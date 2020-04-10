Четверг 9 апреля прошел под натиском валютных продавцов, которые опустили курс доллара на межбанке

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Безналичный курс упал на 9 копеек, и межбанк закрылся в рамках 27,24-27,27 грн/$. При этом средний наличный курс продажи в кассах банков опустился лишь на 5 копеек - до 27,45-27,70 грн/$, а на выкупе поднялся на 10 копеек - до 27,0-27,20 грн/$.

Интерес людей к наличному и безналичному "американцу" заметно сократился.

"Население перестало активно скупать валюту и постепенно начинает ее продавать для обеспечения своей жизнедеятельности в условиях карантина. В частности, это касается заробитчан, которые вынуждены были вернуться домой", - прокомментировал "Стране" ситуацию директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Последние дни ходила масса слухов об очередной продаже Нацбанком новой партии долларовой банкноты банкам. Однако они не оправдались. Источники "Страны" сообщили, что для НБУ в Киев было доставлено наличных на $370 млн. Однако их решили не предлагать рынку (под обмен безналичного доллара на наличный), из-за небольшого спроса со стороны банков. Оставить прозапас в случай нового ажиотажа и дефицита "американца". Держать в хранилище до возобновления спроса на банкноту.

В целом валютный рынок взял паузу, успокоились и покупатели, и продавцы доллара.

"Сегодняшние торги прошли в спокойном режиме и характеризовались умеренной разносторонней курсовой динамикой, в зависимости от ситуативных интересов значимых игроков", - описал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По разным оценкам, общий объем торгов на межбанке сократился со вчерашних $220 млн до $160 млн. Нацбанк на рынке никто не заметил, не ощущалось большой активности и со стороны других крупных валютных скупщиков.

"Оснований для роста курса доллара сегодня не было, это понимали в банках. Нацбанк еще вчера задал ценовой ориентир, когда вышел с продажей доллара 27,40 грн/$ - дал понять, выше какого уровня нежелательно двигаться. В среду основными валютными покупателями стали нерезиденты, так как получили погашение по ОВГЗ (облигациям внутреннего госзайма) на уровне 2 млрд грн. То есть им надо было купить около $70 млн. Основные сделки прошли вчера. На торгах сегодня присутствовали обычные экспортеры", - рассказал Юрий Ефремов из ПАО "КБ "Аккордбанк".

Тон на межбанке задавали банки, которым надо было привести в порядок свои валютные запасы.

"Сегодня на безналичном рынке активизировались банки, которые поняли, что гривна будет укрепляться, потому продавали доллар со своих валютных позиций. На долю предприятий пришлось меньше половины межбанка. У них было очень спокойно", - отметил в беседе со финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Нерезиденты, которые совсем недавно активно искали покупателей на свои портфели ОВГЗ, взяли паузу. Доходности по бумагам отошли от пиковых значений в 25% годовых в область 17-19%.

"Иностранцы снова взяли паузу. В какой-то степени их успокоили серьезные меры по стабилизации глобальных рынков от американского Федрезерва и Европейского Центробанка. Все отмечали, что сейчас они намного лучше реагировали на обвал на мировых площадках, чем в кризис 2008 года. Немного успокоило финансистов улучшение статистики по заболеваемости коронавирусом в Германии и Австрии. Активно обсуждается динамика Украины по COVID-19, рост заболеваемости у нас считается незначительным. Есть надежда, что наша страна не сильно пострадает от болезни, потому пока есть указание отложить распродажу крупных пакетов ОВГЗ до середины мая. Поменяются ли установки - будет зависеть от того, как мы будем бороться с эпидемией и от ситуации в экономике", - рассказал Невмержицкий.

Пока на валютном рынке спокойные ожидания. На завтра прогнозируют небольшой объем торгов в рамках 27,10-27,25 грн/$.

"Дальнейшая курсовая динамика будет зависеть от графика погашения Минфином старых выпусков ОВГЗ, а также от активности на межбанке крупных госпредприятий и от их потребности в гривне. Если не увидим от них крупных сделок - вряд ли будем наблюдать активные курсовые колебания на безналичном рынке", - подытожил Юрий Ефремов.