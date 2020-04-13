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АНАЛИТИКА

Отменить карантин или местные выборы: Что будет делать власть в случае осенней волны коронавируса

11:34 13.04.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Едва ли не самая популярная сегодня фигура в отечественных медиа - главный санитарный врач страны Виктор Ляшко - допускает возвращение коронавируса в октябре. То есть, тогда, когда в Украине в разгаре будет предвыборная кампания.

В интервью "Левому берегу" Ляшко высказал предположение, что в октябре мир ждет вторая волна страшной болезни, которая уже унесла более 100 тыс. жизней. Но к тому времени все страны будут подготовлены совсем иначе. "Почему я говорю про октябрь - по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично", - заявил главный санитарный врач. И предположил: в случае, если мутация будет приводить к возникновению новой болезни, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях - забыть о кофе в парке и общаться только через скайп.

На самом деле, об опасности возвращения коронавируса на протяжении каждого благоприятного для него сезона в мире говорят давно. А учитывая то, что вакцины против этой болезни еще не изобрели (по словам Ляшко, президент Зеленский даже хочет премировать украинских ученых, которые найдут вакцину, миллионом долларов), осень может стать еще одним испытанием для человечества. И для украинцев в том числе. Ученые сравнивают Covid 19 с "испанкой" - пандемией, которая в 1918-20 годах стала причиной смерти, по разным оценкам, от 17 до 100 млн жителей планеты. У "испанки" было несколько волн. Первая началась весной 1918 года и быстро охватила Европу, Северную Африку и часть Азии. До сих пор существует несколько версий, откуда взялась эта болезнь - завезли из США, из Китая, были и другие предположения. В Украину она попала во время первой волны, особенно много больных было в Киеве. К августу того же года пандемия пошла на спад, чтобы с еще большей силой ударить осенью. Была и третья волна - в феврале-марте 1919-го она прошлась по тем территориям, куда не попала раньше. Только в 1920 году "испанка" отступила.

Времена изменились - значительно улучшился уровень медицины, нет сопутствующих благоприятных для болячки оснований в виде мировой войны, да и сами люди стали больше беспокоиться о своем здоровье. Однако мир оказался не готов к пандемии, в том числе, неготовой оказалась и Украина. Свидетельством чего стало массовое недовольство населения карантинными мероприятиями и такое же массовое их нарушение; отсутствие четкого алгоритма действий медиков, из-за чего многие из них инфицировались при первых контактах с больными, а болезнь у нас и дальше диагностируют, когда под дверью уже стоит смерть с косой; спекуляция масками и другими товарами медицинского назначения; монопольный сговор на потребительском рынке; службы в церквях, несмотря на запрет массовых собраний; популизм политиков - и провластных, и оппозиционных; использование страхов для раскачивания ситуации в стране. Этот список длинный, и остается надеяться, что все органы власти вынесут уроки после первой волны пандемии.

То есть, когда Ляшко говорит про лучшую подготовку к возможной второй волне коронавируса, то здесь, очевидно, речь идет о подготовке не только медицинских учреждений, но и правоохранительных органов, спецслужб, органов местной власти. А к осени необходимо показать гражданам, кто именно на них наживался в период карантина, то есть, уголовных производств должно быть не одно или два, а десятки; кто из государственных мужей провалил свое направление работы и главное - какое наказание за это понес. Иначе в случае повторения карантинной истории опять все будет делаться как попало.

Здесь следует не забывать про еще один момент: в октябре нас ждут местные выборы. Они станут невероятно тяжелым испытанием не только для Зеленского и его команды, которые теряют доверие населения, но и для государства в целом. Правовых оснований для переноса выборов, кроме объявления чрезвычайного положения по всей стране, нет. А это означает, что на Банковой уже сегодня должны начать готовиться к избирательной кампании в условиях, если, не дай Бог, нас накроет второй волной коронавируса. Потому что договориться со всеми политсилами об отсрочке выборов вряд ли удастся - это Украина, здесь достичь консенсуса чрезвычайно сложно, к тому же в законе нет алгоритма иного варианта голосования, нежели личное присутствие на участке. То есть, пока есть время, в действующий закон нужно внести ряд изменений, которые коснутся и проведения кампании, и работы комиссий, и самого волеизъявления в случае еще одного карантина.

Напомним: обещание ввести электронное голосование было еще в предвыборной программе "Слуги народа". А в начале марта в Минцифры заявили, что планируют на местных выборах внедрить пилотные проекты по электронному голосованию, и что над будущим законопроектом уже работает рабочая группа. Очевидно, коронавирус внес коррективы в этот процесс.

А вот в соседней Польше почти решили, как будут избирать президента во время карантина. 6 апреля Сейм принял изменения в избирательный кодекс, которым предусматривается проведение выборов исключительно путем заочного голосования - по почте. Эти изменения еще не вступили в силу, их может заблокировать Сенат. К тому же, заочное волеизъявление резко раскритиковали в Совете Европы. Однако, если Польша все же будет выбирать президента таким образом, ее ноу-хау могут предложить применить и у нас. Впрочем, это сомнительно. И не из-за того, что у нас в парламенте все за честные и прозрачные выборы, а потому, что никто там не доверяет власти. А у "зеленых" своих пальцев нажать на кнопку "за" не хватит, - в "СН" уже давно не в состоянии принимать решения исключительно монобольшинством. Поэтому, если воплотится предположение Ляшко, останутся два варианта действий: осенью не делать карантин столь жестким, как сейчас, и проводить кампанию по действующим правилам, или же объявить чрезвычайное положение и перенести выборы.
 

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