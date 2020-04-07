Могилы для людей и собак. Зачем Филатов сражается с Коломойским, игнорируя Зеленского

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Эксцентричный мэр Днепра Борис Филатов все больше утверждается в роли полновластного хозяина города, открыто конфликтуя с людьми президента и своего бывшего патрона - Игоря Коломойского.

Карантин и чрезвычайная ситуация очень поспособствовала усилению региональных элит, как уже писала "ДС". В результате этого усиления в Днепре и области столкнулись три сильных игрока - имеющий влияние в облсовете Игорь Коломойский, влияющий на губернатора Бондаренко олигарх Виктор Пинчук, и мэр областного центра Филатов. При этом фактически за скобки этого уравнения вынесены президент и его партия, которые в области имеют влияние только на родине Зеленского, в Кривом Рогу.

После того, как коронавирусная "феодализация" Украины на Днепропетровщине вылилась в альянс губернатора Александра Бондаренко с Пинчуком, Филатов обратил свое внимание на приближенных другого олигарха, Игоря Коломойского, но в последнее время Борис Альбертович "прославился" в Украине не только стычками с нуворишами.

Всеобщее изумление, а то и ужас вызвало заявление Филатова, что город готовится к худшему, поэтому на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.

"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков", - заявил мэр Днепра.

По словам Филатова, сейчас все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, а в ближайшее время запретят проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус. Кроме того, выдача тел умерших из моргов будет производится в закрытых гробах, тела будут в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции, а на похоронах не разрешат присутствовать более чем по одному лицу на 10 квадратных метров.

Такие меры выглядят скорее попыткой психологического воздействия на "несознательных" горожан, которые не особо соблюдали правила карантина, но заявление Бориса Альбертовича вызвало и волну возмущенных комментариев. Ведь умерших от вируса в городе до сих пор нет (!), но такая "подготовка" к их появлению может повлиять на психически неустойчивых днепрян, которых и так пугают нагнетающие панику СМИ, да и "сердечникам" все это точно не на пользу.

Проведя такой сеанс устрашения, Филатов одновременно бодро отрапортовал, что больницы города обеспечивают необходимыми лекарствами, экспресс-тестами на коронавирус и аппаратами ИВЛ, анестезиологи и реаниматологи пройдут спецкурс обучения по борьбе с СOVID-19, а в гостиницах "Астория" и "Днепропетровск" выделили 200 номеров для проживания врачей, задействованных в борьбе с эпидемией. Кроем того, мэр уверяет, что обеспечивают продуктами, медикаментами и средствами гигиены одиноких и малоимущих стариков, а подъезды домов обрабатывают обеззараживающими средствами. Словом, идллическая картинка, которую испортила разве что состоявшаяся перепалка мэра со "слугой" Александром Дубинским, переросшая в угрозы первого второму.

Началалось все с того, что нардеп Дубинский опубликовал якобы скрин поста Бориса Филатова о том, что городская власть Днепра будет отстреливать животных, не имеющих регистрации в коммунальном предприятии " Зооконтроль". Позже Дубинский заявил, что Филатов удалил этот пост со своей страницы, и оскорбил Филатова, назвав "долбо*бом". На это Филатов ответил, что распоряжение - фейк, ничего подобного он не говорил, а также пообещал набить Дубинскому "е**ло".

По сути, в историю конфликта Филатова с людьми Коломойского вписан еще один яркий эпизод - как известно, выражения градоначальник Днепра не выбирал никогда, не сделал он этого и теперь, при случае напомнив днепрянам, да и всем украинцам, кто толкает Украину к разрухе и дефолту.

После краткого перформанса с оскорблениями бывший союзник Коломойского решил еще раз "уколоть" людей олигарха, а заодно показать президенту, с которым он недавно якобы договорился о перемирии, свой характер, поставив ему ультиматум. Дело в том, что Филатов официально заявил, что не будет участвовать в селекторном совещании с участием президента, если там будет присутствовать "человек Коломойского" Святослав Олейник.

В тексте документа, который мэрия отправила в Офис президента, отмечается: "Днепровский городской голова будет иметь возможность принять участие в соответствующем селекторном совещании только при условии отсутствия на нем председателя Днепропетровского областного совета Олейника Святослава Васильевича - человека Игоря Коломойского".

По сути, всеми своими вышеописанными действиями экс-партнер Коломойского, а ныне мэр Днепра показывает, насколько город сейчас находится в его власти, и что договариваться Киеву о любых инициативах, касающихся Днепра, а то и области, придется именно с ним.

При создавшихся условиях Борис Альбертович, похоже, чувствует себя максимально уверенно перед грядущими осенью местными выборами, ведь замять свои "грешки" в виде, например, не совсем качественного ремонта Нового моста, не введенного в эксплуатацию, он смог. Если же в Офисе президента снова попробуют разыграть эту карту, чтобы ослабить Филатова, он с легкостью отобьет атаки, показав, что "решалы" из ОП меняют свою позицию так, как им выгодно. Победное шествие феодализации продолжается...