Укрепление курса гривны на межбанке вызвано продажами доллара со стороны крупных государственных компаний

Николай Богдановский / СТРАНА.юа

Доллар продолжает сдавать позиции. 7 апреля его курс на межбанке просел на 7 копеек, и оказался на 27,085-27,10 грн/$. Наличные курсы пострадали сильнее. Средний курс продажи людям американской валюты потерял 10 копеек, и оказался в рамках 27,20-27,40 грн/$, курс выкупа - 5 копеек (26,50-26,65 грн/$).

"На оптовом наличном рынке расценки активно двигались целый день. С самого утра они были совсем низкими - 26,68-26,85 грн/$. Но после того, как Нацбанк поддержал курс доллара на межбанке, курсы подскочили сразу на 26,90-27,0 грн/$. А закончили мы день на 26,90-27,10 грн/$. При этом банкноты было предостаточно, очень много. За нее приходилось доплачивать 0,15% для зачисления на корсчет. Также очень много было купюр евро. Ощущаются продажи валюты вернувшимися в страну гастарбайтерами. Люди активно меняют деньги на жизнь", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На этом фоне очень удивили слухи о новой поставке наличного доллара под Нацбанк. Говорят, что регулятор завезет до $370 млн банкнот (ранее он поставил в страну свыше $550 млн). То ли НБУ действует на упреждение: на всякий случай завозит наличку на случай роста спроса со стороны населения в будущем. То ли знает наверняка, что будет новый ажиотаж на валютном рынке. Точно неизвестно.

На безналичном рынке для гривны сейчас складывается достаточно благоприятно. Ее курс укрепляется несколько дней подряд, бизнес достаточно активно конвертирует выручку.

"Укрепление безналичного курса гривны вызвано продажами доллара со стороны крупных государственных компаний (в т.ч. НАК "Нафтогаз"). Думаю, государство рекомендовало предприятиям выйти с валютной выручкой на продажу. Возможно, вскоре госкомпании проведут авансовые платежи в госбюджет, чтобы поддержать его наполнение в период карантина. В меньшей мере валютные продажи на межбанке поддерживались привычными экспортными отраслями", - сообщил Юрий Ефремов из ПАО "КБ "Аккордбанк".

Нацбанк целый день активно скупал доллар - 7 апреля приобрел $142 млн. Сделки совершал по двум курсам.

"Регулятор неоднократно выходил на рынок. Выкупал по 27,10 грн/$ и 27,08 грн/$, что стало локальным курсовым дном. За два дня НБУ выкупил в резервы около 300 млн долларов, уже превысив результат прошлой недели", - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Еще утром межбанк мог пробить отметку в 27,0 грн/$, уйти на 26,90 грн/$ и даже ниже. Вчера финансисты говорили о готовности рынка к 26,80 грн/$. Однако Национальный банк сделал все, чтобы удержать валютный ценник повыше. Откровенно поддерживая американскую валюту, играя против гривны.

"7 апреля межбанковский рынок открывался с движением курса на 27,03 грн/$. После чего Нацбанк вышел с покупкой доллара по 27,10 грн/$, и приобрел $100 млн по этой цене. Что говорит о намерении регулятора не допустить резкого удешевления американской валюты. Оно также подтверждается его вторым появлением на торгах: НБУ приобретал доллар по 27,08 грн/$. Движение только на 2 копейки снова-таки говорит о том, что Нацбанк сглаживает курсовые колебания и поддерживает текущие курсовые значения", - объяснил Юрий Ефремов.

Казначеи нашли лишь одну причину, по которой Нацбанк так сильно заступался за доллар - это доходы госпредприятий. От них ждут максимальных перечислений в госбюджет. Сборы в казну со стороны частного бизнеса сильно страдают из-за карантина по COVID-19, потому основная надежда на госсектор.

"В тоже время практически остановились сделки с ОВГЗ (облигациями внутреннего госзайма). Сделок по перепродаже бумаг почти нет: с одной стороны банки не рвутся скупать облигации, а с другой - не ощущается движения со стороны продавцов. Активности нет и на рынке ценных бумаг, и по части конвертации гривны в доллар", - рассказал о настроениях на рынке Василий Невмержицкий.

Кстати, новых размещений ОВГЗ тоже не было. Как и прогнозировала "Страна", Минфин отменил сегодняшний аукцион, и не предлагал рынку новые выпуски гособлигаций.

Банкиры считают, что Нацбанк продолжит гнуть свою линию - не будет давать доллару опуститься ниже 27,0 грн/$, чтобы поддержать бюджет. Опрошенные "Страной" эксперты ждут до конца недели движение межбанковского курса в рамках 27,0-27,15 грн/$.