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АНАЛИТИКА

Коронавирус и чистки: Кого накажут, а кого наградят после карантина

18:11 10.04.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

На Банковой анонсировали кадровые чистки в регионах после окончания карантина по причине коронавируса.

Будут чистки после карантина. Но если козлами отпущения будут только руководители на местах, это будет свидетельствовать о политике избирательности.

"Мы постоянно мониторим ситуацию и знаем, что происходит на самом деле. И коронавирусная эпидемия и карантин внесли свои коррективы. Но у каждого управленческого и кадрового решения есть свое время... Как только МОЗ, Центр общественного здоровья скажут нам, что показатели заболеваемости стабилизировались или начинают падать, тогда кадровая работа возобновится", - рассказал в интервью "Главкому" заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов. По его словам, в ОП оценят, как и кто справился с карантином. На Банковой владеют четкой статистикой, кто из глав ОГА и сколько привлек к борьбе с коронавирусом, и кто и как эти средства освоил. "У нас все-таки задача не фотографии в Фейсбук размещать - кто молодец, кто нет. У нас задача не пугать, а реально видеть, на что необходимо обратить внимание, и анализировать, где нужна помощь, усиление", - пояснил Трофимов.

Из сказанного можно сделать вывод, что уже в мае, когда украинцам обещают ослабление карантина, могут появиться первые отставники из числа глав ОГА. Не будем гадать, кого - руководителей Ивано-Франковской или Черновицкой областей, где зафиксирована высокая смертность вследствие инфицирования вирусом, или Николаевской области, где феноменально до сих пор не зарегистрировано ни одного случая инфицирования - первыми отправят в отставку. Потому что главное не это - одних только отставок в регионах будет мало, ведь граждане, которых заперли на карантине, многие из которых потеряли работу или им урезали зарплаты, жаждут, чтобы кого-то реально и жестко наказали. Поэтому одним лишь выпусканием пара отделаться не получится.

Известно, что возбуждены несколько дел по фактам вывоза масок за границу. Пока о подозрениях по ним не слышно. А зря - именно на такие дела, на расследование фактов спекуляции масками и другими товарами медицинского назначения, на расследование монопольного сговора, в результате которого торговые сети накручивают цены, должны быть брошены все силы правоохранительных органов. Однако видим утренний обыск следователей ГБР у экс-депутата, активистки Революции достоинства Татьяны Черновол по делу Майдана. И вручение ей подозрения. Неужели ко времени такие шоу?! Или кому-то так припекает, что и карантин не помеха?

Но, украинцы видят, что в парламенте уже де-факто не существует монобольшинства, которое они привели к власти 21 июля прошлого года, что часть "слуг", не таясь, действуют в интересах олигархов, в правительстве министров-"профанов" заменили министрами из олигархических орбит. Благодаря журналистам-расследователям видят, как около МОЗ в разгар эпидемии крутятся лица, которых считают принадлежащими к "фармацевтической мафии". То есть, есть две реальности: первая - люди на карантине, который то усиливают, то, наоборот, обещают облегчить, вторая - карантин не мешает "договорнякам", которые являются составной частью более масштабного явления - политической коррупции.

Таким образом мы приходим к ключевому вопросу: кого накажут и кого наградят. Ответ на первый вопрос - никого. Ни депутатов монобольшинства, которые тысячами своих поправок устроили театр абсурда касательно так называемого "антиколомойского" закона, ни олигархов в спайке с местными властями, которые демонстрируют центральной власти, что это они, а не она, хозяйничают в стране. Разве ради пиара организуют одну-две показательные истории с наказанием бизнесменов, которые продавали маски. Или, если война с "соросятами" останется в тренде, то бывших чиновников, на которых повесят всех собак.

Второй вопрос - кого наградят. Сами себя. Возможно мы и ошибаемся, но после окончания карантина технология "только благодаря успешным действиям власти мы одолели коронавирус" станет ключевой для стабилизации рейтинга властной команды. Появятся тысячи "героев", которые будут рассказывать о своих невероятных заслугах в обеспечении больниц. Расскажут об этом в телеэфирах и с бил-бордов. Поэтому даже по завершению карантина, коронавирусная тема никуда не исчезнет.
 

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