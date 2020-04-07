Вирусная атака: выдержат ли украинские банки новый кризис

Кисляк Руслан / FinClub

Коронавирусный карантин заставил банки пересмотреть свою текущую деятельность. Оперативные данные свидетельствуют, что бегство вкладов населения удалось остановить, а предприниматели, уже пострадавшие от карантина, могут рассчитывать на непродолжительные кредитные каникулы. Насколько ситуация будет ухудшаться и ударит по банкам, зависит от продолжительности полного локдауна и скорости восстановления экономики после завершения карантина. Но банки изменят планы по любому сценарию.

Новая реальность

Банковская система уже почти месяц работает в условиях коронавирусного карантина. Он заставляет банки корректировать свою политику в режиме «сегодня на сегодня». Кредитные учреждения закрыли четверть своих отделений, а в остальных сократили период работы. Одновременно они предложили клиентам отказаться от наличных и перевести свои операции в Интернет. «Опорные отделения банков работают. Приостановлена ​​работа лишь отделений в закрытых из-за карантина зданиях и тех, которые почти не имеют клиентов. Около 75% всей филиальной сети банков продолжает работать», - уверяет первый заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова. В таком режиме банки проработают минимум до 24 апреля.

Никаких ограничений на валютные операции или снятие депозитов НБУ не вводил, но рекомендовал банкам начать реструктуризацию кредитов клиентов - физических и юридических лиц, пострадавших от карантина. Нацбанк просит банки предоставить заемщикам кредитные каникулы, например, освободить клиентов в период карантина от необходимости возвращать основную сумму долга. Но придется заплатить проценты, рассказывают банкиры, а неуплаченные платежи продлят общий срок кредита.

Парламент уже запретил банкам и другим кредитным учреждениям повышать ставки по действующим кредитным договорам и начислять в период карантина пени или штрафы по просроченным потребительским кредитам. Нацбанк пересмотрел часть правил, смягчив требования к капиталу, и упростил банкам получение ликвидности. «НБУ оперативно реагирует на вызовы, переносит и смягчает регуляторные требования, с вниманием воспринимает конструктивные предложения. Заранее анонсирована широкая поддержка ликвидности, если в ней будет необходимость», - отметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. Но не это сейчас волнует банковские учреждения.

Кризис на пороге

Правительство ожидает рецессии экономики Украины - она ​​упадет на 4,8%, а возможно, и больше, прогнозировали в Офисе президента. Рейтинговое агентство Fitch Ratings уже ухудшило прогноз для украинской банковской системы до негативного. В нормальных условиях ухудшение прогноза усложнило бы выход банков на рынок внешних заимствований, но, учитывая ситуацию в мире, этот рынок в ближайшее время для Украины и так будет закрыт, отмечает начальник отдела рыночных исследований банка «Пивденный» Сергей Дробот. Это помешает государственным банкам рефинансировать выплаты по еврооблигациям, но объемы выплат незначительны, и их можно осуществить за счет внутренних привлечений.

Елена Коробкова говорит о росте рисков, ведущем к снижению кредитной активности банков. «Значительный рост кредитования, которого ожидали банки в этом году, не состоится. Это также ограничит потенциал дальнейшего наращивания доходов», - уверена она. В то же время карантин заставляет банки начать пересмотр своих внутренних процессов, искать новые возможности для наращивания операционной эффективности и ускорять развитие дистанционных сервисов.

«Важно обеспечить работу платежной инфраструктуры, доступ населения и бизнеса к продуктам и сервисам, наличности, валюте, обеспечить проведение реструктуризаций потенциально проблемной задолженности и продолжить кредитование бизнеса, который в значительной степени не пострадал от кризиса и/или нуждается в финансовой поддержке», - считает исполнительный директор направления корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка Евгений Заиграев.

Пока неизвестны реальные сроки карантина, точные прогнозы невозможны, констатирует Евгений Заиграев. По сценарию, если карантин будет продлен до мая или позже, он прогнозирует падение процентных доходов банковской системы из-за замедления кредитования частных лиц и бизнеса; формирование дополнительных резервов из-за снижения качества обслуживания кредитов заемщиками; падение комиссионных доходов из-за снижения деловой активности; приостановление инвестиций банков в развитие бизнеса; ускорение дигитализации бизнеса - перевод операций и коммуникации в онлайн.

