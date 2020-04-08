Дыра в 26 млрд. Решится ли власть спасать энергетику повышением тарифов

Александр СУКОВ / Деловая столица

Повышение тарифов на электроэнергию может стать одной из мер по преодолению кризиса в электроэнергетике.

Эпидемия коронавируса заглушила голоса энергетиков, которые последние несколько недель все громче заявляли о надвигающемся кризисе в отрасли. На самом деле вирус проявил и усугубил проблемы рынка электроэнергетики, которые накапливались после введения новой его модели в июле 2019 г.

Долги наши тяжкие

Еще 25 марта представители основных энергопоставляющих компаний (которые продают электроэнергию потребителям) обратились к президенту и Кабмину с письмом, в котором заявили о невозможности выполнять свои финансовые обязательства перед другими субъектами рынка в период карантина.

Они указали, что Верховная Рада приняла законы для преодоления последствий коронавируса, в которых были меры по поддержке потребителей электроэнергии: было введено ограничение на штрафы и запрет на отключение должников за жилищно-коммунальные услуги. "В результате введения таких ограничительных мер уже наблюдается резкое уменьшение поступлений денежных средств за потребленную электроэнергию от населения и других субъектов хозяйствования, которые приостановили свою деятельность", - говорилось в обращении.

Потребители получили возможность не платить, тогда как энергопоставляющие компании должны оплачивать пени и штрафы перед своими контрагентами - госпредприятиями "Гарантированный покупатель", "Оператор рынка" "НЭК "Укрэнерго" - в полном объеме.

Поставщики электроэнергии предупредили, что если не будет принято решение в ближайшее время, вероятен финансовый коллапс электроэнергетического сектора и, как следствие, - техногенный коллапс объединенной энергосистемы Украины.

Через несколько дней начали бить тревогу и операторы систем распределения электроэнергии (компании, которые отвечают за работу энергосетей, их услуги оплачивают поставщики электроэнергии). Они заявили, что поставщики из-за дефицита средств оплачивают их услуги в последнюю очередь, из-за чего операторы систем распределения не могут финансировать даже критические эксплуатационные затраты.

1 апреля госпредприятие "Гарантированный покупатель" (эта компания обеспечивает дешевые тарифы на электроэнергию для населения) заявило, что "Энергоатом" (управляет атомными электростанциями, которые производят самую дешевую электроэнергию среди всех видов генерации) ограничил ему отпуск электроэнергии, что делает невозможным выполнение спецобязательств по поставкам населению электроэнергии. Согласно законодательству "Энергоатом" должен направлять "Гарантированному покупателю" 85% производимой энергии, однако он снизил поставки на 40% от этого уровня. Аналогичное снижение поставок в феврале на 25% уже привело к накоплению у "Гарантированного покупателя" значительных долгов. "Недостаток объемов электроэнергии приведет к увеличению негативной разницы между доходами и затратами на сумму более 1,5 млрд грн и существенному снижению платежеспособности предприятия, накоплению долгов, экспоненциальному росту штрафов, еще большей дестабилизации расчетов на рынке", - заявил "Гарантированный покупатель".

"Энергоатом", со своей стороны, объясняет сокращение отпуска электроэнергии "Гарантированному покупателю" в связи с задержками оплаты уже поставленной им энергии. "Уровень оплаты "Гарантированным покупателем" электроэнергии за март 2020 г. составлял лишь около 40%", - заявил "Энергоатом".

Вирус неплатежей

А далее о кризисе начали заявлять все новые участники рынка. 6 апреля председатель общественной организации "Всеукраинская энергетическая ассамблея" Иван Плачков направил Владимиру Зеленскому письмо, в котором сообщил о кризисе в энергосекторе: значительные неурегулированные долги, искривленная модель нового рынка электроэнергии, существование нерыночного механизма спецобязательств, непонятная дальнейшая роль "зеленой" генерации, диспропорция между тепловой, атомной и "зеленой" энергетикой. "В последнее время ситуация еще больше обострилась, а электроэнергетика Украины оказалась на грани коллапса", - говорится в письме.

По его словам, тепловые электростанции за последние шесть месяцев работали с убытком в 3,1 млрд грн, от "Гарантированного покупателя" атомные электростанции недополучили более 4,4 млрд грн, гидроэлектростанции - 0,5 млрд грн, "зеленая" энергетика - более 3,1 млрд грн, долги "Центрэнерго" за уголь достигли 2,5 млрд грн, "Донбассэнерго" - более 1 млрд грн.

