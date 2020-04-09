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АНАЛИТИКА

Курт Волкер: Если Украина продолжит страдать от предвзятого правосудия и защиты отдельных олигархов, она не раскроет свой потенциал

12:39 09.04.2020 |

Политика

Об этом в своей статье пишет влиятельный американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер. Статья опубликовала на сайте Центра анализа европейской политики (CEPA).

Волкер отмечает, что голосование Верховной Рады за закон о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам является моментом истины для президента Владимира Зеленского.

"В то время, когда коронавирус усиливает влияние на страну, Рада должна окончательно одобрить банковское законодательство для высвобождения около 8 млрд долларов США со стороны Международного валютного фонда и в дальнейшем 1,5 млрд долларов США из других источников", - отмечает Волкер.

Американский дипломат напомнил, что в 2019 г. экономическое положение Украины было крепким благодаря реформам, которые происходили в течение 2014-2019 гг.

"Украина существенно улучшила финансовое положение, продолжила сложные реформы, укрепила свой имидж в глазах иностранных инвесторов и заложила основу для стремительного роста. Украина впервые со времен независимости в 1991 г. начала опережать глобальные рынки", - отмечает Волкер.

Он также отмечает, что 2020-й стал годом тяжелого вызова. И не только из-за коронавируса, но и из-за начала экономического кризиса в Украине, который был спровоцирован еще до эпидемии.

"Финансовое положение Украины существенно ухудшилось. Замена молодой преданной команды реформаторов новыми лицами - некоторые из которых оказались связанными с антиреформаторскими олигархами - шокировала рынки. Замена генерального прокурора, заслужившего высокое уважение за борьбу с коррупцией, лишь усилила существующее беспокойство. В результате значительно выросли расходы на заимствования, а над экономикой страны начали собираться темные тучи. И вдруг, когда глобальные рынки начали падение из-за коронавируса, украинская экономика падала еще быстрее", - анализирует Волкер.

Он отмечает, что решающим является видение и курс, который внедряет президент Зеленский. Волкер называет позитивным сигналом голосования за земельный закон и отмечает конструктивную роль проевропейской парламентской оппозиции.

"Особо следует отметить, что партия "Европейская Солидарность" бывшего президента Порошенко поддержала проект власти по земельной реформе и гарантировала его одобрение. Важно объединить все прореформаторские и проевропейские политические силы в стране, а также избегать внутренних междоусобиц и появления политически мотивированных преследований", - отмечает Курт Волкер.

Он также подчеркивает, что международные финансовые институты - МВФ, Всемирный банк и Европейский Союз - готовы помочь Украине преодолеть кризис. "МВФ увеличил свой пакет помощи с 5 до 8 млрд долларов США, Всемирный банк предлагает 1 млрд долларов США, а Евросоюз - еще 500 млн евро. По меньшей мере 2 млрд долларов США МВФ готов выделить почти безотлагательно, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Без этой финансовой поддержки и "знака качества" реформ от МВФ финансовое положение Украины будет ухудшаться быстрее, чем сейчас", - предостерегает Волкер.

Именно для этого Верховная Рада должна принять банковское законодательство, которое бы сделало невозможным возвращение национализированных банков (в том числе Приватбанка) бывшим владельцам или выплату каких-либо компенсаций этим бывшим владельцам.

"Украинские налогоплательщики уже заплатили однажды, когда при спасении банка после прежних владельцев недосчитались миллиардов долларов США. Ни украинские налогоплательщики, ни международные финансовые организации, которые их поддерживают, не должны больше ничего платить", - убежден Волкер.

Он отметил, что получение финансовой поддержки от МВФ и других источников станет также важным в свете продолжающейся российской агрессии. Чем сильнее будет Украина, тем быстрее наступит день мира, - убежден американский дипломат.

Он отмечает, что принятие земельной реформы и банковского законодательства станет маркером - движется ли Украина по пути евроинтеграции, реформ и верховенства права.

"Украине все еще нужно независимое и квалифицированное судопроизводство, квалифицированные и беспристрастные Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований, антитрастовое законодательство и внедрение механизмов для урегулирования роли олигархов, а также открытие экономических секторов для конкуренции и внешних инвестиций. Открытость Украины миру и укрепление верховенства права могут ускорить экономический рост. Вместо этого Украина, которая продолжает страдать от предвзятого правосудия и защиты отдельных олигархов, никогда не раскроет свой потенциал", - предостерегает Курт Волкер.
 

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