При условии продления карантина на период до сентября, фактической остановки украинской экономики и развертывания мирового кризиса в Кредобанке прогнозируют оптимизацию расходов банковских учреждений, в том числе сокращение отделений и персонала, а также потенциальный выход с рынка 10-20 банков.

В любом случае, отмечает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, банковской системе придется реагировать и подстраиваться под карантин и последствия эпидемии. Ему очевидно, что доходы населения упадут из-за потери работы внутри страны и невозможности поехать на заработки за границу. Он говорит, что это сразу скажется на потребительском кредитовании: «Пока доходы населения росли, а потребительские настроения были рекордно высокими, банки активно наращивали кредитование. Сейчас банки будут повышать требования к заемщикам и снижать процент одобренных кредитов: кредитов будут выдавать меньше, поэтому портфели сократятся вследствие погашений».

Но потребительское кредитование не остановится. «Банки будут выдавать кредиты, потому что кредитовать для банков - это как дышать для человека. Поток заявок на наш кредитный центр не изменился, количество желающих взять кредит только растет. Банки будут уменьшать аппетит к риску, но кредитование не остановится: кредитные лимиты не уменьшены, офлайн-магазины просто перешли в онлайн, кеш-кредиты банки выдают и будут выдавать», - ожидает председатель правления Форвард Банка Андрей Киселев.

«По корпоративному сектору ожидаю снижения выдачи кредитов из-за опасений ухудшения финансового положения заемщиков. Но в отличие от потребительских кредитов портфель кредитов юрлиц сокращался предыдущий год, то есть нас ждет еще большая просадка», - прогнозирует господин Демкив. Однако не все отрасли одинаково уязвимы перед кризисом. Аналитик ожидает сохранения объемов кредитования аграрного сектора: «Если отрасль нормально пройдет этот сезон и соберет урожай на уровне прошлого года, это будет очень важным фактором поддержки экономики Украины и гривны в частности».

В любом случае банки будут кредитовать, хотя и очень осторожно, уверена Елена Коробкова. «Предпочтение будут отдавать проверенным клиентам с положительной историей отношений с банком. В этом контексте склонность к выполнению собственных обязательств может иметь преимущество над чисто экономическими показателями. Клиенты, которые в прошлом, несмотря на временные трудности, возвращали кредиты, гораздо ценнее для банков, чем те, кто готов искать основание, чтобы не платить», - считает она.

Снова рост NPL

Уровень плохих кредитов в этих условиях непременно возрастет, хотя украинский показатель и так один из самых высоких в мире, отмечает Михаил Демкив. По его мнению, потенциал роста NPL незначительный, но увеличение расходов на резервирование заставит акционеров банков задуматься над судьбой рекордных прибылей 2019 года. «С одной стороны, акционеры не против вывести капитал из-за опасений девальвации, а Минфин - из-за необходимости в финансировании расходов бюджета, с другой стороны, банкам понадобится капитал, чтобы пройти кризис без необходимости его довнесения позже», - объясняет эксперт.

Первые проблемы банки увидят уже в апреле, когда многие клиенты не смогут оплатить обязательные кредитные платежи за март. Уровень проблемности этих кредитов будет отличаться от банка к банку, в зависимости от сегмента бизнеса, в котором работает кредитное учреждение, и ее предварительного аппетита к кредитному риску, говорит Евгений Заиграев. «Пока мы видим, что реструктуризации и кредитных каникул точно потребуют клиенты, бизнес которых полностью закрыт сегодня и не генерирует денежного потока. В случае Кредобанка это считаные проценты кредитного портфеля. Но в дальнейшем ситуация может динамически меняться в зависимости от развития событий», - предупреждает господин Заиграев.

На начало 2020 года уровень NPL находился ниже 50%, и его дальнейшая динамика зависит от продолжительности всеукраинского карантина. «При краткосрочности действия карантина не ожидается существенного роста уровня и объема NPL, так как большая часть проблемных случаев может быть урегулирована программами реструктуризации на период три-шесть месяцев», - прогнозирует финансовый директор Форвард Банка Александр Пасенко. Если карантин будет продлен, то рост уровня NPL он считает неизбежным, поскольку экономика не готова к такой длительной остановке.

