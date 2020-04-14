Спроса на доллар на межбанке со стороны нерезидентов 13 апреля не наблюдалось в связи с нерабочим днем

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

13 апреля стало удачным для гривны, доллар снова подешевел: его курс на межбанке опустился на 14 копеек, и закрепился вечером в диапазоне 26,99-27,02 грн/$. При этом средний наличный курс на продаже "американца" опустился на 5 копеек - до 27,25-27,50 грн/$, на выкупе - на 10 копеек (до 26,85-27,0 грн/$). Эксперты отмечают повышение интереса населения к валюте.

"На долларовую банкноту снова подрос спрос, за нее сейчас платят 0,15-0,2% суммы. Люди снова стали брать доллар, которым не сильно интересовались в конце прошлой недели. Говорят, что пытаются сохранить каждую копейку, которая может потребоваться на лечение. Клиенты банков все меньше говорят о каких-то ожиданиях по макроэкономике или по получению Украиной кредита МВФ. Тема номер один - это темпы расширения заболеваемости коронавирусом, желание защитить свои семьи за любые деньги", - прокомментировал "Стране" настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На межбанке сегодня было достаточно спокойно. Объем торгов с пятницы подрос вполовину, и вышел в район $150 млн. При этом Нацбанку удалось купить значительную партию доллара - $50 млн.

"Банки аккуратно открывали новую валютную неделю, поначалу разница в курсах на покупке/продаже была достаточно большой. Но после старта активно увеличивался перевес в сторону предложения, спрос был небольшим. Это откатило котировки к психологическому барьеру 27 грн/$, мотивировав Нацбанк выйти с выкупом доллара по 27 грн/$, а затем и по 26,99 грн/$. Что и стало локальным курсовым дном", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Банкиры заверили, что все сегодняшние покупки НБУ сделал по 27 грн/$, и сделок по 26,99 грн/$ не было. Он был ключевым потребителем валюты. Импортеры взяли паузу и не приобретали доллар под европейские поставки из-за пасхального выходного в европейских странах. Под вывод капиталом из ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) валюту также не скупали.

"Спроса на доллар со стороны нерезидентов не наблюдалось в связи с нерабочим днем: из-за празднования католической Пасхи в воскресенье, сегодня в Европе выходной", - подтвердил "Стране" директор департамента казначейских операций ПАО "КБ "Аккордбанк" Юрий Ефремов.

Украинские банки пока выжидают, и доллар с валютной позиции не продают.

"Укрепление гривны считают временным, ждут девальвацию. Потому держат валюту, не продают", - объяснил Василий Невмержицкий.

Казалось бы, ключевой новостью дня должно было стать принятие в понедельник секвестированного бюджета. Однако на финансовом рынке это мало обсуждали. Все понимают, что одного этого недостаточно для заключения Украиной нового кредитного соглашения с МВФ. Финансисты ждут вынесения в парламентский зал доработанной версии банковского закона, на котором также настаивает Международный валютный фонд.

Главной темой для обсуждения стала новость о заявке государственного Укрэксимбанка на гигантскую сумму рефинансирования от Нацбанка - сразу на 20 млрд грн. Сообщение появилось в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Тут же появились слухи о том, что Укргазбанк запросит у НБУ еще больше - от 40 млрд грн до 50 млрд грн. А еще о том, за нацбанковскими кредитами пойдут и другие госбанки.

Коммерческие банки обычно берут рефинансирование регулятора при проблемах с ликвидностью. К этому стараются прибегать в крайнем случае, поскольку подобное рефинансирование (кроме случаев с краткосрочными займами overnight) влечет за собой более строгий контроль со стороны Национального банка. Вплоть до назначения в банк куратора НБУ (нацбанковского контролера) - он докладывает регулятору о каждой важной сделке финучреждения и без его подписи не уходит не одного крупного платежа.

Государственные же банки могут брать нацбанковский рефинанс еще и для правительственных нужд.

"Не исключается, что финансирование запрашивается под целевые кредитные программы Кабмина, которые назовут позже. Или же под выкуп ОВГЗ, что нужно правительству для финансирования дефицита госбюджета", - считает Невмержицкий.

На этот счет сейчас много вопросов, но ожидается, что ситуация проясниться в ближайшие недели. Межбанк и курс гривны пока на новое рефинансирование никак не отреагировали, поскольку оно фактически не было выделено. Здесь пока тихо из-за пасхального выходного.

"Завтрашняя динамика безналичных торгов во многом будет зависеть от активности нерезидентов: если они будут заключать сделки по продаже пакетов ОВГЗ, то вполне могут конвертировать полученную гривну в доллары. В этом случае спрос на доллар может возобновиться", - спрогнозировал Юрий Ефремов.

Банкиры пока не ожидают пробития психологического минимума, и ухода доллара ниже отметки 27,0 грн/$. 14 февраля прогнозируется безналичная торговля в рамках 27,0-27,10 грн/$.