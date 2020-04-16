Иностранцы 15 апреля качнули гривну, пока валютчики обсуждали плохой прогноз МВФ по Украине

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Курсовые качели 15 апреля закончились крошечным удешевлением доллара на 1 копейку, после чего межбанк закрылся в рамках 27,25-27,29 грн/$. Наличный рынок жил своей жизнью.

Средняя цена на продаже "американца" приподнялась на 5 копеек и оказалась в рамках 27,40-27,50 грн/$, а на покупке подскочила сразу на 15 копеек - до 27,0-27,25 грн/$.

Безналичная торговля проходила по вчерашнему сценарию: курс доллара сначала провалили, а потом вздернули наверх. Котировки уходили до минимума 27,17 грн/$, а после только росли.

"Под воздействием соотношения спроса, преимущественно со стороны банков с иностранным капиталом, и предложения продавцов, боящихся пропустить локальный курсовой максимум, котировки откатились к вчерашнему уровню", - описал настроения на рынке директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.

Как и вчера, казначеи назвали главным скупщиком валюты "Ситибанк", на второе место поставили "Креди Агриколь Банк". "Ситибанк" мог покупать валюту как под репатриацию своих дивидендов (заявил вывод эквивалента 2 млрд грн), так и под вывод капиталов своих клиентов-нерезидентов из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). По официальной статистике Нацбанка, за 15 дней апреля 2020 года портфель гривневых госбумаг иностранцев сократился на 4,9 млрд грн (порядка $180 млн), за март - на 7,6 млрд грн (свыше $270 млн).

В Нацбанке любят повторять, что валютные покупки нерезидентов в общей массе сделок межбанка совсем незначительны. Но там не хотят признавать, что они далеко не всегда проходят плавно и медленно, а это могло бы сделать их незаметными на малоликвидном рынке. Именно такой рынок сейчас в Украине.

Например, сегодня общий объем операций на межбанке оценили в $180 млн - это средний уровень для этого месяца. В прошлом он достигал $450-500 млн. Именно в такие моменты (при суточном объеме торгов в пределах $500 млн) казначеи практически не замечают "Ситибанк" или другие структуры, скупающие доллар под иностранцев. А сегодня или в начале недели, когда объем межбанка проваливался на $100 млн, каждая операция под иностранцев по покупке $10-20 млн сильно бросается в глаза. Да и в целом напоминает поход Гулливера по городу лилипутов. Потому активно обсуждается на рынке.

Второй темой дня сегодня стал негативный экономический прогноз МВФ по Украине. Он оказался еще хуже правительственного, заложенного в госбюджет-2020, который был принят Верховной Радой 13 апреля. Международный валютный фонд спрогнозировал на этот год падение ВВП Украины сразу на 7,7%, в то время как наш Кабмин - на 3,6%. Конечно, это не могло порадовать участников валютного рынка.

Не сильно на настроения рынка повлияло сообщение о проигрыше "Приватбанком" апелляции по спору с братьями Суркисами. Госбанку придется выплатить по этому иску $250 млн.

"Это проблема госбанка и его акционеров, которая вряд ли сильно скажется на всем финансовом рынке. Потому пока большого беспокойства на этот счет не ощущается. Другое дело, что от правительства ждут программу реальной поддержки и восстановления экономики, которая сильно угасла. Что уже сказывается на благосостоянии населения и доходах бюджета", - сказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Дефицит в секвестированном бюджете оказался на очень высоком уровне - 298,4 млрд грн. Это четверть всей доходной части, которая утверждена на уровне 1,27 трлн грн. За счет чего покрыть весь дефицит, финансисты пока не придумали. Есть лишь планы, как частично перекрыть недобор. Чаще всего называют два источника: средства НАК "Нафтогаз" (текущие поступления за транзит и около $2 млрд, оставшиеся от выплат по стокгольмскому арбитражу от "Газпрома") и МВФ.

"Минфин может выпустить специальные облигации госзайма с нулевой ставкой, которые купит "Нафтогаз". Эти деньги быстро, без всяких проволочек поступят в бюджет, откуда их могут отправить на бой с корона-кризисом. А когда будет договоренность с МВФ, бюджет сможет кинуть еще $2,5 млрд на борьбу с болезнью. Ведь объем помощи от МВФ был увеличен на эти $2,5 млрд (с $5,5 млрд до $8 млрд). В совокупности это даст почти 150 млрд гривен дополнительных средств при курсе 27 гривен за доллар", - поделился рецептом аналитик ИГ "Универ" Михаил Федоров.

В то же время экономисты опасаются, что для покрытия текущих кассовых разрывов и всего дефицита бюджета будет проводиться еще и дополнительная эмиссия гривны. Она будет провоцировать рост инфляции и девальвацию гривны.

Единственное, что сейчас спасает валютный рынок - это небольшой спрос на доллар со стороны украинских импортеров. Бизнес остановился из-за карантина, и никто не закупает импортные товары и комплектующие. Потому на межбанке поддерживается небольшой спрос на валюту со стороны отечественных компаний. Потому покупки иностранцев не убивают курс гривны.

На завтра финансисты прогнозируют старт межбанка в рамках 27,25-27,35 грн/$, и допускают движение к 27,40 грн/$ при активных покупках нерезидентов.