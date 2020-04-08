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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Безработные будни: кому власти компенсируют потерю дохода из-за карантина

08:14 08.04.2020 |

Экономика

 Ростислав Шаправский, заместитель главного редактора РБК-Украина

Из-за карантина в Украине тысячи граждан остались без работы. Многим семьям, как показывают соцопросы, не хватит отложенных денег, чтобы переждать, пока власти снимут транспортные и торговые ограничения. И потому продление карантина для населения выглядит куда более устрашающей перспективой, чем риск заразиться коронавирусом.

Чтобы поддержать временно безработных, власти упростили учет в центрах занятости и доступ к пособиям. Как уверяют юристы, далеко не все из тех, кто остались без работы, смогут воспользоваться господдержкой. Особенно это касается тех, кто ушел в отпуск за свой счет или работал неофициально. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Безработица стала одним из ключевых вызовов в результате эпидемии коронавируса и введенного из-за нее карантина. Компании по всему миру вынуждены сокращать персонал, отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска или урезать им зарплату.

Это значит, что, с одной стороны, тратя миллиарды на борьбу с вирусом, правительствам другой рукой нужно искать ресурс для поддержки растущей армии безработных.

И это уже мировой тренд. В США всего за две недели более 10 млн человек остались без работы, попросив о помощи в службе занятости. Крайне сложная ситуация на рынке труда сложилась и в Канаде. В Испании безработица затронула около 3,5 млн человек, что стало рекордом для страны, охваченной коронавирусом. Схожие проблемы переживают и другие страны ЕС.

На всех тонким слоем

Что же касается Украины, то, по оценке Кабмина, в 2020 году безработица вырастет с 9% (по данным Госстата, немногим более 1,5 млн человек) в конце прошлого года до 9,4%. Говоря об умеренном росте безработицы, очевидно, власти рассчитывают, что после всплеска увольнений из-за карантина ситуация выровняется, когда ограничения снимут и на рынке труда появится больше вакансий.

Но, по словам информированных собеседников РБК-Украина в правительстве, в случае негативного сценария, который пока не отражен в макропрогнозе, армия безработных может превысить 2-3 млн человек. Тем более что многие трудовые мигранты вернулись в страну из-за введения карантина в ЕС, где ситуация с эпидемией еще более сложная, чем у нас.

Как бы там ни было, соцопросы, проведенные во время карантина, показывают, что у населения крайне небольшой запас прочности, а потому сидеть без работы, а значит и без доходов люди долго не смогут. По данным группы "Рейтинг", треть украинцев прекратили работу после начала карантина, большинство из них ушли в отпуск по собственному желанию.

Дальше ситуация с занятостью может ухудшаться. Тем более, что и бизнес пока настроен не очень оптимистично. Как следует из опроса 155 представителей малого и микробизнеса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией в конце марта, треть фирм планирует сокращение сотрудников и еще пятая часть компаний не определись, как поступать.

Что в этой ситуации делает правительство? Кабинет министров в конце марта упростил получение пособия по безработице на период карантина. И теперь регистрация в Центре занятости будет происходить в день обращения, в тот же день начнется и начисление выплат.

Источник издания в правительстве говорит, что последние недели запрос на пособия заметно вырос. И дальше власти готовятся к тому, что претендентов на соцпомощь станет еще больше. Но, как пояснила РБК-Украина глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа"), деньги на поддержку людей, которые остались без работы в карантин, заложены в стабилизационном фонде.

Стабфонд по борьбе с последствиями коронавируса - это отдельная строка в госбюджете на сумму свыше 97 млрд гривен. Но чтобы этот ресурс стал доступен, соответствующие изменения на этой неделе должен утвердить парламент.

"Мы не знаем, какой будет нагрузка на Фонд по безработице и Центр занятости. Потому предусматриваем от 5 млрд гривен и больше таких расходов, они заложены в стабилизационном фонде", - сказала РБК-Украина Третьякова.

Процент компенсации безработным, как и ранее, зависит от того, какой у человека страховой стаж, уточнила нардеп. "Чем больше стаж, тем выше компенсация, вплоть до 100% от заработной платы, с которой уплачивался ЕСВ", - отметила она.

Кому положена доплата

На прошлой неделе парламент внес изменения в закон о занятости населения, упростив порядок начисления пособий по частичной безработице из-за карантина.

Впрочем, далеко не каждый, кто временно остался на период карантина без работы, сможет получать такие пособия. К примеру, как пояснила РБК-Украина старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Наталья Наконечная, неоплачиваемый отпуск на период карантина не является основанием для получения помощи по частичной безработице.

