" нарушения регламента и прав нардепов. Пишут, что он может вызвать доминирование комитетов над правами депутата. Авторы инициативы эти обвинения опровергают, говоря, что после принятия документ можно будет доработать. Более того, в нем уже предусмотрено право депутата поставить под сомнение каждую учтенную комитетом поправку. Если в сессионном зале она не наберет 226 или больше голосов, такая поправка будет считаться отклоненной. Но принять проект закона №1043 именно сейчас крайне важно, чтобы не поставить всю страну на грань краха финансовой системы.

Павел Фролов убеждает, что особая процедура будет применена лишь к считанным, принципиально важным законам. В дальнейшем она будет иметь только превентивную функцию - быть предохранителем от попыток сорвать работу законодательного органа "поправочним террором".

Поэтому сегодня во второй половине дня интересно будет проследить, удастся ли членам монобольшинства в "чистый четверг" все же определиться, чьи они слуги - все же народа, или одного олигарха. Права на ошибку, о котором некоторые члены парламента написали на своих футболках на этой неделе, они иметь не будут.