При этом заметного банкопада финансисты не ожидают. «Мы ожидаем частичного снижения качества кредитного портфеля банковской системы, в частности рост доли нового NPL в пределах 10%. Возможно сужение спредов между активами и обязательствами в результате реализации процентного риска (пассивы переоцениваются быстрее, чем активы)», - отмечает директор департамента риск-менеджмента Укргазбанка Владимир Пономарев. По его мнению, эти факторы будут давить на прибыльность банковского сектора, которая, очевидно, существенно уменьшится по сравнению с прошлым годом. Однако он ожидает, что влияние риска ликвидности не будет столь существенным, как в предыдущие кризисы, поскольку банковская система имеет структурный профицит ликвидности в национальной и иностранной валюте.

Расшатанные нервы вкладчиков

Ликвидность банковской системы Украины значительная, но стремительное бегство депозитов может больно ударить как по рынку, так и по отдельным его игрокам. В январе - феврале 2020-го у нас еще наблюдалась положительная динамика остатков средств физических лиц: гривневые сбережения населения в банках на депозитах, счетах и ​​картах выросли за два месяца на 12,8 млрд грн (+3,8%), а валютные - на $150 млн (+1,5%).

В первой декаде марта наблюдался прирост остатков, но с середины месяца, после начала карантина в связи с распространением коронавируса и ростом спроса на иностранную валюту, динамика пассивов физических лиц в банковской системе в целом носит негативный характер, рассказал директор департамента розничного бизнеса банка «Пивденный» Артем Семейнов.

Оперативный мониторинг Национального банка подтверждает, что в марте произошел отток средств населения: гривневые остатки сократились на 2,75 млрд грн (-0,8%), а валютные - на $19 млн (-0,2%). Но 25-го числа состоялся положительный перелом ситуации. Если с 2 по 25 марта гривневые средства физлиц сократились на 6,75 млрд грн (-2%), то за последнюю неделю месяца они выросли на 4 млрд грн (+1,2%). Валютные остатки в последние дни марта оставались стабильными - сократились на $2 млн. Но это можно объяснить дефицитом наличности в кассах банков, которые ждали самолет Нацбанка с долларами США.

Ухудшение ситуации может повлиять на процентную политику банков. Если до марта банковская система снижала ставки по депозитам физических лиц, то сейчас снижение прекратилось. С начала апреля Украинский индекс банковских ставок физических лиц UIRD демонстрирует небольшой прирост доходности гривневых депозитов: годовых - на 0,41 п.п., полугодовых - 0,42 п.п., а трехмесячных - на 0,37 п.п.

Ставки по депозитам в иностранной валюте или остались неизменными, или выросли максимум на 0,25%. И, скорее всего, снизятся до конца года, ожидает Артем Семейнов.

«Значительного оттока по депозитам мы пока не видим. Переразмещение депозитов нашими вкладчиками составляет 75%, преимущественно в национальной валюте. Были определенные трудности, связанные с наличной валютой, но сейчас мы практически в полном объеме подкрепили валютой все наши отделения, и вкладчики могут получить свои вклады как в гривне, так и в иностранной валюте. Единственное, что продолжим ограничивать, - приобретение значительных сумм наличной валюты через дистанционные каналы и получение ее в кассе», - рассказывает председатель правления ТАСкомбанка Владимир Дубей. В таких случаях банк предлагает клиентам размещать полученные доллары на депозитах - прежде всего для ограничения спекуляций на валютном рынке, которые в итоге негативно влияют на курс иностранной валюты.

В Кредобанке отмечают прирост пассивов юридических лиц в гривне и валюте. «Ожидаем, что тенденция будет продолжаться, так как клиенты ищут надежные банки, а бизнес приостановил инвестиции и другие необязательные расходы, и деньги аккумулируются на счетах», - объясняет Евгений Заиграев.

Пассивы частных лиц, особенно в валюте, в Кредобанке незначительно снизились, а в целом (с учетом пассивов в гривне) их рост замедлился. В случае продолжения кризиса на значительный период в Кредобанке прогнозируют постепенное снижение депозитов домохозяйств из-за необходимости тратить средства на потребление. «Регулятор внимательно наблюдает за ситуацией и системных оттоков не отмечает. Банки тоже не сигнализируют о панических атаках клиентов», - успокаивает Елена Коробкова.

Она считает, что у каждого банка есть заранее подготовленный план действий на случай кризисных ситуаций. «Банковская система в целом готова к ухудшению макроэкономических условий и реагированию на стрессы неэкономического происхождения», - уверена Елена Коробкова. Банки начали пересмотр своих планов, которые зависят от многих факторов, но на главный из них - срок карантина - они повлиять не могут.