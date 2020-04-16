Дело Поворозника. Чем обернется для Кличко коррупционный скандал с его замом

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Неожиданные обыски, прошедшие у "правой руки" Виталия Кличко Николая Поворозника сошлись во времени с ростом рейтинга мэра столицы, но если это не случайное совпадение, то пригасить амбиции Кличко таким образом вряд ли удастся.

Накануне вечером украинские СМИ облетела сногсшибательная новость - СБУ якобы подозревает первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника в вымогательстве через посредника $125 тыс. взятки от представителя компании-застройщика. Деньги якобы требовали за решение о согласовании градостроительных условий и ограничений.

Позже стало известно, что операцию проводило управление СБУ в Киеве и области в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса. При этом посредник был задержан спецслужбистами после получения взятки в $60 тыс. СМИ сообщали, что посредник действовал по указанию и согласованию с Поворозником, который якобы собирался получить с еще одной стройки $246 тыс. После задержания в горадминистрации провели обыски, но никаких комментариев главного фигуранта новостей до сегодняшнего дня не было.

Тут стоить отметить, что первый зам столичного мэра - может, и не слишком известная личность, но в том, что чиновнического и политического опыта у Поворозника - хоть отбавляй, не сомневается никто. Почти 20 лет он проработал в КГГА, пройдя в экономических подразделениях администрации путь от главспеца до директора департамента экономики, а три года назад стал заместителем мэра. Другими словами, в столичной власти он, как говорится, знает все входы и выходы.

Утром Поворозник уверенно и как ни в чем ни бывало заявил, что никто его на взятке не задерживал, а по открытому делу о взяточничестве он проходит как свидетель. "Взяток не брал. Никаких разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь. Подозрение никто не объявлял. Вызван, как свидетель, на допрос в пятницу", - заявил чиновник. Приободрившись, Поворозник еще и потребовал от правоохранительных органов разобраться с распространением ложной информации в СМИ.

Поддерживать своего ближайшего соратника и подчиненного бросился и мэр Киева Виталий Кличко, которого "всколыхнула" новость о расследовании относительно Поворозника. Он заявил, что вчера в кабинете его заместителя представители СБУ и Нацполиции действительно проводили следственные действия. Впрочем, градоначальник столицы тут же напомнил, что первый заместитель председателя КГГА - чиновник высокого ранга, и согласно законодательству такие дела - подследственность НАБУ, к которому мэр обратился с просьбой оперативно расследовать дело.

Кличко заверил, что никого не покрывал и покрывать не будет, но одновременно сделал прозрачный намек. "Если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит. Кто-то должен сесть: или коррумпированный чиновник, или те, кто фабриковал это дело", - подытожил мэр. Что же означают все произошедшие вчера в мэрии события, и как стоит оценивать заявления самого фигуранта скандала и мэра города?

Для большинства украинцев, которые следят за столичной политикой, не секрет, что после противостояния бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана и влиятельного "слуги" Александра Ткаченко с мэром города, которое длилось несколько месяцев, наступило перемирие между ОП и командой Кличко. Его архитектором, поговаривают, стал тогда еще помощник, а ныне глава президентской канцелярии Андрей Ермак, который на взаимовыгодных условиях договорился с Кличко. Как неоднократно писали в ряде СМИ, суть договоренностей заключалась в том, что Кличко остается на должности главы КГГА, а взамен мэр столицы должен с пониманием отнестись к некоторым "просьбам" с Банковой.

За несколько прошедших после договоренности месяцев на некоторые должности в КГГА были, как утверждают СМИ, назначены люди близкие к Ермаку, среди которых называют, в частности, Алексея Кулебу. Кроме того, как утверждают источники в столичной власти, контролировать политические процессы в городе стал "слуга" Николай Тищенко, который уверенно подвинул имевших виды на Киев Ткаченко и видного застройщика Андрея Вавриша. Последние заметно приуныли, утратив перспективу "завоевания" столицы, ведь обсуждавшаяся еще летом идея досрочных киевских выборов сошла на нет, Ткаченко уже не рассматривали как реального кандидата от партии власти, а рейтинг Кличко продолжал оставаться стабильно высоким.

На какое-то время отношения между столичной властью и Банковой стабилизировались, но, похоже, все изменила пандемия коронавируса. На волне эпидемии коронавируса и активного пиара выдающихся противоэпидемических усилий главы КГГА рейтинг Кличко начал расти, и он якобы начал вести переговоры о возобновлении своего партийного проекта УДАР в формате всей страны.

Ситуация, действительно, способствовала таким действиям Кличко, который, как и другие мэры миллионников, получил шанс показать себя "настоящим хозяйственником". На фоне снижения рейтингов "слуг" и президента региональные политические тяжеловесы имеют очень неплохие шансы переизбраться, а в некоторых случаях и перезапустить свои партийные проекты, чем и занялся мэр Киева.

Естественно, зашкаливающая активность мэра Киева, который во многом начал опережать даже Кабмин, не всем могла прийтись по нраву, тем боле, что о реанимации своей партии Кличко никого явно предупреждать не собирался.

Кстати, тут можно вспомнить декабрьские обыски в КГГА , после которых чиновников Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента Государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве обвинили в злоупотреблениях. Деятельность упомянутых Департаментов курирует еще один соратник Кличко, заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, который еще и "ходит" под несколькими открытыми делами с подозрением в коррупции.

В итоге, обыски у "правой руки" Кличко можно оценить как сигнал с Банковой. Попытка "перевода стрелок" со СБУ на НАБУ, которую предпринял Виталий Владимирович, не выглядит убедительной - Артем Сытник симпатией к нему никогда не отличался, соответственно, это просто "заговаривание" инфоповода. После "любезностей" между Зе-командой и Кличко каждый из них, похоже, остался при своих, но конфликт, порожденный растущим рейтингом мэра и его планами возрождения своей партии, никуда не делся, и чем ближе к местным выборам, тем больше будет поводов для сторон обменяться новыми ударами.