"Замедление реформы рынка электроэнергии и административно-политическое вмешательство в его работу привело к ситуации, когда сотрудникам АЭС не хватает денег даже на зарплату, ТЭС и угледобывающие предприятия останавливают работу, неопределенное финансовое состояние предприятий "зеленой" генерации дает инвесторам негативный сигнал", - заявил Плачков.

По словам Плачкова, если не вмешаться, то ТЭС получат по итогам года убытки в 12,3 млрд грн, у шахт будет дефицит средств на уровне 13,3 млрд грн, что приведет к остановке всех шахт в Украине уже в мае-июне и полной остановке шести ТЭС с мая.

Кроме того, пояснил Плачков, "Гарантированный покупатель" будет иметь дефицит бюджета около 26,3 млрд грн, что приведет к недоплате "Энергоатому" и "зеленой" энергетике по 13,15 млрд грн каждому.

Приготовьте ваши кошельки

Управляющий директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что сегодняшний комплекс проблем сгенерирован одним фактором - полным отсутствием менеджмента в отрасли. В частности, до сегодняшнего дня не назначен министр энергетики и отсутствуют руководители у ключевых госкомпаний - "Энергоатома" и "Укрэнерго". "Простых ответов на вопрос "что делать?" нет. Но первое, что нужно сделать, это упорядочить менеджмент отрасли. Кто-то должен отвечать за решения, которые в горизонте 3-18 месяцев будут реализованы", - сказал он.

Плачков также предлагает ряд мер, чтобы не допустить кризисное развитие событий. Большинство из них носит узкопрофессиональный характер, и мы не будем перегружать ими читателя. Но в перечне есть и меры, понятные рядовому потребителю электроэнергии. Первая - запустить масштабную разъяснительно-информационную кампанию о необходимости своевременной 100%-ной оплаты потребленной электроэнергии. А вторая - принять программу индексации тарифов на электроэнергию для населения с IV квартала этого года.

Вопрос о необходимости повышения тарифов для населения озвучен, но пока непонятно, решится ли использовать нынешняя власть этот рычаг для решения проблем отрасли. Хотя президент Зеленский и обещал не допустить роста тарифов, но соблазн очень велик по нескольким причинам. Во-первых, население очень дисциплинированный плательщик. Во-вторых, у населения есть потенциал для того, чтобы платить больше. Напомним, что последний раз тарифы на электроэнергию для населения поднимались еще 1 марта 2017 г., и с тех пор он составляет 0,9 грн при потреблении до 100 кВт-ч в месяц, и 1,68 грн - при потреблении свыше этой отметки. В то же время население за прошлый год потребило 35 млрд кВт-ч электроэнергии из общего объема 120 млрд кВт-ч. Простое повышение тарифа на 0,5 грн дает отрасли приток дополнительно свыше 17 млрд грн в год.

В-третьих, за повышение тарифов для промышленности в итоге все равно заплатит население, оплачивая более высокую стоимость товаров.

Единственный, но самый крупный негатив от такого повышения - это рост социальной напряженности и потеря популярности нынешней власти.

По мнению Александра Харченко, тарифы для населении будут однозначно повышаться. Повышение тарифов до рыночного уровня, то есть - в 2-2,8 раза, и нивелирование фактора коррупции позволит на выходе получить достаточно средств, чтобы привести ситуацию в энергетике в нормальное состояние.

Он напомнил, что рост тарифов на газ вызывал массу возмущений, однако больше всего это повышение отразилось на тарифах на тепло, тогда как сам газ не подорожал катастрофически. "А повышение тарифов на электроэнергию население заметит еще меньше, чем тарифов на тепло. Тут больше политической истерики, чем реального влияния", - сказал он.

Вместе с тем Кабмин пытается принимать неординарные решения для урегулирования ситуации. В частности, в недрах правительства разрабатывается проект постановления, согласно которому госпредприятие "Гарантированный покупатель" предлагается вообще ликвидировать и возложить функции обеспечения населения дешевой электроэнергией на "Энергоатом". Это предложение уже вызвало резкую критику как самого "Гарантированного покупателя", так и экспертов. В частности, эксперты "Проекта энергетической безопасности" (ESP) USAID считают, что наделение функциями гарантированного покупателя участника оптового рынка нарушает независимость оператора специальных обязательств, что может привести к тому, что "Энергоатом" просто будет не в состоянии их выполнять. "Энергоатом" будет иметь конфликт интересов при распределении средств на выполнение спецобязательств, особенно при наличии финансового дефицита или задержки средств, считают эксперты EPS.