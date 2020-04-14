Принуждение к диалогу с террористами: Почему Москва срывает Пасхальный обмен пленными

Тарас Паньо / Depo.ua

Вопрос обмена в Кремле поставили в зависимость от готовности Киева к прямым переговорам с сепаратистами.

Еще в середине марта формула "всех на всех" выглядела реалистично, но после маневра Ермака, который сначала пообещал участие Украины в "консультативной группе", а потом "включил заднюю", в Москве, похоже, приняли твердое решение заблокировать масштабный обмен.

Пандемия коронавируса - казалось бы, идеальное время для того, чтобы участники конфликта на Донбассе завершили процесс обмена пленными.

Во-первых, как в Киеве, так и в Москве отчаянно нуждаются в добрых новостях. На фоне хаотичных карантинных метаний украинской власти масштабный обмен пленными мог бы стать способом хоть немного сдержать падение рейтинга. А масштабный обмен пленными дал бы Кремлю новые аргументы в пользу ослабления экономических санкций - по крайней мере, на период пандемии.

Во-вторых, эпидемия коронавируса в местах заключения как в "республиках", так и в Украине, вполне может стать фатальной для содержащихся лиц. И если вместо "обменного фонда" придется отправлять запаянные цинковые гробы, все будет выглядеть не слишком хорошо.

Впрочем, несмотря на все имеющиеся предпосылки, обмен пленными однозначно не будет масштабным. И даже скромный формат - то ли "десять на восемь, если считать только "ДНР", то ли "девятнадцать на шестнадцать", если считать предложения обеих "республик", периодически оказывается под угрозой срыва. В частности, финального списка фамилий нет и сегодня. Это несмотря на то, что количество украинских пленных, ожидающих обмена, по самым скромным подсчетам составляет более двух сотен человек. Да и пророссийских деятелей в украинских местах лишения свободы тоже не десяток и не два. Почему же так происходит?

Формальные задержки с принятием решения про "малый обмен" со стороны Украины традиционно объясняются желанием Киева таки "дожать" Россию на обмен по принципу "всех на всех".

Зато российская сторона, с помощью манипулятивных заявлений подконтрольных СМИ и чиновников из сепаратистских "республик", утверждает, что Украина просто блокирует обмен. При том достаточно четко называется и фамилия главного "виновника", на роль которого назначен руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Который, якобы, "заблокировал" процесс обмена списками на обмен. СМИ сепаратистов даже опубликовали списки украинских пленных, которые не смогут вернуться домой из-за "неправильной" позиции Киева.

Зато Ермак, в свою очередь, утверждает, что обмен задерживается из-за недопущения к посещению украинских пленных представителей Красного Креста, которые помогли бы финализировать списки на обмен. Ну и из-за пандемии коронавируса, которая на сегодня стала "универсальной отговоркой" для всех представителей власти во всех странах мира.

Но если посмотреть на ситуацию не в свете противоречивых заявлений непосредственных участников, а с точки зрения логики переговорного процесса между Москвой и Киевом, складывается впечатление, что в задержках с обменом виноват таки Ермак. Хотя и совсем не по тем причинам, по которым его обвиняют сепаратистские СМИ с подачи Москвы.

Ибо решение о масштабном обмене обсуждалось в рамках ТКГ с момента последнего саммита в нормандском формате и до середины марта. И 11 марта, когда было принято злополучное решении ТКГ, завизированное Андреем Ермаком и Дмитрием Козаком - то самое, где говорилось про "консультативный совет", где Украина сядет за один стол с представителями сепаратистских республик - участники переговоров рапортовали и о значительном прогрессе в деле обмена пленными. И о начале согласования списков, которые с украинской стороны содержали около 200 фамилий. А вот уже 26 марта, когда во время видеоконференции ТКГ стало понятно, что украинская сторона, практически попав в ловушку, решила от "консультативного совета" все-таки отказаться, резко изменилась и российская риторика. Вскоре обмен со стороны "республик" был сокращен до двух десятков человек. Еще через неделю с лишним российский адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов заявил, что Россия решила приостановить переговорный процесс относительно их обмена. Полностью остановились и переговоры относительно возможного обмена крымских татар.

Поэтому ключевой проблемой в деле обмена украинских заключенных - как тех, которые содержатся у сепаратистов, так и тех, что сегодня находятся на России - является то, что в Кремле хотят использовать пленных и заключенных как заложников, принудив Украину к диалогу с сепаратистами.

А дополнительной проблемой является то, что вследствие недостатка дипломатического опыта (это отбросив более неприятные предположения) Андрей Ермак поставил свой автограф на очень плохом документе в очень неправильный момент. Чем заметно усилил переговорную позицию российской стороны. Подобный промах для профессионального дипломата мог бы стать концом карьеры, но ничуть не помешал "неприкосновенному" чиновнику. Как и тому, с кем Ермак, без сомнения, предварительно согласовывал свою подпись.