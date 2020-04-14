Возрождение монобольшинства. Чем Зеленский рассчитается с Коломойским за госбюджет

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Сегодняшнее внеочередное заседание Верховной Рады показало, что монобольшинство, разваливавшееся две недели назад, все еще способно на голосования, а ключ от "Слуги народа" по-прежнему в руках Игоря Коломойского.

На сегодняшнем заседании парламент без особых трудностей проголосовал два ключевых на сегодняшний день вопроса. Во-первых, был принят многострадальный законопроект о внесении изменений в государственный бюджет, а во-вторых, были отклонены все проекты постановлений об отмене закона об обороте земель сельско-хозяйственного назначения, что разблокировало подписание этого документа и его вступление в силу.

Что касается законопроекта о бюджете, то за него свои голоса отдали 252 депутата в первом чтении и тут же 249 "в целом". При этом в решающем голосовании фракция "Слуга народа" дала необходимые 226 голосов и помощь группы "Доверие" в виде 15 "бонусных" голосов оказалась приятной для власти, но не необходимой. Плюс законопроект поддержали три внефракционных депутата, двое из которых - спикер Разумков и вице-спикер Стефанчук лишь формально не члены монобольшинства.

Собственно, такой спокойный результат власти обеспечили депутаты из группы Коломойского, дружно проголосовавшие за изменения в бюджет. 31 марта, напомним, так называемый "антиколомойский" законопроект, за который люди Игоря Валерьевича по понятным причинам не голосовали, собрал лишь 198 голосов членов "Слуги народа", и принятие этого закона в первом чтении стало возможным лишь благодаря подключению оппозиционных фракций "ЕС" и "Голос". Многие тогда говорили о серьезном противостоянии между Банковой и Коломойским, но как показал сегодняшний день никакие мосты так и не были сожжены. После двухнедельных политических торгов оказалось, что помощи Коломойского и его депутатов вполне достаточно, чтобы снова говорить о дееспособности монобольшинства.

Но и о том, что конфликт полностью исчерпан говорить еще очень рано, ни Зеленский, ни Коломойский так и не получили всего, чего хотели, а цели у них во многом пока достаточно разные. Президенту все еще очень нужны деньги от МВФ, тем более, что покрывать прописанный в новом законе о госбюджете дефицит, можно будет либо деньгами от МВФ, либо при помощи печатного станка. А, чтобы рассчитывать на новый транш от МВФ нужно принять закон о рынке земли, что стало возможным после сегодняшнего заседания, и "антиколомойский закон", который в сегодняшнюю повестку дня не попал, и, похоже, отложен на неопределенный срок.

Таким образом получается, что Коломойский помог Зеленскому разблокировать закон о земле, и принять изменения в госбюджет, в ответ на отказ от рассмотрения во втором чтении "антиколомойского" закона, который к слову оказался крепко заблокирован тысячами правок, на рассмотрение которых по полной процедуре уйдет что-то около полугода. То есть сегодняшнее голосование не вывело Зеленского из тупика, в который он попал в связи с коронавирусным кризисом и МВФ, как и не решило все проблемы Коломойского. Скорее всего, сегодня мы стали свидетелями некой "декларации" между сторонами, выразившейся в показательном голосовании, за которым последует продолжение торгов.

Зеленский, конечно, может рассчитывать, что закон о земле и наполовину принятый антиколомойский закон позволят как-то договориться с МВФ. Дескать, наши намерения ясны, а быстро принять документ о банках не получается из-за сопротивления олигарха, но он будет обязательно принят потом, когда парламент пройдет все процедуры. Однако, всерьез на это рассчитывать пока сложно.

В тоже время Коломойского можно попытаться заинтересовать при помощи чего-то вкусного отказаться от борьбы за "Приват". Например, можно предложить его людям все еще вакантное кресло министра энергетики. Как бы там ни было, а сегодняшнее заседание показало, что Зеленский все еще не готов окончательно конфликтовать с Коломойским, благодаря чему у Игоря Валерьевича есть некое подобие "золотой акции" внутри монобольшинства. Сам же Коломойский продолжит шантажом и интригами выторговывать у президента, которого сам и породил, новые преференции.