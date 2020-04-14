Призрак перевыборов: Чем завершатся торги Зеленского с Коломойским

Ігор Петренко / Depo.ua

Парламент принял проект закона о внесении изменений в госбюджет 249-ю голосами. "За" проголосовали 226 "слуг", плюс спикер Дмитрий Разумков и вице-спикер Руслан Стефачук, то есть, вместе 228 "зеленых". Другие голоса дала депутатская группа-сателлит "Доверие", 5 - депгруппа "За будущее". Хотя поддержка монобольшинства и была достаточной, однако обращает на себя внимание факт голосования "против" пяти членов президентской фракции: мажоритарщиков Людмилы Буймистер, Олега Воронько, Анастасии Лященко, Дмитрия Микишы и списочницы Лады Булах. Пятеро "слуг" воздержались. Еще один интересный момент: закон поддержали представители неформализованной "группы Коломойского". Что подводит к выводу: именно в руках Игоря Валерьевича находится ключик к монолитности монобольшинства.

Парламент рассмотрел и принял еще несколько законопроектов и отклонил все 12 постановлений, которые блокировали подписание закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Это еще не конец, противники рынка земли обязательно обратятся в Конституционный суд, но это уже отсроченный риск. Впрочем, до сих пор над депутатами дамокловым мечом висит куда более актуальный риск - непринятие так называемого "антиколомойского" закона. Как сообщил глава фракции "СН" Давид Арахамия, его коллеги планируют принять этот закон, несмотря на все предостережения. Вопрос - когда. "Для этого у нас сегодня фракция, для того, чтобы обсудить, какие существуют возможные сценарии ускорения этой процедуры. Есть несколько сценариев, несколько идей по этому поводу. Мы не хотим этого публично обсуждать... Другая сторона, которая будет этому мешать, это использует и обязательно какие-то предохранители изобретет", - подчеркнул он. Отметим: "другая сторона" - преимущественно депутаты "Слуги народа", которые завалили комитет своими поправками к законопроекту. И на заседании фракции они были, поэтому от кого собирался крыться Арахамия - загадка.

Видимо, так подумала и его заместитель Евгения Кравчук, которая обнародовала план, как депутаты собираются обойти 16 тыс поправок. Главное новшество - принять изменения в Регламент ВР, которые позволят похоронить многотысячные поправки на комитете, а сам законопроект можно будет принимать по специальной процедуре, ее смогут инициировать 226 депутатов. О таком варианте в кулуарах говорили и раньше. Однако не факт, что подобные изменения в Регламент будут поддержаны, ведь заваливание законопроектов поправками после первого чтения достаточно выгодное занятие для оппозиции. Как подтвердило рассмотрение земельного закона, на этом можно пиариться не один месяц.

К тому же, по сообщению СМИ, вчерашнее заседание фракции прошло малопродуктивно: "слуги" не договорились ни о процедуре рассмотрения "антиколомойского" закона, ни о назначении двух вакантных министров - энергетики и образования. То есть, получается, что без участия президента Зеленского его фракция не способна договариваться? А еще получается, что у президента нет в своей фракции 226 действительно своих людей, и чем дальше, тем больше во время политических торгов будут расти аппетиты групп влияния. Это будет подталкивать его к временным коалициям, как это произошло 30 марта, когда закон о земле и банковский закон в первом чтении приняли лишь при поддержке фракций "Евросолидарность" и "Голос". В то же время мы видим, как руками ГБР, которое взялось за Татьяну Черновол, кое-кто очень хочет выбить из этой временной коалиции партию Петра Порошенко, который стал на сторону экс-депутата. Если сегодня после допроса в Госбюро Черновол задержат, то эти кое-кто своего добьются.

Вчера также стало известно, что "антиколомойский" закон планируют заблокировать еще одним способом - добиться признания его антиконституционным. По этому поводу, якобы, сегодня планируют собрать комитет по вопросам правовой политики. Группа любителей днепровского олигарха настаивает на несоответствии отдельных положений законопроекту №2571-д Конституции. Однако без вывода относительно этого со стороны правового комитета Рады их настойчивость - лишь оценочные суждения. Кстати, большинство членов комитета поддержали банковский законопроект, поэтому, если упомянутое заседание и состоится, то, скорее всего, лишь для того, чтобы стать площадкой для пиара противников закона.

Эксперты считают: на досрочные выборы президент не решится, ведь рейтинги падают. Но и зависеть от временных коалиций или торгов, во время которых группы влияния будут повышать ставки, тоже не дело. Проще говоря, с каждым месяцем парламент все глубже будет топить рейтинг Зеленского. Поэтому рано или поздно, может даже осенью, перед президентом встанет гамлетовский вопрос: быть или не быть. Не исключено, что на Банковой этот вопрос уже обдумывают. Ведь если "антиколомойский" закон "слуги" провалят, кто-то же должен быть виновным за дефолт.