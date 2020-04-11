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Валютная неделя завершилась на позитивной ноте для гривны
23:00 10.04.2020 |
10 апреля безналичный курс доллара опустили на 11 копеек, и межбанк закрылся в рамках 27,11-27,16 грн/$. Наличные курсы двигались немного резче. Средний курс продажи доллара опустили сразу на 15 копеек - до 27,35-27,55 грн/$, а выкупа - на 5 (до 27,0-27,15 грн/$).
"На оптовом наличном рынке стало ощущаться некоторое давление. С утра цены на нем держались возле отметки 27,40 грн/$, а к вечеру скорректировались в область 27,30-27,35 грн/$. В первой половине дня стал ощущаться повышенный спрос. Похоже очнулись те, кто выжидал наилучший курс и откупили немного доллара", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
На безналичном рынке наблюдалась достаточно спокойная ситуация, как и прогнозировали вчера финансисты.
"Разносторонние колебания котировок в узком диапазоне отражали ситуативные интересы участников. Однако общее предложение преобладало над спросом, потому гривна смогла укрепиться", - прокомментировал "Стране" настроения на торгах директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Объем торгов сократился до минимума недели - около $100 млн. Главными продавцами остались агропредприятия и металлургические заводы. А основными покупателями доллара стали импортеры и банки. Казначеи отметили активизацию украинских-предприятий в части покупки доллара. Говорят, что некоторые даже добрали для этого немного кредитных средств. Средняя стоимость кредитов (overnight) приподнялась с 10% до 12% годовых.
Скупку доллара под вывод капиталов из ОВГЗ казначеи сегодня не заметили. Нацбанка на торгах тоже не было: он не продавал и не покупал валюту.
Темой дня на финансовом рынке стало обсуждение перспектив принятия Верховной Радой законов под МВФ. Многим не понравилось сообщение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что на внеочередном заседании парламента в понедельник, 13 апреля, может и не будет рассматриваться "антиколомойский" закон (Разумков выссказался по этому поводу очень неопределенно). Им меняются правила национализации и ликвидации банков в Украине, и это одно из принципиальных требований МВФ для подписания с нашей страной нового кредитного соглашения и выделения средств.
"Есть определенное напряжение по поводу банковского закона, и МВФовских законов в целом. Потому банки держат доллар на валютных позициях, не продают его (некоторые докупили), опасаясь, что получение внешнего кредитования Украиной затянется и это негативно повлияет на курс гривны", - объяснил ситуацию Василий Невмержицкий.
Пока известно о намерении Рады рассматривать 13 апреля скорректированный бюджет. На его утверждении МВФ также настаивает, поскольку действующий сейчас закон о госбюджете-2020 тотально не выполняется по доходной части. Но насколько он успешно пройдет через парламент пока неизвестно (прошлый вариант правок бюджета был провален).
Потому банки не собираются торопиться с распродажей своих валютных запасов, и могут продолжить пополнять запасы доллара.
Потому на будущую неделю дают достаточно широкие курсовые прогнозы. В целом межбанк настроен на укрепление гривны. В случае принятия секвестированного госбюджета и "антиколомойского" закона, курс доллара может двигаться к отметке 27,0 грн/$. Однако в случае проблем с этими законами доллар может подорожать.
Напомним, что в последний рабочий день гривня немного укрепилась по отношению к доллару. Так, котировки установились на уровне 27,110 грн/$1.
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