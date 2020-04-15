Карантинные опросы: Что будет с рейтингами власти после завершения эпидемии

Юрій Васильченко / Depo.ua

На днях были обнародованы результаты опросов, проведенных двумя компаниями - КМИС и "Рейтинг". Главный вывод из них: "царь" - вне подозрений. Пока что.

Сначала цифры. Они отличаются, как и некоторые вопросы, которые социологи по телефону задавали респондентам. Мы выделили ответы, которые свидетельствуют об отношении опрошенных к карантинным мероприятиям и действиям властей. Начнем с результатов, обнародованных Киевским международным институтом социологии. Мнения относительно эффективности властей в противодействии эпидемии разделились почти поровну: 46% считают действия властей успешными, 43% - нет. Но тут же другие цифры, которые противоречат выводу об успешности: только 12% украинцев думают, что власть успешно справилась с обеспечением больниц достаточным количеством тестов на коронавирус; 70% участников исследования не считают, что власть справилась с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты; 80% - что власть не справилась с обеспечением населения средствами индивидуальной защиты; 66% думают, что власть неуспешна в деле предотвращения возможных экономических трудностей, связанных с эпидемией.

Дальше - об оценке отдельных политиков. К Владимиру Зеленскому положительно относятся 44% (в марте - 46%) тех, кто знает политика, нейтрально - 31% (в марте - 33%), отрицательно - 25% (в марте - 21%). То есть существует незначительное падение. В то же время очень примечательными являются оценки премьера Дениса Шмыгаля: его знает... 51% процент граждан, из числа тех, кто знает, положительно относятся 12% (в марте - 11%), нейтрально - 60% (в марте - 65%), негативно - 29% (в марте - 25%). Интересно, где еще в мире есть страна, в которой почти половина населения не знает фамилии своего премьера?

Оказалась в опросе и фамилия главы АП Андрея Ермака. О нем знает еще меньшее количество респондентов - 46%. Из них положительно относятся к главе президентского Офиса 6%, отрицательно - 42%. Похоже, в Зе-команде нарисовался главный антигерой. Потому что из тех 32%, которые слышали о скандальных видео с братом Андрея Ермака, 38% считают, что Зеленский должен отправить главу ОП в отставку, еще 50% - что стоит отстранить на время расследования.

И, наконец, отношение украинцев к двум сверхтяжелым вопросам: продаже земли и сотрудничеству с МВФ. 26% респондентов поддержали голосование Верховной Рады за закон о продаже земли, 60% - не поддержали. А если бы был референдум относительно введения рынка земли, то на нем 74% проголосовали бы против, а 26% - за. Еще более интересные цифры о сотрудничестве с МВФ: 32% думают, что сейчас нашей стране лучше сотрудничать с Фондом, 46% придерживаются противоположного мнения.

Теперь об опросе группы "Рейтинг". 55% опрошенных считают реагирование президента Зеленского на угрозу коронавируса в Украине эффективным, 31% - противоположного мнения. При этом лишь 28% оценили действия премьера Шмыгаля как эффективные, 29% - как неэффективные, а больше всего - 43% - не смогли ответить на вопрос. 61% респондентов считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными, почти 70% считают карантин эффективным, четверть - дают противоположные оценки, 55% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц, 17% отметили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, но при этом 70% поддерживают решение о продлении карантинных мероприятий, в случае обострения ситуации с эпидемией, до июня этого года.

Лидером электоральных симпатий остается "Слуга народа" (38,1%), 15,4% опрошенных готовы поддержать "Европейскую солидарность", 14,1% - "Оппозиционную платформу - За жизнь", 9,1% - "Батькивщину". Рейтинг других политических сил - ниже 4%. Тех, кто не определился с выбором, - около 20%.

И еще интересный результат: 56% опрошенных поддерживают идею переноса местных выборов на декабрь. 23% - против такой инициативы, 21% - не смогли ответить. 43% не против переноса выборов в местные советы на весну следующего года, треть - против. 24% - не смогли ответить. Это означает, что инициаторы отсрочки местных выборов фактически имеют согласие на это со стороны значительного количества избирателей.

Пять выводов о будущем

Конечно, опрос по телефону можно воспринимать скептически, однако из обнародованных цифр все же можно сделать несколько выводов. Вывод первый - украинцы по прежнему ответственным за все в стране считают президента. Отсюда и разительный контраст в оценках действий Зеленского и Шмыгаля. С одной стороны для Банковой это и хорошо, потому что рейтинг главы государства держится на высоте, недосягаемой для других возможных кандидатов. Но есть и существенный негатив - ни на правительство, ни на парламент в случае серьезных проблем в экономике ответственность без рейтинговых потерь для президента перевести не удастся.

Вывод второй - украинцы продолжают считать, что их жизнь зависит от центральной власти, а не от эффективности власти на местах. Об этом свидетельствуют те 56% опрошенных, которые не против переноса местных выборов с октября на более поздний срок.

Вывод третий - значительное количество противников земельной реформы и сотрудничества Украины с МВФ являются потенциальными избирателями партий, которые взяли на вооружение социальный популизм вкупе с антизападной демагогией. Поэтому "Оппоплатформа", партия Шария, которая тоже фигурирует в опросе "Рейтинга", и тому подобные политические проекты имеют все шансы нарастить электоральную поддержку.

Вывод четвертый - удивляет и даже пугает согласие украинцев на продление карантина. Ведь это не только несет в себе риски обнищания и потери работы для значительной части граждан, но и является маркером готовности общества смириться с ограничением своих прав.

Вывод пятый, последний - по завершению карантина оппоненты власти, а их будет достаточно, примутся активно объяснять избирателям, что значительное количество инфицированных и умерших от коронавируса - вина власти. Или наоборот, если эпидемия не будет набирать обороты, - это не поставят в заслугу введенных властями карантинных мероприятий, а будут списывать на удачное стечение обстоятельств. Проще говоря, нынешние рейтинги еще ни о чем не говорят, и "зеленым" с президентом следует готовиться к тому, что когда из телевизоров и соцсетей "уберут" коронавирус, его место займет политика.