При этом малый и средний бизнес сможет по упрощенной процедуре запросить для своих сотрудников компенсации части зарплат за период простоя. Размер помощи для одного сотрудника не может быть выше, чем сумма минимальной зарплаты, которая сегодня составляет 4723 гривны, следует из новой редакции закона о занятости. Но и для этого нужно соблюсти ряд условий.

Компаниям потребуется доказать, что рабочее время было сокращено именно из-за выполнения предусмотренных карантином мер против коронавируса. "Просто сокращение объемов бизнеса в карантинный период не является достаточным основанием (для выплат пособия по частичной безработице, - ред.). И, конечно, помощь оказывается только на оформленных работников", - говорит Наконечная.

Достаточным основанием для такой выплаты будет, если работодатель предпримет меры по профилактике и предотвращению распространения эпидемии, как это предусмотрено решениями местных властей, подтверждает управляющий партнер ЮФ "Мисечко и Партнеры" Владимир Мисечко.

"Такие "карантинные" выплаты по частичной безработице предоставляются работодателям только из числа субъектов малого и среднего предпринимательства при отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплаты единого взноса", - уточнил он.

Только пока непонятно, как органы власти будут реагировать на запросы бизнеса и будет ли достаточно, например, предоставить комиссии перечень закупленных работодателем средств индивидуальной защиты, приказа о переводе сотрудников на работу в условиях неполного рабочего времени и документы, подтверждающие оформление простоя, отмечает старший партнер юркомпании Pravo Garant Надежда Загрия.

Госпомощь в связи с потерей дохода из-за карантина не смогут получать граждане, которые работали неофициально. И эта категория, вероятно, пострадает больше остальных. По данным Госцентра занятости, в неформальном секторе экономики в 2019 году было занято около 3,5 млн граждан. В основном неформальное трудоустройство характерно для сельского хозяйства, торговли, ремонта автотранспорта и строительной сферы.

Но среди людей, которые работали неофициально, рассчитывать на пособие смогут те, кто ранее уже имел страховой стаж. "Если у человека есть даже непродолжительный страховой стаж в жизни и он в последний год не был официально трудоустроен, то на минимальную помощь от государства, при условии присвоения ему статуса безработного, рассчитывать можно", - отметила старший юрист Pravo Garant Руслана Зеленая.

Она уточнила, что минимальный страховой стаж действующим законодательством для назначения помощи по безработице не предусмотрен, но если у претендента на пособие нет страхового стажа вообще, выплату ему не назначат.

Как уточнил Владимир Мисечко, если за последний год до регистрации безработным у человека был страховой стаж не менее шести месяцев, он сможет получать пособие, минимальный размер которого составляет 1800 гривен. Тогда как при стаже менее шести месяцев пособие составит не более 650 гривен.

Половинчатые решения

Чтобы сгладить негатив от карантина, правительство также решило повысить пенсии. Уже с апреля дополнительно по 500 гривен каждый месяц начнут выплачивать пенсионерам старше 80 лет. Разово власти также начислят по тысяче гривен тем, у кого размер пенсии менее 5 тысяч гривен. В Кабмине преподносят такое решение, как одну из мер по поддержке населения из-за коронавируса и карантина, которая позволит сохранить покупательную способность граждан.

Кроме того, с мая правительство собирается провести на 11% индексацию пенсий для всех пенсионеров. И это при том, что прошлый Кабмин планировал перенести индексацию на сентябрь из-за нехватки средств. К тому же на уровне закона дедлайнов для этого решения нет, главное сделать в течение года. И теперь, чтобы увеличить дотации ПФ (примерно на 20 млрд гривен), как и в случае со стабфондом, нужны изменения в бюджет. В противном случае начать выплаты пенсионерам власти не смогут.

И хотя доходы пенсионеров не сократились из-за коронавируса и карантина, как у отправившихся в отпуска или уволенных граждан, идея с повышением пенсий выглядит достаточно прагматичной. Этот ресурс можно было направить на поддержку безработных. Но, с одной стороны, оппозиционным депутатам будет не с руки не голосовать за изменения в бюджет, в которых предусмотрен рост пенсий.

С другой стороны, такого рода популярные, но, возможно, и необязательные сейчас шаги, позволят накануне первой годовщины президентства Владимира Зеленского выставить власть в выгодном свете. Что из-за жестких ограничений и негатива в обществе, вызванного карантином, случается не часто.
 

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