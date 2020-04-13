Зачем россиянам Татьяна Черновол?

Вадим Денисенко / Depo.ua

История с обвинением Черновол в убийстве человека в трагический день Майдана для многих может показаться абсурдом или какой-то мелкой местью. На самом деле - это часть большого плана россиян по легитимизации аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. И эта часть называется просто: "Майдан - это переворот, и именно майдановцы начали первыми стрелять и спровоцировали кровавые столкновения".

Вот так сразу, обвинить майдановцев в расстрелах беркута антиукраинские силы не могут (нет доказательств, несмотря на адвоката Януковича в руководстве ГБР есть сопротивление системы и т.д.). Но, при этом, нужно готовить фон. И дело Черновол - это именно такой фон, который должен показать, что майдановцы были кровожадными убийцами, а беркуты, титушки, министры Януковича и сам Янукович - жертвенные овцы, которые хотели добра и мира.

На самом деле, дело Черновол - ключевое для всех нас. Именно вопрос Черновол является основой для того, чтобы начать россиянам переписывать историю 2014 года в юридическом русле.

Путину, для Гааги, нужны решения судов, которые пишутся украинцами и выполняются в Киеве.

Есть два ключевых варианта того, как будет дальше действовать ГБР:

1. Будут максимально затягивать время и стараться просто наращивать свою "доказательную базу" против майдановцев.

2. Будут идти напролом и засыпать СМИ все новыми обвинениями и подозрениями.

Россиянам, которые играют в досрочные парламентские выборы на осень-весну, для того, чтобы раскрутить оппоблок Медведчука и Шария нужен второй вариант с обязательными показаниями кого-то про одесский дом профсоюзов за несколько дней до выборов. И россияне играют именно в эту игру.

Зеленскому, который вряд ли сейчас требует досрочных выборов и, тем более, не заинтересован в усилении оппоблока и прохождении Шария в Раду, вряд ли это нужно.

А главное, что российский вариант Майдана, легитимизированный украинскими правоохранителями, точно не нужен украинцам и Украине как государству. Поэтому лозунг "Не дадим переписать историю" становится невероятно актуальным сегодня.