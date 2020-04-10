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Назад в совок? Зачем Таран отменил приказ о переходе командования ВСУ на стандарты НАТО
12:21 10.04.2020 |
Реформирование структур высшего командования вооруженными силами в условиях войны вызывает большое количество вопросов. И чехарда с министрами обороны и начальниками Генерального штаба не добавляет понимания происходящих процессов.
Причем не только у украинской общественности, но даже у военных советников наших западных партнеров, которые на постоянной основе работают в Киеве. Связано ли это с недостаточной коммуникацией генералов или от нас всех что-то пытаются скрыть решительно неясно.
Пока же все выглядит как планомерная зачистка всех инноваций от тандема Порошенко-Муженко и постепенный отход на фоне разговоров о продолжении пути к НАТО к модели армии времен Януковича-Лебедева.
Иначе сложно объяснить целый ряд кадровых и организационных решений как президента, так и нынешнего командующего ВСУ Хомчака. Сначала значительно ускорили отделение должности начальника Генерального штаба от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо планового 1 января 2021 г. вдруг всплыло 27 марта 2020 г. - заметьте даже не начало или конец месяца. Просто взятая с потолка дата - только бы побыстрее.
Теперь вот министр обороны Андрей Таран, который, несомненно, является креатурой Хомчака, своим приказом отменяет основной камень, на котором держалось собственно реформирование высшего командования, приказ Полторака №141 от 29 марта 2019 года.
Этот приказ с длинным и мало чего говорящим невоенным названием "Про трансформацию объединенного управления силами обороны и военного управления в Вооруженных Силах Украины" очень детально с отсылками на Закон Украины "О национальной безопасности Украины", решения РНБО описывает сам алгоритм изменения структуры военного руководства страны по стандартам НАТО. Причем с указанием конкретных исполнителей и сроков. В числе исполнителей фигурирует не только начальник Генерального штаба, но и, например, государственный секретарь Министерства обороны Украины или директор Департамента кадровой политики министерства.
Причем приказ был отменен "втихаря", очень быстро - 31 марта, буквально через несколько дней после формального разделения должностей. Фактически без какого-то информационного объяснения своей позиции. Это то, что называется "под шумок".
Хотя формальный повод отмены приказа - якобы признание всего комплекса прописанных там мер уже реализованными. Но так ли это?
Если пристально взглянуть на документ за подписью Полторака, то да - по датам все прописанные шаги уже давно должны быть реализованы. Но это только на первый взгляд. При ближайшем рассмотрении складывается полное впечатление, что необходимые реформы просто хоронятся.
Причем на этот факт также обратили внимание участники профильной рабочей группы в Комитете реформ Минобороны и ВСУ (по видимо это те люди, которых Хомчак еще не успел поменять на более лояльных к себе, как оно это делает везде). Они же заявили, что для полной реализации идеи трансформации высшего военного командования для совместимости с стандартами НАТО необходимо внести изменения в более чем 15 законов, а также принять около 20 актов Кабинета министров, которые все еще находятся в разработке.
Причем не только у украинской общественности, но даже у военных советников наших западных партнеров, которые на постоянной основе работают в Киеве. Связано ли это с недостаточной коммуникацией генералов или от нас всех что-то пытаются скрыть решительно неясно.
Пока же все выглядит как планомерная зачистка всех инноваций от тандема Порошенко-Муженко и постепенный отход на фоне разговоров о продолжении пути к НАТО к модели армии времен Януковича-Лебедева.
Иначе сложно объяснить целый ряд кадровых и организационных решений как президента, так и нынешнего командующего ВСУ Хомчака. Сначала значительно ускорили отделение должности начальника Генерального штаба от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо планового 1 января 2021 г. вдруг всплыло 27 марта 2020 г. - заметьте даже не начало или конец месяца. Просто взятая с потолка дата - только бы побыстрее.
Теперь вот министр обороны Андрей Таран, который, несомненно, является креатурой Хомчака, своим приказом отменяет основной камень, на котором держалось собственно реформирование высшего командования, приказ Полторака №141 от 29 марта 2019 года.
Этот приказ с длинным и мало чего говорящим невоенным названием "Про трансформацию объединенного управления силами обороны и военного управления в Вооруженных Силах Украины" очень детально с отсылками на Закон Украины "О национальной безопасности Украины", решения РНБО описывает сам алгоритм изменения структуры военного руководства страны по стандартам НАТО. Причем с указанием конкретных исполнителей и сроков. В числе исполнителей фигурирует не только начальник Генерального штаба, но и, например, государственный секретарь Министерства обороны Украины или директор Департамента кадровой политики министерства.
Причем приказ был отменен "втихаря", очень быстро - 31 марта, буквально через несколько дней после формального разделения должностей. Фактически без какого-то информационного объяснения своей позиции. Это то, что называется "под шумок".
Хотя формальный повод отмены приказа - якобы признание всего комплекса прописанных там мер уже реализованными. Но так ли это?
Если пристально взглянуть на документ за подписью Полторака, то да - по датам все прописанные шаги уже давно должны быть реализованы. Но это только на первый взгляд. При ближайшем рассмотрении складывается полное впечатление, что необходимые реформы просто хоронятся.
Причем на этот факт также обратили внимание участники профильной рабочей группы в Комитете реформ Минобороны и ВСУ (по видимо это те люди, которых Хомчак еще не успел поменять на более лояльных к себе, как оно это делает везде). Они же заявили, что для полной реализации идеи трансформации высшего военного командования для совместимости с стандартами НАТО необходимо внести изменения в более чем 15 законов, а также принять около 20 актов Кабинета министров, которые все еще находятся в разработке.
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