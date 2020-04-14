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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Портнова в президенты. Кто и зачем надувает рейтинг одиозному юристу

13:39 14.04.2020 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Если у политтехнологов президента и была идея противопоставить Портнова Зеленскому, ее ждет фиаско.

Недавно в одном из Telegram-каналов, якобы опосредованно связанным с нынешней властью, появилась интересная информация. Анонимный автор канала "Легитимный" утверждает, что "соросята" выявили "большую проблему" - растущий рейтинг Андрея Портнова. У них якобы пошли слухи, что Портнов готовится к президентской гонке. Мало того, отмечается, что Портнов полностью дублирует "раннего Зеленского", но с более жесткой позицией. Политтехнологи якобы провели закрытые замеры, куда включили всех, кроме Зеленского, и выявили, что Портнов проходит во второй тур, а там выигрывает и у Порошенко, и у Сенцова.

Конечно, источник информации о президентских амбициях Портнова - весьма сомнительный, и тут нужно принимать во внимание,что упомянутый "Легитимный" приписывают не только кому-то из окружения нынешнего президента, а и украинским беглецам в Москву, например Александру Клименко. С этой точки зрения нужно рассматривать и цели, с которыми канал распространяет информацию о рейтинге бывшего юриста Януковича.

Как известно, Портнов до сих пор не растерял своего влияния на судебную и правоохранительную системы. Своеобразный крестовый поход против Порошенко, который Портнов инициировал, требуя открытия десятков уголовных дел, при новом генпрокуроре Венедиктовой, кажется, сдвинулся с мертвой точки, и Петру Алексеевичу в ближайшее время действительно могут вручить подозрение. Здесь, конечно, не идет речь о том, что в прокуратуре качественно подготовились к судебным процессам - нет, это скорее хайп на посадках, которые давно обещала Зе-команда, и здесь интересы Портнова сошлись с интересами Зеленского.

Кроме влиятельности в судебно-юридических кругах, с некоторых пор Портнов имеет поддержку одного из финансово-политических тяжеловесов украинской политики, олигарха Игоря Коломойского. Так, недавно "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк, которая входит в группу Коломойского, поблагодарила Портнова за его нынешнюю "деятельность по восстановлению справедливости в Украине". Правда, по ее словам, пока нет и речи, чтобы Портнов возглавил какой-либо правоохранительный орган.

"Я думаю, что господин Портнов оказывает нынешней власти неоценимую услугу. Именно его руками сейчас происходит восстановление справедливости. Люди действительно хотят справедливости - и если власть не может, не успевает сейчас этим заниматься, то я благодарю Андрея Портнова за его вклад в восстановление справедливости в Украине. Но сейчас нет политической воли, и его, воли самого Портнова на то, чтобы возглавить какой-нибудь правоохранительный орган", - заявила народный депутат.

Поднимая тему влияния Портнова, хозяева "Легитимного", если это украинские беглецы в Москве, могут преследовать незамысловатую цель еще глубже вбить клин между Зеленским и Коломойским. То есть "рейтингом" бывшего замглавы администрации Януковича, близкого к олигарху, можно припугнуть и одновременно обидеть неопытного президента.

С другой стороны, разгадка создания образа могущественного юриста и приписывание ему несуществующего рейтинга может быть своеобразной игрой, в которую решили сыграть у Зеленского. Она давно известна и широко используется в политике - "хороший и плохой полицейский". Естественно, роль хорошего полицейского в ней играет нынешний глава государства, действующий сравнительно мягкими методами, да и вообще весь из себя "либерал". Что касается Портнова, то оценочные суждения, которыми он награждает СМИ, политических оппонентов, сотрудников прокуратуры и прочих, делают его плохим копом.

Другими словами, после того как в информпространстве начали распространяться мысли о том, что команда Зеленского и он сам не продержатся дольше года на своих местах, у главы государства решили "подсветить" Портнова и показать, что вместо Зеленского может прийти далеко не самая ожидаемая и лучшая альтернатива.

В целом такой ход Зе-команды имел бы смысл, если бы приписываемый Портнову рейтинг действительно был, но предпосылок к его появлению пока совершенно никаких нет. У бывшего замглавы администрации Януковича нет ни своей политсилы, ни мощной раскрутки в основных СМИ; он не замечен в попытках завоевать электорат ОПЗЖ, которому близки некоторые его идеи. Поэтому рисование ему рейтинга выглядит настолько же правдоподобным, как анонсированный ранее теми же источниками выход на политсцену Олега Сенцова, который ни одним словом или действием не подтвердил такого мощного "инсайда".

Словом, если у политтехнологов президента и была идея противопоставить Портнова Зеленскому, ее ждет фиаско. Каким бы хорошим ни казался нынешний президент на фоне одиозного экс-юриста Януковича, это никак не поможет ему вытащить страну из нынешнего кризиса. А с ролью плохих копов и так прекрасно справляются Медведчук и Рабинович, и реальная конкуренция на этом поле у них появится нескоро.
 

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